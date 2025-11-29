Igreja desafiada a fazer mais pelo ambiente. "Há muito trabalho já feito e isso dá-nos ânimo"

Mais de 150 participantes - católicos e outras pessoas empenhadas nas questões ecológicas - reuniram-se, há um mês, na Associação Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade, em Ourém, para celebrar os 10 anos da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da Casa Comum. Dos contributos partilhados no encontro - dinamizado em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, a Comissão Nacional Justiça e Paz, a Rede Cuidar da Casa Comum, o Movimento Laudato Si, a Companhia de Jesus, as Escravas do Sagrado Coração de Jesus e a Agência Ecclesia - resultou uma Carta (leia aqui em versão PDF) que esta semana foi divulgada, já depois de ter sido entregue à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), às Dioceses e à Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Susana Réfega, da Casa Velha, diz que a Laudato Si "já deu frutos", mas como provam os resultados da recente COP30, a Conferência do Clima, é urgente fazer mais e melhor, e a Igreja deve dar o exemplo. Propostas que fazem na carta são uma ajuda que querem levar "ao maior número de pessoas possível". A carta que agora tornam pública lembra que a ecologia integral é inseparável do Evangelho e lança um apelo à Igreja em Portugal para "assumir este caminho de forma mais espiritual, sinodal e pastoral". O que consideram mais urgente fazer? Esta carta nasce de um encontro realizado em torno dos 10 anos da encíclica Laudato Si, organizado na Casa Velha, com o envolvimento de vários parceiros, desde a Rede Cuidar da Casa Comum, a Universidade Católica Portuguesa, o movimento Laudato Si, entre outros, em que cerca de 150 pessoas de várias dioceses de todo o país, mas também sem ligação necessariamente à Igreja, se encontraram para não apenas celebrar este grande delegado do Papa Francisco, mas também para olhar o futuro. Respondendo à sua pergunta sobre o que é que nos parece mais urgente, esta Carta foi também escrita por estes participantes, num trabalho que eu diria quase sinodal, em torno de grupos de trabalho. E o que, de facto, surge como mais urgente é precisamente trazer a Ecologia Integral, esta grande novidade desta encíclica, que é este olhar, avaliar, agir e celebrar, a partir destas lentes que o Papa Francisco nos apresentou nesta encíclica para, face aos desafios que enfrentamos, em particular esta questão das alterações climáticas, não termos uma visão, uma abordagem que é meramente ambiental, mas sim integrada, integradora. Ou seja, podermos compreender com lentes que olham para a dimensão social, económica, ambiental, espiritual, e que por isso também procuram soluções de Ecologia Integral para os desafios que temos enquanto humanidade. De facto, essa abordagem, essa forma de compreender a realidade que nos envolve, compreender os desafios e procurar soluções, continua a ser urgente 10 anos que são já volvidos do lançamento da encíclica Laudato Si.

