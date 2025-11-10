"Leo from Chicago”: documentário revela origens e estilo do primeiro Papa americano

"Leo from Chicago” (Leão de Chicago), é o mais recente documentário realizado pelo Dicastério para as Comunicações do Vaticano sobre a vida do novo Papa. Divulgado, esta segunda feira, no YouTube, para assinalar os seis meses de pontificado, o vídeo vai até às raízes de Robert Prevost, incluindo entrevistas, imagens e testemunhos de quem o conhece bem, desde os tempos de infância e juventude nos Estados Unidos, até à atualidade.

Os dois irmãos, alguns vizinhos, amigos e professores contam episódios curiosos sobre o caráter e o percurso do atual Papa. “Ele era muito bom aluno”, revelam alguns dos seus mestres.

Ficamos a conhecer as suas capacidades de diálogo, logo desde miúdo, a par de outros testemunhos em que alguns amigos garantem que “ele adora guiar carros”.

Um dos seus confrades, da Ordem de Santo Agostinho, revela que Prevost usava o tempo da viagem de automóvel para refletir; ou então, se ia acompanhado, para conversar calmamente. E não só conduzia todo o tipo de carros, como sabia resolver problemas mecânicos. “Um dia destes, estou à espera de o ver a guiar o Papamóvel, em vez de ir lá atrás, em pé”, comenta, sorridente, um dos amigos.

Nos momentos de pressão antes dos exames mantinha sempre a calma

No seminário e na universidade, estudava muito e ajudava os colegas com dificuldades. “Nos momentos de pressão antes dos exames mantinha sempre a calma, fresco como uma rosa”, revela um dos seus melhores amigos e colega, também hoje agostiniano.

Uma amiga dos tempos da universidade testemunha que Robert, apesar de conviver com rapazes e raparigas, “estava muito focado na sua vocação”.

Ficamos a saber que o atual Papa “adora pizza” e que a sua preferida é com "peperoni” (picante com malaguetas). O documentário mostra a famosa Pizzaria Aurelio’s, que Prevost frequentava em Chicago e que, entanto, já alterou o nome da pizza para “poperoni”.

Entre muitos detalhes, o documentário não esquece o seu entusiasmo pelo basebol e até mostram um placa dourada a assinalar o lugar no estádio dos White Sox, onde Prevost se sentou para assistir a um jogo decisivo.

“Leo from Chicago”, concebido em língua inglesa e com a duração de 52 minutos, junta-se assim ao documentário anterior, também realizado pelo Vaticano, em língua espanhola, com o título “Léon de Peru”, divulgado nos primeiros meses de pontificado.