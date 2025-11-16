Conversas de Fé: “Nascemos para construir vida na vida de alguém”

A Igreja Matriz de Alfândega da Fé recebeu este domingo mais uma edição dos “Encontros Improváveis: Conversas da Fé”, iniciativa promovida pelo Secretariado da Pastoral da Cultura e Turismo da Diocese de Bragança-Miranda.

O debate, centrado no tema “O sentido da vida e o seu propósito”, reuniu personalidades de diferentes áreas da vida pública portuguesa, entre elas Pedro Passos Coelho, Fernando Santos, Jorge Gabriel e o chef Marco Gomes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A vida tem que ter um sentido. E cada um de nós irá descobrir à sua maneira esse sentido, é uma das grandes conclusões deste encontro.

“A nossa ação deve estar sempre ligada a uma dimensão ética e moral”

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho contou à Renascença que aceitou este convite “porque a vida é uma coisa muito importante sobre a qual vale a pena refletir e conversar”.

Já durante a conversa, Passos Coelho partilhou a sua visão da vida e falou sobre a importância da reflexão, da ética, da moral.

“O sentido, a inteligência e a reflexão têm de caminhar juntos com aquilo que sentimos. A nossa ação deve estar sempre ligada a uma dimensão ética e moral. Enquanto seres humanos, vivemos permanentemente entre estas três esferas: a moral ou ética, a dimensão existencial, que nasce da relação com os outros, do que nos envolve, do lugar onde estamos, e o talento que recebemos para pensar e refletir sobre a vida”, afirmou.

Passos Coelho alertou também para a tendência de viver preso ao passado: “Uma pessoa que se encontra apenas no passado, acaba. Conta histórias, mas já não tem significado para o futuro”.

Para o ex-governante, o propósito revela-se na ação: “Somos em grande medida o que queremos ser para o futuro. Refletir, mas agir. Agir para o futuro — isso é o mais importante”.

“Somos o que somos em função do significado que podemos ter para os outros”



Para o antigo primeiro-ministro, compreender o lugar que cada um ocupa no mundo exige um exercício contínuo de pensamento, experiência e abertura ao outro.

“para compreender o que estamos cá a fazer… sobre o sentido da vida e o propósito da vida”, afirmou, sublinhando que essa procura não pode ser feita isoladamente.

Passos Coelho destacou que a identidade de cada pessoa se constrói na relação com quem a rodeia: “Somos o que somos em função do significado que podemos ter para os outros”.

Segundo o ex-governante, o propósito individual não é algo que se inventa de forma autónoma, mas que se revela através das interações e do impacto que se gera no mundo: “Quem nos atribui o propósito são os outros, não somos nós”. Ainda assim, acredita que cada ser humano nasce com um sentido profundo a descobrir.

“Julgo que cada um de nós nasce mesmo com um propósito… andamos à procura dele”, afirmou, realçando que esta busca acompanha toda a vida.

Passos Coelho acrescentou que a realização desse propósito depende das escolhas que cada pessoa faz ao longo do caminho: “O propósito concretiza-se ou não conforme as escolhas que fazemos”.

“A vida é um dom inestimável”

O antigo selecionador nacional, Fernando Santos, recorreu a uma mensagem centrada na responsabilidade individual e no respeito pelo próximo.

“A vida é um dom que nos foi concedido e que devemos respeitar, a nossa e a dos que nos rodeiam”, afirmou, contando que “a partir do momento que encontrei Cristo, passou a ser o meu propósito de vida transmiti-lo aos outros”.

Para Fernando Santos, a fé é também um caminho de confiança e diálogo interior: “O melhor conselheiro está aqui, atrás de mim”, afirmou, voltando-se para o Sacrário, acrescentando “podemos falar, falar, falar, e parece que não responde. Mas mais tarde ou mais cedo a resposta virá”, disse.

O treinador recordou ainda que a mudança no mundo começa em cada um: “O primeiro passo para um mundo melhor é mudarmo-nos a nós próprios. Se estivermos felizes, os outros estarão felizes”.

Antes, Fernando Santos já tinha partilhado com os participantes neste encontro que o propósito da sua vida, como cristão, “é ir para o Céu”.