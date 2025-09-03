"Livro Arbítrio. Concerto une música e literatura para combater "crise de linguagem"

03 set, 2025 - 06:00 • Ângela Roque
O álbum "Livro Arbítrio" desafia a redescobrir a importância da palavra escrita e da leitura. São 12 canções inspiradas em grandes clássicos da literatura, para despertar em quem o ouve o gosto e a vontade de ler bons livros. Porque ler enriquece a capacidade de comunicar, sublinha à Renascença o autor do projeto, que acabou por reunir várias pessoas da Companhia de Jesus, ou que colaboram com os jesuítas, e que têm ligação às artes e à música em particular.
O padre Miguel Pedro Melo - que em breve vai assumir as funções de vice-diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa - conta que a ideia para fazer este álbum nasceu da constatação que os próprios jesuítas foram tendo das dificuldades de expressão que muitos dos jovens que acompanham têm para “falar da sua interioridade”.
“Faltam palavras”, diz, mas podem ser inspiradas pelos bons livros, como em 2024 lembrou o Papa Francisco na carta sobre a importância da leitura na educação humana.
O primeiro single do projeto está disponível desde 15 de agosto nas principais plataformas digitais de música (Spotify e Apple Music), e a receção foi “muito boa”.
O álbum completo vai ser apresentado esta quarta-feira, 3 de setembro, num concerto do padre Missé (como é conhecido entre os jovens) e do grupo Zipoli, que reúne vários músicos ligados aos jesuítas. Está marcado para as 21h00, no auditório Camões, em Lisboa (edifício do antigo Liceu de Camões, junto às Picoas).
Como é que surgiu a ideia deste projeto e no que é que consiste?
O objetivo é, através da música, ajudar a incentivar o gosto pela leitura. Foi uma ideia que foi surgindo há vários anos, em conversas com amigos jesuítas, a partir da consciência de que hoje em dia há uma grande dificuldade - nas camadas mais jovens e em geral - em encontrar palavras que falem acerca da nossa vida, da nossa interioridade. Sobretudo palavras partilhadas, que não dividam grupos a falar daquilo que é mais essencial na vida.
As raízes deste fenómeno são várias, mas na verdade a falta de leitura é uma razões para que não haja esta linguagem partilhada. Há clássicos que são como fontes de água, no meio daquilo que é a nossa existência. Há livros que nos emprestam palavras e saímos com a consciência de que partilhamos alguma coisa de vital com outras pessoas, que nos ajudam a perceber melhor quem somos.
Um dos objetivos do projeto é incentivar a leitura?
Exatamente. Mas não é substituir a leitura, não são publicações Europa América em versão musical. É um incentivo, é propôr a leitura de uma obra, mas incentivando a que a pessoa lá vá. É por aí.
Que obras vos inspiraram e estão aqui presentes e propostas?
Temos músicas que apenas se dedicam a uma obra - como a Divina Comédia (Dante) , Crime e Castigo (Dostoiévski), Rezar na Era da Técnica (Gonçalo M. Tavares), Don Quixote (Cervantes) - e temos outras que juntam várias obras, porque se querem referir a um ponto presente em vários livros, desde o Harry Potter ao Senhor dos Anéis, até ao Agamemnon. É uma salada de frutas com sentido, assim se espera, em que se referem várias obras, mas a falar apenas de um ponto comum. Depois há mais duas ou três músicas que têm o desejo de introduzir e concluir o CD, que é composto por 12 músicas, e que intencionalmente tem a estrutura de um livro, com um prefácio com a motivação que introduz à leitura, e uma espécie de conclusão que devolve à finalidade do livro - ou do CD, neste caso. É uma organização interna em que há músicas referidas diretamente a obras, e outras enquadradas dentro de um percurso.
Em agosto foi lançado um primeiro single deste álbum, que agora vai ser apresentado num concerto. Que reações é que já tiveram? E qual é a expectativa para esta apresentação a 3 de setembro?
As reações até o momento têm sido muito boas! Há pessoas surpreendidas com a ideia do projeto, contentes por este CD trazer alguma coisa de novo. Não é que não haja músicas sobre obras de literatura, mas feito com esta intencionalidade, mais de fundo, não é tão habitual, e isso traz aqui uma surpresa positiva às pessoas, conhecidas e não conhecidas, que têm vindo ao nosso encontro, agradecer. Vale o que vale, mas os números nas redes sociais e no Spotify também são bastante animadores neste início, e tudo isso conta como feedback.
