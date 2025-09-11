"Angola está a regredir em todos os sentidos": D. Imbamba pede reconciliação política

11 set, 2025 - 22:22 • Ângela Roque
Angola continua refém dos interesses dos partidos, a intolerância política subsiste e está a impedir o desenvolvimento do país. A denúncia é feita em entrevista à Renascença por D. José Manuel Imbamba.
O arcebispo de Saurimo e atual presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) diz que, 50 anos depois da independência, os militares já se reconciliaram, mas os políticos não, e muitas feridas da guerra civil ainda não sararam.
Falta liberdade, há censura e o agravamento das condições de vida está a fazer aumentar a contestação, alerta D. José Manuel Imbamba, que está em Portugal a participar no encontro de bispos lusófonos, que termina esta sexta-feira.
Nesta entrevista o arcebispo angolano fala também da realidade da Igreja em Angola, onde 75% da população é católica e não faltam vocações consagradas. Mas a crise da família, como instituição, levou a criar uma “pastoral para as mães solteiras”.
No atual contexto internacional de guerra lamenta o desinteresse da comunidade internacional pelos problemas dos africanos, porque “para o mundo África são as minas, não as pessoas”.
Na abertura do encontro de bispos lusófonos, em Lisboa, alertou para a atual cultura de violência no mundo que atravessa uma "noite densa". Estes novos tempos exigem uma atitude mais interventiva da Igreja e dos católicos, em geral, no combate às injustiças e às desigualdades?
Sem dúvida. Porque a Igreja está no mundo para ser luz, sal e fermento, e como tal na sua missão profética é chamada a ser esta voz que clama no deserto para direcionar os seus apelos a todos aqueles que manifestamente indicam caminhos perversos, que não ajudam a criar aquela humanidade que todos desejamos, que nos levam ao egoísmo, ao individualismo e a essa tendência de rejeição do outro, do irmão, a essa tendência de não queremos incluir, acolher, de não queremos construir uma comunidade multirracial, multicultural, onde todos nos sintamos bem e nos acolhamos mutuamente.
É missão da Igreja é denunciar tudo aquilo que atenta à dignidade da pessoa humana, que atenta à paz social, à paz ecológica, à paz entre as pessoas. É nossa missão construirmos pontes, fazer com que as pessoas se encontrem, dialoguem e ponham em comum os seus anseios, necessidades, para juntos traçarmos um ideal de humanidade que albergue a todos, sem discriminação, sem esta tendência de ódio e de violência, que infelizmente hoje o mundo está a oferecer.
África continua a ser este continente praticamente abandonado à sua sorte e saqueado
Estamos numa "Terceira Guerra Mundial aos pedaços", como dizia o Papa Francisco, os conflitos alastram em vários pontos do mundo e África não é exceção. A comunidade internacional devia prestar mais atenção ao continente africano?
Não é o está a fazer, porque está com as atenções viradas para outras prioridades, embora esteja a fazê-lo de uma maneira muito subtil, talvez não tão visível para ser mediatizada, mas África continua a ser este continente praticamente abandonado à sua sorte, um continente empobrecido, que não consegue dar o melhor de si para os seus filhos e filhas, um continente que está a ser saqueado a olhos nus.
Aliás, o Papa Francisco, na última visita que fez pela República Democrática do Congo e o Sudão, deplorou e denunciou de viva voz esta realidade. Porque a África para o mundo são as minas e não são as pessoas, não são os cidadãos, infelizmente, e isto toca-nos enquanto pastores, enquanto anunciadores da Boa Nova, para que a comunidade internacional olhe mais para a melhor riqueza que a África tem, que são as pessoas, os seus filhos e filhas.
Angola está a regredir em todos os sentidos
Olhemos para Angola, que vai assinalar em novembro os 50 anos da proclamação da independência. O país continua com muitos desequilíbrios sociais? Uma recente nota da Comissão Justiça e Paz Angolana alerta para o risco de protestos violentos face ao aumento generalizado dos preços e, também, à excessiva carga fiscal que pesa sobre os angolanos.
O nosso país está a viver situações anómalas em relação ao seu próprio crescimento e desenvolvimento. Numa altura em que pensávamos que seria o momento para o país crescer, o movimento está a ser inverso. O país está a regredir em todos os sentidos, as famílias estão cada vez mais empobrecidas e os índices de desemprego são muito altos, os salários básicos não conseguem suprir as necessidades dos trabalhadores. Tudo isto está a criar esta tensão social, esta ansiedade e tendência de explosão também na manifestação popular.
São inquietações de que todos estamos conscientes. Nós, como Igreja, já temos vindo a apelar há bastante tempo sobre estas questões, em todas as nossas assembleias plenárias [de bispos] reiteradas vezes chamámos a atenção para este facto, e tudo indica que enquanto as respostas políticas não forem capazes de fazer chegar o bem-estar às comunidades, creio que estamos nesta balança de suspensão, porque não sabemos. As pessoas estão reticentes quanto ao futuro e quanto a tudo o que queremos viver como prosperidade e desenvolvimento.
