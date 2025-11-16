"Mães solteiras e empregadas" são os novos rostos da pobreza em Portugal

Assinalamos, hoje, o Dia Mundial dos Pobres. É já a 9.ª edição. Para o CEPAC, o que é que isto significa? A pobreza mudou de rosto?

Celebrar o Dia Mundial dos Pobres, particularmente no ano que estamos a viver, o ano do Jubileu da Esperança, é sempre uma oportunidade que temos, enquanto católicos, enquanto organização católica de olhar para o outro como alguém que nos dá a oportunidade de viver o Evangelho de forma concreta. Olhar o pobre não como alguém que beneficia da nossa caridade, meramente, mas como alguém que nos dá a oportunidade de vivermos efetivamente aquilo que Jesus nos pede no nosso dia-a-dia.

E é também uma oportunidade de podermos transformar o medo daquele que é diferente - o medo do pobre - numa oportunidade de encontro e numa oportunidade de olhar para o pobre como alguém que precisa de mim, como companheiro neste caminho de encontro com Cristo.

Quando me pergunta se o pobre mudou de rosto, eu gostaria de poder dizer que não. A condição social, o país de origem, o facto de dominar ou não o português não devem condicionar a forma como olhamos para o outro. Acho que vivemos tempos em que se torna urgente pensarmos no olhar que depositamos no encontro com o outro. Se quem nos procurava, durante a pandemia, eram essencialmente pessoas que estavam à procura de emprego, para além de questões de regularização documental, hoje quem nos procura são na maioria das vezes mulheres, mães solteiras, empregadas, algumas delas até com mais do que um emprego, mas que, mesmo assim, não conseguem fazer face às suas despesas. É a chamada pobreza envergonhada. São mulheres que querem viver uma vida digna e dar uma vida digna também aos seus filhos, mas que se veem de facto com muitas dificuldades em conseguir fazer face às despesas do dia-a-dia.

Vamos falar de uma resposta concreta que se liga à necessidade mais básica, a alimentação: o projeto RIMES, a Rede Integrada de Mercearias Sociais. O que é que esta mercearia social tem de diferente de um tradicional cabaz alimentar?

De facto, falamos de dois projetos. O projeto da Mercearia Sabura, que foi inaugurado em 2021, é uma iniciativa inovadora do CEPAC, que visou poder transformar a entrega do cabaz alimentar numa resposta mais digna, dando a oportunidade de escolha àquela pessoa e àquela família que, muitas vezes, recebiam um saco com alimentos que não correspondiam ao que fazia parte da sua alimentação ou até desconheciam alguns desses alimentos. Aquilo que procurámos fazer foi dar a possibilidade àquela família de poder, dentro do leque de alimentos que temos disponíveis, escolher o que melhor se adequa aos seus hábitos, às suas necessidades, aos seus gostos.

Fizemos esse caminho em 2021, dando um incremento à dignidade e à autonomia de escolha da pessoa. A criação da Rede RIMES, a Rede Integrada de Mercearias Sociais, é um projeto que foi lançado em outubro deste ano, em parceria com a Fundação Auchan e com o Auchan, centrado no direito à alimentação e no facto de consideramos que a resposta alimentar carece de uma maior dignidade. Aquilo que queremos é poder partilhar boas práticas, partilhar conhecimento entre nós e outras entidades que já têm esta tipologia de resposta, e poder, no fundo, encontrar soluções mais dignas.

