Padre católico na Síria: "Posso andar de batina, mas em certos lugares com cautela"

O missionário garante que a presença da Igreja Católica na Síria tem sido muito importante para a população, e que há respeito pelos sacerdotes. Apesar de a liberdade de culto no país estar reservada ao interior das igrejas, não há intolerância como noutros locais.

“Nos países árabes muçulmanos, em todo o Médio Oriente e noutros países muçulmanos que não são árabes – como o Paquistão, o Afeganistão, e outros – não há liberdade religiosa, e algumas vezes há liberdade de culto, mas reduzida. Na Síria permitem-nos celebrar as nossas festas, celebrar Missa e ter atividades, mas sempre dentro do recinto da igreja. Não quer dizer que não possa usar batina no exterior. Posso, mas em certos lugares com cautela, há que ser prudente. Mas, do que conheço, em Alepo em particular, e na Síria em geral, há muita abertura por parte dos nossos vizinhos muçulmanos. Muita abertura e muito respeito”, sublinha o padre Hugo Fabian Alaniz.

O missionário lembra que, para os sírios, a pertença religiosa é muito importante. "No Ocidente é algo secundário, mas no Médio Oriente a religião faz parte da identidade das pessoas. Aqui, podemos discutir entre amigos sobre muitos temas: Messi ou Ronaldo? Direita ou esquerda? Este presidente ou aquele? Mas, não falamos de religião com os nossos amigos. É como um tabu, algo privado, não o convido para a Missa, não lhe digo nada. No Médio Oriente a primeira coisa que querem saber é a tua religião, não para estigmatizar, mas para entender quem é aquela pessoa, como pensa. É parte da identidade".

Os católicos na Síria mantêm uma forte devoção mariana, com muita ligação a Fátima. O padre Alaniz conta que ficou surpreendido com o que encontrou - todos os anos em maio, as jovens celebram de modo especial: vestem-se o mês inteiro como Maria, assumindo publicamente a fé com uma coragem que, diz, o Ocidente já perdeu.

“É muito bonito, e mostra bem o que é a Síria! No mês de Maria muitas jovens raparigas, e mulheres, usam um hábito azul celeste, com uma espécie de cordão franciscano. Algumas até usam um véu. Eu estive muitos anos na Jordânia e nunca vi isto, como encontrei na Síria! As jovens vão para a universidade, ou para o colégio, assim vestidas, dando testemunho da sua fé cristã no mundo árabe muçulmano. E nós, aqui no Ocidente, temos vergonha de convidar um amigo para ir à Missa, de lhe dar um conselho cristão, católico, em situações especiais. Temos vergonha de fazer o sinal da cruz antes ou depois de comer, ou quando passamos diante de uma Igreja onde está o Santíssimo Sacramento! Porquê esse medo?”, pergunta.

O padre Hugo Alaniz está em Portugal a convite da Fundação AIS no âmbito de mais uma edição da Red Week, que até 23 de novembro mobiliza mais de um milhão de pessoas, em todo o mundo, e ilumina de vermelho mais de 600 igrejas e monumentos. A iniciativa, anual, visa alertar para a situação dos cristãos perseguidos em muitos locais onde não há liberdade religiosa, e inclui momentos de oração, concertos, sessões em escolas, entre outros atos públicos.

O missionário agradece a oportunidade de esta quarta-feira, pelas 9h30, poder celebrar Missa na Capelinha das Aparições, em Fátima. “Para mim, de modo particular, é algo maravilhoso! Quando me perguntaram se podia vir, disse que sim, e que, não pondo isso como condição, pedia um favor - se era possível passar pelo Santuário de Fátima”.

O programa das deslocações inclui ainda as dioceses de Viana do Castelo, Braga, Porto, Setúbal e Lisboa, onde a semana encerrará no domingo, com a celebração de uma Missa, às 10h30, na paróquia de São Domingos de Benfica, que será transmitida pela RTP1. Em cada local será feita a apresentação do mais recente relatório da AIS sobre a perseguição religiosa no mundo, que foi conhecido em outubro.

