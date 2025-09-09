FEC celebra 35 anos: "Estamos aqui para continuar a arregaçar as mangas"

09 set, 2025 - 23:01 • Ângela Roque
Num contexto mundial difícil, em que “até a perspetiva do mundo em comunhão está ameaçada”, a Fundação Fé e Cooperação (FEC) decidiu celebrar os 35 anos de missão ao serviço do desenvolvimento humano integral com o colóquio “Fraternidade, novo nome para a Paz”.
A iniciativa, que decorre esta quarta-feira no auditório da Rádio Renascença. Participam vários oradores ligados à Igreja, mas também ao mundo académico, diplomático, da sociedade civil, para refletirem sobre os caminhos da paz, da fraternidade e da cooperação internacional.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Entre os oradores está D. Inácio Saúre, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, e Bernd Nilles, presidente da CIDSE - Coopération internationale pour le développement et la solidarité (que integra a FEC).
A sessão de abertura contará com intervenções de D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, de Jorge Líbano Monteiro, presidente do Conselho de Administração da FEC.
A FEC está a celebrar 35 anos de existência e vai fazê-lo com este colóquio que se se intitula 'Fraternidade: novo nome para a paz'. Foi o atual contexto internacional que vos inspirou para a escolha deste tema?
Foi. Inspirou-nos para a escolha do tema e para a realização do colóquio. Nestes 35 anos queremos não apenas fazer memória da nossa história, do nosso património de conhecimento e de relação que fomos acumulando ao longo de mais de três décadas, mas queremos, sobretudo, afirmar aquilo em que acreditamos.
O contexto internacional, neste momento, é muito avesso aos valores em que nós acreditamos - nós FEC, nós ONGD’s, nós Igreja. E queremos afirmar esses valores da fraternidade, da solidariedade, da comunhão, do desenvolvimento, também neste marco histórico que estamos a assinalar. Daí nasceu o colóquio, que queremos que seja um espaço de diálogo, de reflexão institucional com várias pessoas e organismos que trabalham na área da cooperação internacional, a partir de posições diferentes - governos, instituições públicas, sociedade civil, academia, organismos e organizações multilaterais. Fazer este diálogo institucional, perspetivar o futuro da cooperação internacional e, sobretudo, afirmar que é possível concretizar aquilo em que acreditamos.
O tema 'Fraternidade: novo nome para a Paz' foi também inspirado na frase do Papa Paulo VI, nos anos 60, 'Desenvolvimento: novo nome para a paz'. É nisso que acreditamos, que é a partir do desenvolvimento holístico de cada pessoa - ou seja, o desenvolvimento em todas as suas dimensões: social, económica, educativa - que se constroem sociedades pacíficas. Neste momento em que há muito ruído na relação entre diferentes, achámos importante acrescentar aquele que é também o legado do Papa Francisco, sobre a questão da fraternidade universal -o desenvolvimento é possível, sim, se vivermos relações fraternas, em que nos aceitamos uns aos outros apesar das diferenças - ou ainda que haja diferenças.
O título do colóquio nasce destas duas grandes ideias do desenvolvimento e da fraternidade enquanto promotores da paz. O Papa Leão XIV também tem manifestado esta necessidade urgente de construir a paz, portanto é quase uma síntese do legado do pensamento social da Igreja numa única frase.
Vivemos num mundo cada vez mais polarizado. Com este colóquio queremos mostrar que é possível vivermos em comunhão, construir a partir da diferença
O Vaticano também estará representado neste colóquio?
Sim, convidámos a secretária do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral a dirigir-se a nós. Infelizmente não pode estar presente fisicamente, mas enviará uma mensagem e um representante, por isso temos também a voz do Vaticano nesta reflexão. O que para nós é muito importante, porque somos uma organização da Igreja, é o pensamento social da Igreja que nos inspira e é muito importante neste diálogo com outros atores da sociedade, das instituições públicas e do governo trazer também aquele que é o pensamento da Igreja sobre o que está a acontecer hoje ao mundo, e que perspetivas de esperança é que a Igreja hoje apresenta.
O objetivo do colóquio é mostrar que estas dimensões, ou estes valores, são fundamentais à construção da paz?
Sim, e que é possível a relação e o diálogo entre pessoas, entre instituições, entre países e entre Estados. Num tempo em que vemos o multilateralismo em falência...
Às vezes parece que esse diálogo não é possível.
Parece. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado, muito ensimesmado. Cada um olha para dentro, para si, para aquilo que tem de defender: as fronteiras, os nossos modos de vida, e não olhamos para a riqueza que a diversidade nos pode acrescentar e nos pode trazer. Com este colóquio queremos refletir, trazer várias pessoas ao diálogo e afirmar que é possível vivermos em comunhão, cooperarmos a partir das diferenças de cada um, sem anular aquilo que cada um é, mas construir a partir da diferença. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão, que nestes tempos mais conturbados estão ameaçados, tanto o trabalho como as iniciativas que temos. Até esta perspetiva do mundo em comunhão está ameaçada, e nós queremos dizer que apesar disso estamos aqui para continuar a arregaçar as mangas, a trabalhar no sentido oposto ao que estamos a ver e também a refletir em conjunto com outras pessoas, com outras organizações.
O contexto de guerra está a dificultar a vossa ação?
A guerra é sempre uma dificuldade para a humanidade e para as pessoas que a vivem no seu dia a dia, que estão em contextos onde os conflitos, sobretudo bélicos, acontecem. Porque hoje vivemos muitas guerras: ideológicas, económicas.
