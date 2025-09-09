FEC celebra 35 anos: "Estamos aqui para continuar a arregaçar as mangas"

Mas, as guerras armadas nesses contextos impedem muitas vezes a ajuda…

Impedem as pessoas de viver. E aquilo a que assistimos hoje são muito movimentos migratórios de pessoas a fugir de contextos e países em conflito, onde as condições de vida não são possíveis, onde não há dignidade, as pessoas não conseguem viver com uma vida digna, não há trabalho, não há infraestruturas. As escolas, hospitais, estradas, são destruídas, e como é que é possível viver assim? O que vemos são esses movimentos de pessoas, naturalmente, a fugir.

Nós não trabalhamos em contextos de conflito armado, mas conseguimos perceber que as pessoas, obviamente, fogem da guerra, por não haver condições de vida, nem para si nem para as suas famílias. As pessoas procuram viver noutros lugares, e esses lugares e oportunidades estão, muitas delas, na Europa, e vemos a Europa a fechar-se, numa 'Europa fortaleza'. Temos trabalhado muito, na coerência das políticas para o desenvolvimento, para desconstruir esta ideia da 'Europafortaleza' e estas políticas a que temos vindo a assistir.

Trabalhamos nas escolas, nesta perspetiva de poder educar para o mundo global em que vivemos, procurando mostrar que aquilo que são as nossas escolhas, pessoais ou políticas, aqui em Portugal ou na Europa, têm impacto noutros países.

Onde é que a FEC está atualmente e o que é que faz?

Nós trabalhamos em quatro países: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Nos países africanos trabalhamos sobretudo na área da educação, muito na capacitação de professores, diretores de escola, para criar capacidade nas organizações e nos países. E também na transferência de conhecimento na área da educação, desde a educação pré-escolar e desenvolvimento da primeira infância até ao ensino superior. Trabalhamos também na área do desenvolvimento rural no sul de Angola, que é uma região de deserto e de seca. Trabalhamos com agricultores, uma vez mais, transferindo tecnologia e conhecimento para produção agrícola num terreno que não é muito fértil, porque é um terreno de deserto. Trabalhamos na área do empreendedorismo juvenil e também muito, como já disse, no desenvolvimento da primeira infância.

Em Portugal, aquilo que fazemos é na área da educação para o desenvolvimento - que, no fundo, não é mais do que trazer as realidades dos países que conhecemos, sobretudo das comunidades e pessoas com quem trabalhamos, para o contexto nacional. Trabalhamos nas escolas, nesta perspetiva de poder educar para este mundo global em que vivemos, procurando mostrar que aquilo que são as nossas escolhas, pessoais ou políticas, aqui em Portugal ou na Europa, têm impacto noutros países - se calhar nunca vamos ver, mas têm impacto, pode ser bom ou pode ser prejudicial.

Trabalhamos nessa dimensão da educação para o desenvolvimento também através de campanhas de interesse público, e daquilo a que chamamos de ações de advocacy, ou de influência política. Eu gosto mais da expressão 'diálogo político', que é, no fundo, dialogar com os decisores políticos a nível governamental ou do poder local, sobre o mundo globalizado e as relações que podemos ter uns com os outros enquanto indivíduos, mas também enquanto países.

Na educação, vão por vossa iniciativa às escolas, ou a convite? Isto tem a ver com a disciplina de cidadania? Como é que funciona?

Sim, nós propomo-nos às escolas com as quais já trabalhamos há alguns anos. Outras escolas que já nos conhecem pedem-nos alguma intervenção. Trabalhamos tanto na Disciplina de Cidadania como na de Educação Moral e Religiosa Católica. Temos uma abordagem que é o All School Aapproach - que é trabalhar a escola toda, não trabalhar só com os alunos, mas com alunos, professores, encarregados de educação e auxiliares da ação educativa, trabalhar com a comunidade educativa. Fazemos programas e um plano anual ou semestral de sessões - normalmente é anual - para trabalhar um determinado tema na escola, em diálogo com as direções e com os professores responsáveis das disciplinas. Isto nasce muito também da vontade da escola querer abordar esse tema, e reconhecer em nós, FEC, uma organização que o pode trabalhar com os alunos e com a comunidade educativa, e a partir daí traçamos e implementamos juntos um plano para o ano.

Alcançar a paz sabemos que depende, quase sempre, de decisões políticas. Mas, para o dia a dia dos que sofrem com a guerra ou com a pobreza, o que faz muitas vezes a diferença é o trabalho das ONGD's, algumas, como a FEC, ligadas à Igreja. A experiência nestes 35 anos revela que este é um trabalho que tem sido valorizado pelo setor político?

Sim. Nós procuramos muito trabalhar em diálogo com as autoridades locais e com os governos dos países onde estamos. Nestes 35 anos o trabalho que a FEC tem vindo a fazer, por exemplo, na Guiné-Bissau, é hoje muito reconhecido pelas autoridades locais, sobretudo na área da educação. E noutros países também é assim. Em Moçambique, por exemplo, na área do desenvolvimento da primeira infância, ou em Angola, na área do desenvolvimento rural - no Namibe, que é a província onde estamos.

O trabalho que vamos fazendo é um trabalho de formiga, não se vê logo, é um trabalho de longo prazo, mas é reconhecido, desde logo pelas pessoas com quem trabalhamos diretamente, e depois também pelas organizações com quem interagimos, e que achamos que é nosso dever interagir, que são as autoridades locais. Nesse diálogo e nessa relação que vamos construindo sentimos que tem havido essa abertura para trabalhar com a FEC.