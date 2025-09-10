Cabo Delgado: "Solução não é militar. Nem que o exército estivesse armado até aos dentes"

A nova escalada de violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, preocupa o arcebispo de Nampula. Em entrevista à Renascença, D. Inácio Saúre diz que as recentes decapitações vieram reacender o terror entre quem vive na região. Os cristãos são um alvo, mas em sua opinião na base do conflito - que começou em 2017 - não está apenas a perseguição religiosa pelos radicais islâmicos. Há outros interesses por trás, ligados às riquezas naturais que estão a ser exploradas.

“Não há dúvida nenhuma que em Cabo Delgado há outros interesses, não é só a ameaça do radicalismo islâmico. É um dos pretextos. A meu ver isto tem a ver com a descoberta dos recursos naturais da zona”, refere D. Inácio Saúre.

O também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique considera que, no geral, o Estado não tem acautelado o interesse nacional na negociação com as empresas interessadas na exploração das riquezas minerais do país, o que tem agravado a crise social e económica.

“A exploração [é negociada] em condições geralmente pouco claras para as comunidades locais acolhedoras dessas grandes empresas. Há um sentimento de uma certa exclusão e assimetrias sociais muito graves na sociedade moçambicana”, apesar de ter acalmado a convulsão social que se viu nas ruas no período pós eleitoral. Mas, essas dificuldades, diz, também pode explicar o que se passa em Cabo Delgado, onde a violência alastra, com a participação de alguns jovens locais.

“Propor a um jovem que está numa situação de extrema pobreza, que lhe vão pagar 20 mil meticais por mês, para fazer não importa o quê, ele pode fazer isso. E tudo o resto pode servir para justificar aquilo que se está a ver.”