O imperioso a mudar em Angola é mesmo a mentalidade política
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), a que preside, divulgou em julho uma nota sobre a situação no país, a propósito dos 50 anos da independência, onde alertou para a urgência de haver justiça social. O que é que seria urgente e imperioso mudar em Angola?
O imperioso a mudar em Angola é mesmo a mentalidade política. Porque nós acreditamos que a cultura política que o país está a levar a cabo não ajuda nem ao desenvolvimento, nem à paz, nem à cidadania, nem a esta responsabilização dos cidadãos.
Estamos a viver num ambiente político de intolerância, de rejeição, de desprezo da cidadania, porque dá-se maior importância à militância partidária. E, claro, esta base ideológica para nós compromete a qualidade da nossa consciência, das nossas atitudes e do nosso desempenho cívico. E isto, claro, mina todas as bases de construção do país que nós queremos.
Nós estamos num processo permanente de reconciliação, de reconstrução de tudo aquilo que por causa da guerra nós destruímos, e a pior destruição que nós provocámos no nosso país é a destruição das nossas consciências. E a reconstrução das consciências vai levar o seu tempo, razão pela qual nós assistimos a esta espécie de inércia quanto à vontade de mudança de paradigma - dos vários paradigmas que temos de mudar - para que 50 anos depois da independência possamos fazer nascer uma consciência de nação diferente desta, que até agora ainda estamos a carregar com uma fraca memória histórica. A nossa história ainda é muito manipulada e muito politizada, de maneira que a própria sabedoria da história ainda não nos ajuda a sermos nós mesmos, para podermos sonhar juntos, construirmos juntos, nos incluirmos e assim trabalharmos para um país de todos e para todos.
O processo está a patinar porque os políticos ainda não souberam reconciliar-se
50 anos é uma idade maior, mas a relação entre os partidos, por exemplo, não evoluiu muito?
Não, aliás, também o temos dito várias vezes, o processo está a patinar porque os políticos ainda não conseguiram encontrar-se. Os políticos ainda não conseguiram melhorar a sua linguagem, ainda não souberam se reconciliar. É verdade que, por exemplo, nos militares já encontramos uma reconciliação efetiva, a mesma não está a acontecer entre os políticos. Os discursos ainda são de ódio, de violência, de rejeição, de intolerância, são muito partidarizados. Falta um discurso congregador, que encante o cidadão, um discurso carismático, que nos faça, de facto, deixar esse passado triste que carregamos para olharmos uma nova Angola, uma nova realidade, uma nova cidadania, novos sonhos que os jovens hoje estão a precisar.
Por causa deste vazio, muitos jovens estão a abandonar o país, é outro fenómeno migratório que nos é estranho. Hoje, a vaga de jovens que está a deixar o país por desespero - pela desesperança, mesmo, que se está a instalar - é crescente e preocupa-nos. Por isso, o nosso apelo reiterado tem sido no sentido de os políticos melhorarem as suas atitudes, a sua linguagem e procurarem visar mais o cidadão pelo cidadão.
Pôr as pessoas no centro, como dizia há pouco?
Exatamente. Porque o maior interesse está no partido, estamos a proteger o partido, estamos a fazer crescer os partidos, mas o país continua refém destas redes partidárias que não fazem com que a linguagem da Angola cresça mais, a linguagem da pátria e da nação cresça mais e que todos possamos nos sentir bem no país que temos e que somos chamados a construir.
A liberdade é sempre questionada. Sente-se alguma restrição, sente-se alguma violência em relação a isto, muita censura
Na nota da CEAST coloca o dedo em algumas feridas, quando faz referência, por exemplo, às restrições à liberdade de expressão. Estão a acontecer?
Sim, fruto exatamente dessa cultura que estamos a levar a cabo, em que a liberdade é sempre questionada. É verdade que a nossa Constituição a consagra, mas na prática sente-se alguma restrição, sente-se alguma violência em relação a isto, muita censura e muitos filtros. Sobretudo a imprensa pública não ajuda neste processo de formação de consciência, de formação da cidadania.
Está politicamente condicionada?
Está. E, claro, tudo isto, de uma ou de outra maneira, limita a expressão antropológica da liberdade.
Como é que avalia as atuais relações entre a Igreja e o Estado angolano? A Igreja sente-se respeitada e tida em conta?
A Igreja é respeitada e tida em conta. Já tivemos momentos maus ao longo da história mas como sabe, desde 2019, o Estado angolano e a Santa Sé assinaram um acordo-quadro, e é na base deste acordo que as nossas relações se pautam.