Para o concerto de dia 3, a grande expectativa que tenho - que temos, como grupo - é que, por um lado, seja um tempo muito bem passado, e por outro, que alguém possa sair com o desejo de ler um livro. Isso seria, talvez, o que daria a noite por ganha!
Há aqui uma motivação pastoral. Para dizer numa linguagem mais acessível, temos aqui um desejo de profundidade
O concerto é com o grupo Zipoli, composto por vários músicos com ligação à Companhia de Jesus, não só sacerdotes. Que grupo é este?
Domenico Zipoli foi um grande músico do século XVII, contratado pelos jesuítas para tocar Igreja do Gesù, em Roma (a primeira igreja jesuíta do mundo), e que depois de algum tempo como organista principal, decidiu entrar na Companhia de Jesus e pediu para ir em missão, onde ficou muito conhecido por inculturar a sua linguagem musical no contexto cultural do que atualmente é a Argentina, com os indígenas. Fez um trabalho musical muito bonito. Isto para dizer que somos também músicos ligados à Companhia de Jesus, alguns sendo jesuítas, outros não, mas também com este desejo de ajudar a inculturar a grande sabedoria que vem dos clássicos, de toda a cultura clássica europeia, e ajudar a que as pessoas se possam apropriar da sua força através da música, neste caso. Por isso, estes 26 músicos juntam-se aqui com muita alegria, com este patrono, no sentido de ajudar a comunicar algo com uma linguagem musical criativa e inculturada.
Sendo este um projeto ligado aos jesuítas, há em tudo isto uma dimensão espiritual implícita?
Sim, há aqui uma motivação pastoral. Para dizer numa linguagem mais acessível e que não diminua o que se quer, acho que temos aqui um desejo de profundidade, que é claramente um dos grandes temas do nosso tempo.
A profundidade e a superficialidade podemos dizer que é uma questão de todos os tempos, mas acho que no nosso tempo nos toca de maneira mais particular, e as obras de literatura o que nos têm a dar é o cultivo da profundidade com que vivemos a vida. Eventualmente, a questão espiritual e a questão de Deus estão paredes meias com qualquer boa profundidade interior. Mas acho que, primeiramente, há um desejo muito honesto de trazer aqui profundidade à linguagem com que falamos da vida. Porque é muito mais fácil - todos nós, não digo só os jovens, como se fosse uma entidade abstrata - ficarmos presos à rapidez da comunicação, à quantidade de eventos e coisas a fazer. E ao perdermos profundidade na linguagem, eventualmente também perdemos profundidade às coisas a que podemos aceder dentro e fora de nós. Menos palavras disponíveis talvez signifique às vezes menos mundo disponível, e é nesse sentido que eu localizo o tal espiritual, pastoral ou, melhor dizendo, o profundo.
Este álbum chama-se "Livro Arbítrio", a fazer essa ligação com os livros, que o Papa Francisco ainda o ano passado nos lembrava são tão importantes na educação?
Sim, sim! É muito engraçado que o Papa Francisco, na carta sobre "O Papel da Literatura na Educação Humana", usou uma analogia que eu gosto muito e que talvez não seja imediata, que é imaginar os clássicos como "elemento digestivo" da vida, para ir mais além da superficialidade.
Comparar um grande livro a um elemento de digestão é uma expressão ousada, porque marca de maneira muito forte. É quase uma função que parece que a literatura ganha, mas que eu acho que é muito acertada, porque é preciso uma série de nutrientes que nos ajudem a digerir a vida em bruto.
Uma das grandes dificuldades que podemos encontrar na vida é, exatamente, a falta desses apoios que nos ajudem a digerir os acontecimentos, as coisas que ficam, que permanecem. Estamos muito mais dotados de informações e capacidades técnicas para trabalhar informação, mas não necessariamente para a digerir, e nesse sentido as obras de literatura são um bálsamo, uma ajuda, são um baú de sabedoria.
O nosso trabalho é muito humilde, não estamos a comparar-nos nem com o Dostoiévski, nem com o Zipoli, nem com ninguém, somos simplesmente pessoas que fizeram a experiência de que isto ajuda, e que gostavam que outras pessoas soubessem, ou se sentissem confirmadas.