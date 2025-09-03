"Livro Arbítrio. Concerto une música e literatura para combater "crise de linguagem"

O concerto é com o grupo Zipoli, composto por vários músicos com ligação à Companhia de Jesus, não só sacerdotes. Que grupo é este?

Domenico Zipoli foi um grande músico do século XVII, contratado pelos jesuítas para tocar Igreja do Gesù, em Roma (a primeira igreja jesuíta do mundo), e que depois de algum tempo como organista principal, decidiu entrar na Companhia de Jesus e pediu para ir em missão, onde ficou muito conhecido por inculturar a sua linguagem musical no contexto cultural do que atualmente é a Argentina, com os indígenas. Fez um trabalho musical muito bonito. Isto para dizer que somos também músicos ligados à Companhia de Jesus, alguns sendo jesuítas, outros não, mas também com este desejo de ajudar a inculturar a grande sabedoria que vem dos clássicos, de toda a cultura clássica europeia, e ajudar a que as pessoas se possam apropriar da sua força através da música, neste caso. Por isso, estes 26 músicos juntam-se aqui com muita alegria, com este patrono, no sentido de ajudar a comunicar algo com uma linguagem musical criativa e inculturada.

Sendo este um projeto ligado aos jesuítas, há em tudo isto uma dimensão espiritual implícita?

Sim, há aqui uma motivação pastoral. Para dizer numa linguagem mais acessível e que não diminua o que se quer, acho que temos aqui um desejo de profundidade, que é claramente um dos grandes temas do nosso tempo.

A profundidade e a superficialidade podemos dizer que é uma questão de todos os tempos, mas acho que no nosso tempo nos toca de maneira mais particular, e as obras de literatura o que nos têm a dar é o cultivo da profundidade com que vivemos a vida. Eventualmente, a questão espiritual e a questão de Deus estão paredes meias com qualquer boa profundidade interior. Mas acho que, primeiramente, há um desejo muito honesto de trazer aqui profundidade à linguagem com que falamos da vida. Porque é muito mais fácil - todos nós, não digo só os jovens, como se fosse uma entidade abstrata - ficarmos presos à rapidez da comunicação, à quantidade de eventos e coisas a fazer. E ao perdermos profundidade na linguagem, eventualmente também perdemos profundidade às coisas a que podemos aceder dentro e fora de nós. Menos palavras disponíveis talvez signifique às vezes menos mundo disponível, e é nesse sentido que eu localizo o tal espiritual, pastoral ou, melhor dizendo, o profundo.

Este álbum chama-se "Livro Arbítrio", a fazer essa ligação com os livros, que o Papa Francisco ainda o ano passado nos lembrava são tão importantes na educação?

Sim, sim! É muito engraçado que o Papa Francisco, na carta sobre "O Papel da Literatura na Educação Humana", usou uma analogia que eu gosto muito e que talvez não seja imediata, que é imaginar os clássicos como "elemento digestivo" da vida, para ir mais além da superficialidade.

Comparar um grande livro a um elemento de digestão é uma expressão ousada, porque marca de maneira muito forte. É quase uma função que parece que a literatura ganha, mas que eu acho que é muito acertada, porque é preciso uma série de nutrientes que nos ajudem a digerir a vida em bruto.

Uma das grandes dificuldades que podemos encontrar na vida é, exatamente, a falta desses apoios que nos ajudem a digerir os acontecimentos, as coisas que ficam, que permanecem. Estamos muito mais dotados de informações e capacidades técnicas para trabalhar informação, mas não necessariamente para a digerir, e nesse sentido as obras de literatura são um bálsamo, uma ajuda, são um baú de sabedoria.

O nosso trabalho é muito humilde, não estamos a comparar-nos nem com o Dostoiévski, nem com o Zipoli, nem com ninguém, somos simplesmente pessoas que fizeram a experiência de que isto ajuda, e que gostavam que outras pessoas soubessem, ou se sentissem confirmadas.