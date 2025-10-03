D. António Augusto Azevedo: “Educar é uma tarefa profundamente ligada à esperança”

Falou da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC). Nota-se uma maior procura? Essa procura reflete a diversidade cultural que hoje se encontra nas escolas?

A propósito da Educação Moral e Religiosa Católica estamos, de facto, numa fase de renovação. A realidade, no conjunto do país, é um pouco diversa: há zonas onde há uma grande participação dos alunos dos vários ciclos da Educação Moral e Religiosa Católica, com percentagens muito significativas; em contrapartida, há outras zonas onde essa percentagem é bastante mais reduzida. De qualquer forma, há sinais promissores de que a nova geração - entre a qual se encontram muitos adolescentes e jovens que não tiveram grande formação cristã, que não foram batizados e até, pontualmente, de outras tradições religiosas - que procura esta área de formação.

Também aqui estamos numa fase muito promissora. Há sinais que indiciam um novo interesse nesta disciplina e, para corresponder a essa busca, a equipa responsável do secretariado está a preparar novos materiais e uma revisão da proposta desta disciplina, que tem sido muito útil para muita gente. Portanto, o balanço é positivo sobre o trabalho feito e o caminho percorrido, mas também as expectativas são muito promissoras.

A catequese está em mudança, com o novo itinerário de iniciação à vida cristã. Há mais crianças e adolescentes a participar? E como reagem os catequistas a esta renovação?

De facto, estamos numa fase de renovação de todo o itinerário catequético, a partir do documento aprovado na Conferência Episcopal há alguns anos, e estamos agora a implementar esse novo itinerário, que tem uma vertente muito mais de iniciação. Ou seja, a catequese é entendida num prisma novo: ir ao essencial da fé, formar as novas gerações numa perspetiva de experiência de fé e, sobretudo, de encontro alegre com o rosto de Jesus Cristo.

Acentua-se, assim, menos a dimensão formal ou curricular e valoriza-se mais a experiência pessoal da fé a que cada um é chamado. Estamos nessa fase de renovação, evidentemente um grande desafio para paróquias e dioceses. Nos próximos anos teremos de vencer esse desafio, mas julgo que os resultados, a prazo, serão muito positivos.

Claro que uma exigência maior é colocada, sobretudo, aos catequistas: é preciso atualizarem-se e estarem à altura deste desafio. Mas também a esse propósito é importante, nesta Semana da Educação Cristã, valorizar o imenso número de catequistas que temos no país. É, de facto, um grupo enorme de pessoas disponíveis para esta missão decisiva na vida da Igreja.

Destaco o muito de bom que têm feito e, sobretudo, a necessidade de os ajudar e acompanhar, diante do desafio que têm pela frente. Julgo que será uma tarefa importantíssima, que marcará o rosto do futuro da Igreja em Portugal: a formação das novas gerações.

Contamos muito com os catequistas e temos notado, nas ações de formação feitas nas várias dioceses do país, uma grande recetividade e adesão - até um certo entusiasmo - para encetar este caminho novo. E, portanto, só podemos ter esperança e boas expectativas.