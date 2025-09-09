FEC celebra 35 anos: "Estamos aqui para continuar a arregaçar as mangas"

Num contexto mundial difícil, em que “até a perspetiva do mundo em comunhão está ameaçada”, a Fundação Fé e Cooperação (FEC) decidiu celebrar os 35 anos de missão ao serviço do desenvolvimento humano integral com o colóquio “Fraternidade, novo nome para a Paz”. A iniciativa, que decorre esta quarta-feira no auditório da Rádio Renascença. Participam vários oradores ligados à Igreja, mas também ao mundo académico, diplomático, da sociedade civil, para refletirem sobre os caminhos da paz, da fraternidade e da cooperação internacional. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os oradores está D. Inácio Saúre, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, e Bernd Nilles, presidente da CIDSE - Coopération internationale pour le développement et la solidarité (que integra a FEC). A sessão de abertura contará com intervenções de D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, de Jorge Líbano Monteiro, presidente do Conselho de Administração da FEC. A FEC está a celebrar 35 anos de existência e vai fazê-lo com este colóquio que se se intitula 'Fraternidade: novo nome para a paz'. Foi o atual contexto internacional que vos inspirou para a escolha deste tema? Foi. Inspirou-nos para a escolha do tema e para a realização do colóquio. Nestes 35 anos queremos não apenas fazer memória da nossa história, do nosso património de conhecimento e de relação que fomos acumulando ao longo de mais de três décadas, mas queremos, sobretudo, afirmar aquilo em que acreditamos. O contexto internacional, neste momento, é muito avesso aos valores em que nós acreditamos - nós FEC, nós ONGD’s, nós Igreja. E queremos afirmar esses valores da fraternidade, da solidariedade, da comunhão, do desenvolvimento, também neste marco histórico que estamos a assinalar. Daí nasceu o colóquio, que queremos que seja um espaço de diálogo, de reflexão institucional com várias pessoas e organismos que trabalham na área da cooperação internacional, a partir de posições diferentes - governos, instituições públicas, sociedade civil, academia, organismos e organizações multilaterais. Fazer este diálogo institucional, perspetivar o futuro da cooperação internacional e, sobretudo, afirmar que é possível concretizar aquilo em que acreditamos. O tema 'Fraternidade: novo nome para a Paz' foi também inspirado na frase do Papa Paulo VI, nos anos 60, 'Desenvolvimento: novo nome para a paz'. É nisso que acreditamos, que é a partir do desenvolvimento holístico de cada pessoa - ou seja, o desenvolvimento em todas as suas dimensões: social, económica, educativa - que se constroem sociedades pacíficas. Neste momento em que há muito ruído na relação entre diferentes, achámos importante acrescentar aquele que é também o legado do Papa Francisco, sobre a questão da fraternidade universal -o desenvolvimento é possível, sim, se vivermos relações fraternas, em que nos aceitamos uns aos outros apesar das diferenças - ou ainda que haja diferenças. O título do colóquio nasce destas duas grandes ideias do desenvolvimento e da fraternidade enquanto promotores da paz. O Papa Leão XIV também tem manifestado esta necessidade urgente de construir a paz, portanto é quase uma síntese do legado do pensamento social da Igreja numa única frase. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado. Com este colóquio queremos mostrar que é possível vivermos em comunhão, construir a partir da diferença



O Vaticano também estará representado neste colóquio? Sim, convidámos a secretária do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral a dirigir-se a nós. Infelizmente não pode estar presente fisicamente, mas enviará uma mensagem e um representante, por isso temos também a voz do Vaticano nesta reflexão. O que para nós é muito importante, porque somos uma organização da Igreja, é o pensamento social da Igreja que nos inspira e é muito importante neste diálogo com outros atores da sociedade, das instituições públicas e do governo trazer também aquele que é o pensamento da Igreja sobre o que está a acontecer hoje ao mundo, e que perspetivas de esperança é que a Igreja hoje apresenta. O objetivo do colóquio é mostrar que estas dimensões, ou estes valores, são fundamentais à construção da paz? Sim, e que é possível a relação e o diálogo entre pessoas, entre instituições, entre países e entre Estados. Num tempo em que vemos o multilateralismo em falência... Às vezes parece que esse diálogo não é possível. Parece. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado, muito ensimesmado. Cada um olha para dentro, para si, para aquilo que tem de defender: as fronteiras, os nossos modos de vida, e não olhamos para a riqueza que a diversidade nos pode acrescentar e nos pode trazer. Com este colóquio queremos refletir, trazer várias pessoas ao diálogo e afirmar que é possível vivermos em comunhão, cooperarmos a partir das diferenças de cada um, sem anular aquilo que cada um é, mas construir a partir da diferença. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão, que nestes tempos mais conturbados estão ameaçados, tanto o trabalho como as iniciativas que temos. Até esta perspetiva do mundo em comunhão está ameaçada, e nós queremos dizer que apesar disso estamos aqui para continuar a arregaçar as mangas, a trabalhar no sentido oposto ao que estamos a ver e também a refletir em conjunto com outras pessoas, com outras organizações. O contexto de guerra está a dificultar a vossa ação? A guerra é sempre uma dificuldade para a humanidade e para as pessoas que a vivem no seu dia a dia, que estão em contextos onde os conflitos, sobretudo bélicos, acontecem. Porque hoje vivemos muitas guerras: ideológicas, económicas.