De bicicleta, a viver no estrangeiro e a rezar pela paz: 60 mil pessoas no primeiro dia da Peregrinação do Migrante

13 ago, 2025 - 08:00 • Alexandre Abrantes Neves
A bicicleta está ao lado do dono, a olhar de frente para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, como quem aprecia a obra feita. “Algo me estava a dizer para eu vir. Quando dei conta, estava na rua a pedalar”.
Fernando Ferreira veio de bicicleta de Sintra até Fátima, para as celebrações do 13 de agosto. O telemóvel marca 130 quilómetros percorridos e o corpo também – as gotas de suor ainda escorrem pela cara e o braço leva para casa um cotovelo coberto de gaze e ligaduras, como lembrança da queda que deu já a chegar a Aljubarrota. Na altura, doeu, “pois claro”, mas nem isso o demoveu.
“Caí, levantei-me e disse: ‘Não vou ficar por aqui’. Uma pessoa quando chega aqui, as dores desaparecem todas. Quando nós voltamos para casa, as dores regressam”, conta à Renascença, com um sorriso satisfeito que ajuda a explicar o tom de voz calmo.
Fernando é um dos 60 mil fiéis que, segundo estimativas do Santuário, marcaram presença na procissão das velas nesta terça-feira. Veio de perto, mas no recinto há gente vinda de todo o mundo, ou não fosse esta também a Peregrinação do Migrante e do Refugiado.
Do outro lado do mundo, à hora que falamos os filhos e netos de Maria Carneiro já estão a dormir, mas vêm à conversa rapidamente. “Agora já não quero voltar, já construí tudo lá”. Maria foi com o marido há 38 anos para a Austrália, à procura de uma vida melhor do que aquela que tinha em Paredes. Ao início, relembra-se de ser “difícil” e de “não ser bom”, mas o tempo foi ajudando e agora o único ponto negativo são as saudades de Portugal.
“Venho cá de dois em dois anos e gosto muito de cá estar. Foi cá que a gente nasceu. E tenho de vir sempre aqui, à festa do migrante”, relata à Renascença, sem olhar para o microfone e com os olhos postos sempre no Santuário.
Uns passos mais à frente, e já de vela na mão, Dino Gomes chuta o cansaço para o lado e prontifica-se a falar – estacionou há pouco o carro vindo da Alemanha, onde vive há vários anos. Chegar a Fátima parece ser como encontrar um balão de oxigénio.
“Isto é uma coisa que se sente e que não se consegue explicar. Eu adoro Portugal. Chega-se aqui e esquece-se de tudo, do pior. Saudades da família, dos amigos e do 'comer'”, relata, entre risos.
A guerra, o sofrimento, a espera pela paz são tudo intenções que estão na cabeça e no coração de Dino, mas a estas juntou-se uma outra nos últimos anos: pedir “mais união” em Portugal. “Vê-se aqui muita coisa que não se devia ver. A gente lá sabe do que se passa aqui. É triste, mas é a vida”, remata.
13 de agosto diz muito a Carminda. Foi nesta data que o filho nasceu há 15 anos, ainda Carminda era emigrante na Suíça. Desde aí, a paragem em Fátima passou a ser obrigatória neste dia: por um lado, para celebrar a vida do filho e, por outro, para lembrar e agradecer o que se aprendeu a viver tantos anos fora do país.
“O amor à família. É mais importante a família do que o dinheiro. Não há nada que pague estarmos ao pé dos nossos pais, das nossas famílias. Pedíamos tanta coisa naquela altura – que nos ajudasse a voltar para Portugal, que ajudasse os nossos, que nos ajudasse na viagem. Era tudo, tudo, tudo”, relembra, de lágrimas nos olhos e com a voz já a vacilar, mas apaziguada pela “paz” que lhe traz olhar para a Cova da Iria.
Esse é também o sentimento dos muitos com quem nos vamos cruzando pelo recinto abaixo e que vão montando cadeiras e ventoinhas, para ajudar a passar o calor que sente de manhã à noite. Espanhol, francês, até alemão e italiano, muitas vezes misturados com palavras em português, são os idiomas que se vão ouvindo, principalmente, nos muros das laterais para onde muita gente é atraída pela sombra e a brisa das árvores.
Do lado oposto à Capelinha das Aparições, sentada de mãos dadas com o filho, Olga Soares traz na voz a simpatia de quem se sente em casa. “Nasci a 13 de maio”, refere, para explicar a devoção a Nossa Senhora.
Aproveitou as férias para descer desde Vila Nova de Gaia até Fátima nesta peregrinação do migrante – uma ocasião que também lhe diz muito e que a faz apanhar rapidamente um avião e unir-se ao irmão, a viver fora do país há vários anos.
“Faz-me muita falta. Rezo por ele, claro que sim. É complicado – sou muito ligada a ele e não o ter nesta altura é muito difícil. Sinto muito a falta dele”. As orações para esta noite, claro, andam à volta da família, mas não só – também pede mais paz, à boa imagem daquilo que se vive no altar do mundo.
“Devíamos ser amigos uns dos outros e ajudarmo-nos. É coisa que não acontece. As pessoas só olham para o próprio umbigo e são muito egoístas”, lamenta.
Nesta altura, ainda se vê Fernando, no topo do Santuário, agarrado à bicicleta. Também ele dizia que queria ver mais união e fraternidade entre os povos. De cá de baixo até lá, há pelo menos 50 grupos de migrantes, oriundos de mais de 20 países diferentes. A conclusão é, então, simples para ele: “Aqui não ódios para ninguém. O ódio desaparece”.