O valor doado vai ser canalizado para diferentes r(...)
Mas, as guerras armadas nesses contextos impedem muitas vezes a ajuda…
Impedem as pessoas de viver. E aquilo a que assistimos hoje são muito movimentos migratórios de pessoas a fugir de contextos e países em conflito, onde as condições de vida não são possíveis, onde não há dignidade, as pessoas não conseguem viver com uma vida digna, não há trabalho, não há infraestruturas. As escolas, hospitais, estradas, são destruídas, e como é que é possível viver assim? O que vemos são esses movimentos de pessoas, naturalmente, a fugir.
Nós não trabalhamos em contextos de conflito armado, mas conseguimos perceber que as pessoas, obviamente, fogem da guerra, por não haver condições de vida, nem para si nem para as suas famílias. As pessoas procuram viver noutros lugares, e esses lugares e oportunidades estão, muitas delas, na Europa, e vemos a Europa a fechar-se, numa 'Europa fortaleza'. Temos trabalhado muito, na coerência das políticas para o desenvolvimento, para desconstruir esta ideia da 'Europafortaleza' e estas políticas a que temos vindo a assistir.
Trabalhamos nas escolas, nesta perspetiva de poder educar para o mundo global em que vivemos, procurando mostrar que aquilo que são as nossas escolhas, pessoais ou políticas, aqui em Portugal ou na Europa, têm impacto noutros países.
Onde é que a FEC está atualmente e o que é que faz?
Nós trabalhamos em quatro países: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Nos países africanos trabalhamos sobretudo na área da educação, muito na capacitação de professores, diretores de escola, para criar capacidade nas organizações e nos países. E também na transferência de conhecimento na área da educação, desde a educação pré-escolar e desenvolvimento da primeira infância até ao ensino superior. Trabalhamos também na área do desenvolvimento rural no sul de Angola, que é uma região de deserto e de seca. Trabalhamos com agricultores, uma vez mais, transferindo tecnologia e conhecimento para produção agrícola num terreno que não é muito fértil, porque é um terreno de deserto. Trabalhamos na área do empreendedorismo juvenil e também muito, como já disse, no desenvolvimento da primeira infância.
Em Portugal, aquilo que fazemos é na área da educação para o desenvolvimento - que, no fundo, não é mais do que trazer as realidades dos países que conhecemos, sobretudo das comunidades e pessoas com quem trabalhamos, para o contexto nacional. Trabalhamos nas escolas, nesta perspetiva de poder educar para este mundo global em que vivemos, procurando mostrar que aquilo que são as nossas escolhas, pessoais ou políticas, aqui em Portugal ou na Europa, têm impacto noutros países - se calhar nunca vamos ver, mas têm impacto, pode ser bom ou pode ser prejudicial.
Trabalhamos nessa dimensão da educação para o desenvolvimento também através de campanhas de interesse público, e daquilo a que chamamos de ações de advocacy, ou de influência política. Eu gosto mais da expressão 'diálogo político', que é, no fundo, dialogar com os decisores políticos a nível governamental ou do poder local, sobre o mundo globalizado e as relações que podemos ter uns com os outros enquanto indivíduos, mas também enquanto países.
Na educação, vão por vossa iniciativa às escolas, ou a convite? Isto tem a ver com a disciplina de cidadania? Como é que funciona?
Sim, nós propomo-nos às escolas com as quais já trabalhamos há alguns anos. Outras escolas que já nos conhecem pedem-nos alguma intervenção. Trabalhamos tanto na Disciplina de Cidadania como na de Educação Moral e Religiosa Católica. Temos uma abordagem que é o All School Aapproach - que é trabalhar a escola toda, não trabalhar só com os alunos, mas com alunos, professores, encarregados de educação e auxiliares da ação educativa, trabalhar com a comunidade educativa. Fazemos programas e um plano anual ou semestral de sessões - normalmente é anual - para trabalhar um determinado tema na escola, em diálogo com as direções e com os professores responsáveis das disciplinas. Isto nasce muito também da vontade da escola querer abordar esse tema, e reconhecer em nós, FEC, uma organização que o pode trabalhar com os alunos e com a comunidade educativa, e a partir daí traçamos e implementamos juntos um plano para o ano.
Alcançar a paz sabemos que depende, quase sempre, de decisões políticas. Mas, para o dia a dia dos que sofrem com a guerra ou com a pobreza, o que faz muitas vezes a diferença é o trabalho das ONGD's, algumas, como a FEC, ligadas à Igreja. A experiência nestes 35 anos revela que este é um trabalho que tem sido valorizado pelo setor político?
Sim. Nós procuramos muito trabalhar em diálogo com as autoridades locais e com os governos dos países onde estamos. Nestes 35 anos o trabalho que a FEC tem vindo a fazer, por exemplo, na Guiné-Bissau, é hoje muito reconhecido pelas autoridades locais, sobretudo na área da educação. E noutros países também é assim. Em Moçambique, por exemplo, na área do desenvolvimento da primeira infância, ou em Angola, na área do desenvolvimento rural - no Namibe, que é a província onde estamos.
O trabalho que vamos fazendo é um trabalho de formiga, não se vê logo, é um trabalho de longo prazo, mas é reconhecido, desde logo pelas pessoas com quem trabalhamos diretamente, e depois também pelas organizações com quem interagimos, e que achamos que é nosso dever interagir, que são as autoridades locais. Nesse diálogo e nessa relação que vamos construindo sentimos que tem havido essa abertura para trabalhar com a FEC.