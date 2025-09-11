"Angola está a regredir em todos os sentidos": D. Imbamba pede reconciliação política

Angola continua refém dos interesses dos partidos, a intolerância política subsiste e está a impedir o desenvolvimento do país. A denúncia é feita em entrevista à Renascença por D. José Manuel Imbamba.

O arcebispo de Saurimo e atual presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) diz que, 50 anos depois da independência, os militares já se reconciliaram, mas os políticos não, e muitas feridas da guerra civil ainda não sararam.

Falta liberdade, há censura e o agravamento das condições de vida está a fazer aumentar a contestação, alerta D. José Manuel Imbamba, que está em Portugal a participar no encontro de bispos lusófonos, que termina esta sexta-feira.

Nesta entrevista o arcebispo angolano fala também da realidade da Igreja em Angola, onde 75% da população é católica e não faltam vocações consagradas. Mas a crise da família, como instituição, levou a criar uma “pastoral para as mães solteiras”.



No atual contexto internacional de guerra lamenta o desinteresse da comunidade internacional pelos problemas dos africanos, porque “para o mundo África são as minas, não as pessoas”.

Na abertura do encontro de bispos lusófonos, em Lisboa, alertou para a atual cultura de violência no mundo que atravessa uma "noite densa". Estes novos tempos exigem uma atitude mais interventiva da Igreja e dos católicos, em geral, no combate às injustiças e às desigualdades?

Sem dúvida. Porque a Igreja está no mundo para ser luz, sal e fermento, e como tal na sua missão profética é chamada a ser esta voz que clama no deserto para direcionar os seus apelos a todos aqueles que manifestamente indicam caminhos perversos, que não ajudam a criar aquela humanidade que todos desejamos, que nos levam ao egoísmo, ao individualismo e a essa tendência de rejeição do outro, do irmão, a essa tendência de não queremos incluir, acolher, de não queremos construir uma comunidade multirracial, multicultural, onde todos nos sintamos bem e nos acolhamos mutuamente.

É missão da Igreja é denunciar tudo aquilo que atenta à dignidade da pessoa humana, que atenta à paz social, à paz ecológica, à paz entre as pessoas. É nossa missão construirmos pontes, fazer com que as pessoas se encontrem, dialoguem e ponham em comum os seus anseios, necessidades, para juntos traçarmos um ideal de humanidade que albergue a todos, sem discriminação, sem esta tendência de ódio e de violência, que infelizmente hoje o mundo está a oferecer.

Estamos numa "Terceira Guerra Mundial aos pedaços", como dizia o Papa Francisco, os conflitos alastram em vários pontos do mundo e África não é exceção. A comunidade internacional devia prestar mais atenção ao continente africano?

Não é o está a fazer, porque está com as atenções viradas para outras prioridades, embora esteja a fazê-lo de uma maneira muito subtil, talvez não tão visível para ser mediatizada, mas África continua a ser este continente praticamente abandonado à sua sorte, um continente empobrecido, que não consegue dar o melhor de si para os seus filhos e filhas, um continente que está a ser saqueado a olhos nus.

Aliás, o Papa Francisco, na última visita que fez pela República Democrática do Congo e o Sudão, deplorou e denunciou de viva voz esta realidade. Porque a África para o mundo são as minas e não são as pessoas, não são os cidadãos, infelizmente, e isto toca-nos enquanto pastores, enquanto anunciadores da Boa Nova, para que a comunidade internacional olhe mais para a melhor riqueza que a África tem, que são as pessoas, os seus filhos e filhas.

