Menu
Renascença Renascença

Reportagem em Fátima

De bicicleta, a viver no estrangeiro e a rezar pela paz: 60 mil pessoas no primeiro dia da Peregrinação do Migrante

13 ago, 2025 - 08:00 • Alexandre Abrantes Neves

Fernando pedalou 130 quilómetros e nem uma queda o fez desistir, Dino veio da Alemanha para matar saudades da comida, Olga rezou em Fátima de lágrimas nos olhos pelo irmão emigrado. O altar do mundo recebeu pessoas vindas dos quatros cantos do globo e muitos traziam o mesmo pedido – paz, paz, paz.

A+ / A-
De bicicleta, a viver no estrangeiro e a rezar pela paz. 60 mil pessoas no primeiro dia da Peregrinação do Migrante
Ouça aqui a reportagem da Renascença. Foto: Agência Ecclesia

A bicicleta está ao lado do dono, a olhar de frente para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, como quem aprecia a obra feita. “Algo me estava a dizer para eu vir. Quando dei conta, estava na rua a pedalar”.

Fernando Ferreira veio de bicicleta de Sintra até Fátima, para as celebrações do 13 de agosto. O telemóvel marca 130 quilómetros percorridos e o corpo também – as gotas de suor ainda escorrem pela cara e o braço leva para casa um cotovelo coberto de gaze e ligaduras, como lembrança da queda que deu já a chegar a Aljubarrota. Na altura, doeu, “pois claro”, mas nem isso o demoveu.

“Caí, levantei-me e disse: ‘Não vou ficar por aqui’. Uma pessoa quando chega aqui, as dores desaparecem todas. Quando nós voltamos para casa, as dores regressam”, conta à Renascença, com um sorriso satisfeito que ajuda a explicar o tom de voz calmo.

Fernando é um dos 60 mil fiéis que, segundo estimativas do Santuário, marcaram presença na procissão das velas nesta terça-feira. Veio de perto, mas no recinto há gente vinda de todo o mundo, ou não fosse esta também a Peregrinação do Migrante e do Refugiado.

Operação Migrante. GNR com 150 militares em Fátima esta quarta-feira

Operação Migrante. GNR com 150 militares em Fátima esta quarta-feira

GNR vai "apoiar e garantir a segurança dos peregri(...)

Do outro lado do mundo, à hora que falamos os filhos e netos de Maria Carneiro já estão a dormir, mas vêm à conversa rapidamente. “Agora já não quero voltar, já construí tudo lá”. Maria foi com o marido há 38 anos para a Austrália, à procura de uma vida melhor do que aquela que tinha em Paredes. Ao início, relembra-se de ser “difícil” e de “não ser bom”, mas o tempo foi ajudando e agora o único ponto negativo são as saudades de Portugal.

“Venho cá de dois em dois anos e gosto muito de cá estar. Foi cá que a gente nasceu. E tenho de vir sempre aqui, à festa do migrante”, relata à Renascença, sem olhar para o microfone e com os olhos postos sempre no Santuário.

Uns passos mais à frente, e já de vela na mão, Dino Gomes chuta o cansaço para o lado e prontifica-se a falar – estacionou há pouco o carro vindo da Alemanha, onde vive há vários anos. Chegar a Fátima parece ser como encontrar um balão de oxigénio.

“Isto é uma coisa que se sente e que não se consegue explicar. Eu adoro Portugal. Chega-se aqui e esquece-se de tudo, do pior. Saudades da família, dos amigos e do 'comer'”, relata, entre risos.

A guerra, o sofrimento, a espera pela paz são tudo intenções que estão na cabeça e no coração de Dino, mas a estas juntou-se uma outra nos últimos anos: pedir “mais união” em Portugal. “Vê-se aqui muita coisa que não se devia ver. A gente lá sabe do que se passa aqui. É triste, mas é a vida”, remata.

Em Fátima, não há ódio

13 de agosto diz muito a Carminda. Foi nesta data que o filho nasceu há 15 anos, ainda Carminda era emigrante na Suíça. Desde aí, a paragem em Fátima passou a ser obrigatória neste dia: por um lado, para celebrar a vida do filho e, por outro, para lembrar e agradecer o que se aprendeu a viver tantos anos fora do país.

“O amor à família. É mais importante a família do que o dinheiro. Não há nada que pague estarmos ao pé dos nossos pais, das nossas famílias. Pedíamos tanta coisa naquela altura – que nos ajudasse a voltar para Portugal, que ajudasse os nossos, que nos ajudasse na viagem. Era tudo, tudo, tudo”, relembra, de lágrimas nos olhos e com a voz já a vacilar, mas apaziguada pela “paz” que lhe traz olhar para a Cova da Iria.

"Os migrantes não são um problema", diz arcebispo emérito de Andorra

Fátima

"Os migrantes não são um problema", diz arcebispo emérito de Andorra

Na homília da procissão das velas, D. Joan-Enric V(...)

Esse é também o sentimento dos muitos com quem nos vamos cruzando pelo recinto abaixo e que vão montando cadeiras e ventoinhas, para ajudar a passar o calor que sente de manhã à noite. Espanhol, francês, até alemão e italiano, muitas vezes misturados com palavras em português, são os idiomas que se vão ouvindo, principalmente, nos muros das laterais para onde muita gente é atraída pela sombra e a brisa das árvores.

Do lado oposto à Capelinha das Aparições, sentada de mãos dadas com o filho, Olga Soares traz na voz a simpatia de quem se sente em casa. “Nasci a 13 de maio”, refere, para explicar a devoção a Nossa Senhora.

Aproveitou as férias para descer desde Vila Nova de Gaia até Fátima nesta peregrinação do migrante – uma ocasião que também lhe diz muito e que a faz apanhar rapidamente um avião e unir-se ao irmão, a viver fora do país há vários anos.

“Faz-me muita falta. Rezo por ele, claro que sim. É complicado – sou muito ligada a ele e não o ter nesta altura é muito difícil. Sinto muito a falta dele”. As orações para esta noite, claro, andam à volta da família, mas não só – também pede mais paz, à boa imagem daquilo que se vive no altar do mundo.

“Devíamos ser amigos uns dos outros e ajudarmo-nos. É coisa que não acontece. As pessoas só olham para o próprio umbigo e são muito egoístas”, lamenta.

Nesta altura, ainda se vê Fernando, no topo do Santuário, agarrado à bicicleta. Também ele dizia que queria ver mais união e fraternidade entre os povos. De cá de baixo até lá, há pelo menos 50 grupos de migrantes, oriundos de mais de 20 países diferentes. A conclusão é, então, simples para ele: “Aqui não ódios para ninguém. O ódio desaparece”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?