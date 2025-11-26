Turquia e Líbano: a primeira viagem estratégica de Leão XIV

O Papa Leão XIV parte na quinta-feira, 27 de novembro, para a sua primeira visita apostólica à Turquia e ao Líbano. Trata-se de uma viagem estratégica - a primeira fora de Itália -, com significativas etapas e encontros de grande significado ecuménico, político e espiritual.

Ambos os destinos constavam da agenda do Papa Francisco e Robert Prevost, ao manter esta herança, revela assim as suas prioridades.

A encruzilhada político-internacional da Turquia e do Líbano, as feridas das guerras e os esforços de diálogo para a paz, o terrorismo e a liberdade religiosa, vão certamente marcar esta viagem.

A força do diálogo no coração do Islão

Na Turquia, o principal motivo deste périplo é a visita a Iznik, antiga cidade de Niceia, a 130 quilómetros de Istambul. O objetivo é assinalar os 1700 anos do primeiro Concílio ecuménico que definiu o Credo, ainda hoje recitado por milhões de cristãos em todas as igrejas do mundo (católicas e não só).

A coincidência deste aniversário com o atual Jubileu da Esperança poderá dar um empurrão no lento caminho da unidade dos cristãos, como salientou Leão XIV na Carta Apostólica “In Unitate Fidei”, publicada no passado domingo. O texto papal faz um paralelo entre as divisões que havia no ano 325 e as atuais fraturas entre cristãos; mas sublinha que, apesar das disputas, o Concílio de Niceia mudou o rumo da história e ainda hoje todos os cristãos professam o mesmo credo.