A colaboração é saudável, porque a Igreja, no âmbito social, apoia o Estado, tanto na questão da saúde como da educação estamos presentes e é uma ajuda muito forte, porque a Igreja está em muitas localidades onde o próprio governo tem dificuldade de chegar. Por isso, dialogamos, partilhamos, apelamos e tudo isto neste processo de concertação, diria mesmo mediação, para podermos dar uma resposta airosa às comunidades a quem servimos.
Do ponto de vista religioso, a Igreja Católica continua a ter muito peso no país?
Tem peso e somos uma referência, uma placa giratória, diria, onde todos os partidos se reveem. Porque nós, como Igreja, temos dito várias vezes, não nos identificamos com nenhum partido, todos os partidos são nossos filhos, são nossas filhas, por isso estamos para ajudar a todos a termos um pensamento nacional que nos ajude a cimentar cada vez mais tudo aquilo que de mais benigno, de mais digno conseguimos conquistar.
É por isso que a Igreja é essa referência respeitada, embora, diga-se também, nos jovens não se sente a mesma empatia e simpatia, porque os jovens pensam que a Igreja está a ser um instrumento de manipulação, são as várias interpretações erradas que alguns jovens fazem do papel da Igreja, porque infelizmente muitos dos nossos jovens e concidadãos gostariam de ver a Igreja nas vestes da oposição, a atacar frontalmente o governo, mas não é este o nosso papel. Nós formamos consciências, formamos o nosso laicado, damos-lhe todos os subsídios necessários para, nos seus âmbitos, poderem prestar o serviço que lhes é exigido na construção da pátria, nas várias intervenções que devem ter no tecido social.
Temos vocações por excesso! Temos dificuldade de acolher todos os vocacionados nos nossos seminários
Mas qual é o peso da Igreja, em termos de número de católicos?
Representamos, atualmente, 75% da população. 75% da população é católica e 97% cristã, contando com as igrejas protestantes.
E há crise de vocações?
Felizmente não, temos vocações por excesso! Temos dificuldade de acolher todos os vocacionados nos nossos seminários.
Muitos vão para Portugal, não é?
Muitos vão, já por parcerias entre dioceses. A resposta dos jovens é muito volumosa e qualitativamente também vamos melhorando os aspetos pedagógicos e metodológicos nos nossos seminários, na formação, é uma aposta grande que temos, para que o produto final seja a contento da mística que pretendemos para os nossos sacerdotes e consagrados. Por isso, não nos podemos queixar, embora as previsões tenham dito anteriormente que por causa da paz, de todo esse ambiente que se vive no país, talvez as vocações diminuíssem, mas estamos a ver o movimento contrário. A resposta dos jovens é positiva neste sentido.
A família, como instituição, podemos dizer que está em crise em Angola? Ao consultar o site da Conferência Episcopal angolana achei curioso terem uma "Pastoral das mães solteiras". Isso também é reflexo da crise familiar alargada?
A crise deve-se à própria conjuntura social e cultural do país, porque a grande instituição que está a sofrer muito os efeitos dessa má cultura que estamos a viver é exatamente a família. É claro que no meio de tudo isto, as mulheres são o maior número no país, e a má vida também está a afetar muito as jovens raparigas, e os rapazes também, de modo que há um descompromisso para constituir famílias. As famílias monoparentais também vão aumentando de dia para dia, e a mulher é a força maior que nós temos, na igreja e na sociedade.
Então, como resposta a este fenómeno que está acontecendo, encontramos esta fórmula de essas mães solteiras não se sentirem à margem, ou fora dos movimentos e dos grupos que estão nas paróquias. Constituem um grupo pastoralmente acompanhado, como forma de acompanhá-las e catequizá-las, para um dia, quando encontrarem os parceiros poderem realizar os seus matrimónios sem grandes sobressaltos.
A preocupação pela família é notória nas nossas prioridades pastorais. Achamos que é aí que devemos fazer incidir a nossa missão, porque é dali de onde sairão os futuros cidadãos e os futuros profissionais que necessitamos para o país.
A Igreja Católica está a viver um ano jubilar. No atual contexto internacional, quer deixar alguma mensagem particular aos católicos, quer os angolanos, quer os portugueses?
A mensagem que deixo é de continuarmos a ser peregrinos da esperança, como está a nos iluminar essa caminhada jubilar e sinodal, porque a Igreja tem que ser mesmo o farol da esperança, da alegria, da hospitalidade, da paz, o farol que vai orientar as nossas vidas para não darmos azo ao desespero e a essas proclamações catastróficas que estamos a ouvir um pouco por todo lado.
É preciso que a Igreja se erga e faça ouvir a sua voz, o seu testemunho e tudo aquilo que vai caracterizar a nossa vivência no amor partilhado, no amor doado, no amor que faz com que o irmão viva na sua dignidade e se sinta protegido e potenciado para poder realizar condignamente os seus sonhos. Que não percamos esse horizonte da esperança.