Que propostas concretas destaca desta Carta que vão entregar à Igreja e às suas estruturas? Quando escrevemos esta Carta, tentámos que ela apresentasse propostas concretas, que não se tratasse apenas de uma Carta bonita ou cheia de boas intenções, mas que se tornasse numa Carta que pudesse lançar pistas para que as comunidades na sua realidade local, da paróquia ou da diocese, mas também noutros locais, na sociedade onde nos encontramos, possamos levar a Laudato Si. Por isso, estas propostas são em diferentes áreas e domínios. Passam, por exemplo, pela Liturgia, em que propomos que o Tempo da Criação seja adotado de forma formal por todas as dioceses em Portugal - este tempo que vai desde o 1 de setembro, o Dia da Oração pela Criação, até 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, o Santo Padroeiro da Ecologia, e que é um tempo que já é celebrado pelas igrejas cristãs em todo o mundo. É um tempo propício para podermos rezar com a Criação e rezar pela Criação. Outra proposta é a Missa da Criação, que o Papa Leão XIV muito recentemente também introduziu, e que é uma oportunidade muito concreta para, na Eucaristia, podermos rezar, adorar, ter no centro também o cuidado com a Criação a que somos chamados. Outras propostas concretas passam pela criação de equipas ou delegados Laudato Si, equipas que, à semelhança de equipas de pastoral, ou de equipas de Liturgia, possam acompanhar iniciativas, articular entre os diferentes movimentos, partilhar práticas, sendo que reconhecemos que é também muito necessária uma maior formação nesta área, porque verificamos que a encíclica Laudato Si ainda é pouco conhecida, ou por vezes mal compreendida no seio da Igreja. Por isso, uma formação quer pastoral, quer teológica, quer espiritual dos responsáveis comunitários, e aqui falamos de todos os responsáveis: leigos, religiosos, sacerdotes, bispos. Parece-nos importante para que esta encíclica possa dar frutos concretos. Estas são algumas propostas que fazemos, entre outras,. Em 10 anos de Laudato Si já alguma coisa foi feita. O que considera mais relevante? Nestes 10 anos já foi muita coisa feita, e temos muito para celebrar. Foi uma década com muito dinamismo, muita ação e transformação, e a Carta também dá nota e reconhece que, a nível internacional e também aqui em Portugal, temos feito um caminho. Destacaria, se calhar, dois níveis: ao nível das bases e das comunidades tem havido, de facto, uma grande vontade de envolvimento, de fazer um caminho de conversão ecológica, quer ao nível individual, quer ao nível comunitário. Dou o exemplo do Movimento Laudato Si, que é fruto precisamente desta encíclica, e que existe hoje em todos os continentes, em dezenas e dezenas de países, com milhares de animadores e que também está presente em Portugal através do capítulo português do Movimento Laudato Si. Este é um exemplo, mas há muitos mais, desse dinamismo das bases, das comunidades neste âmbito. Em simultâneo, outro aspeto muito relevante tem sido o próprio envolvimento do Vaticano no cuidado da Criação e no trabalho em torno deste tema e da ecologia integral, quer do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral – que, por exemplo, desenvolveu a Plataforma Laudato Si -, quer também no trabalho mais de influência internacional e no âmbito multilateral, como, por exemplo, a presença do Vaticano e da sua delegação nas COP (as Conferências sobre o Clima). Por isso, quer ao nível das bases, quer ao nível do topo, se assim quisermos dizer, há muito trabalho já feito e isso dá-nos ânimo, alegria e vontade de aprofundar e de continuar.

Um dos pontos destacados na Carta é a certificação Eco-Igrejas. No que é que consiste e quem a atribui? É um passo importante? Sim, de facto, a certificação Eco-Igrejas é mais um exemplo muito concreto de uma proposta de ação. Esta é uma iniciativa ecuménica que envolve várias igrejas em Portugal , não apenas a Conferência Episcopal Portuguesa, mas também o COPIC - Conselho Português de Igrejas Cristãs, a Aliança Evangélica Portuguesa e a sociedade civil, através da Rede Cuidar da Casa Comum ou da Rocha Portugal. E é uma proposta muito interessante, mais uma vez, para se poder fazer um caminho integrado, que propõe às paróquias, às IPSS, às igrejas poderem fazer um percurso, partindo de onde estão, do seu diagnóstico, que lhes permita fazer caminhos na área da sustentabilidade,) melhorando as suas práticas, a sua eficiência energética, a gestão dos recursos, como minimizar impactos ambientais, mas sem esquecer também outras dimensões, como a dimensão espiritual ou a dimensão da própria formação das instituições. Esta iniciativa foi lançada muito recentemente. Está, neste momento, numa fase de arranque, mas será uma excelente oportunidade para que as igrejas possam aderir a esta plataforma e, fazendo o seu caminho, obter depois esta certificação que é atribuída por esta plataforma. O projeto Casa Velha, ao qual pertence e que alia natureza e espiritualidade, é um dos bons exemplos que gostariam de ver replicados? Que ações têm previstas para divulgação desta Carta e do que nela defendem? A Casa Velha, de facto, tem estas duas dimensões de ecologia e espiritualidade. E é interessante que é anterior à própria encíclica e, portanto, é já uma experiência muito enraizada no tempo, e que ao longo destes anos foi sendo um espaço de acolhimento, onde é possível fazer retiros, passar tempo em família nesta relação com a criação e com o cuidado das relações uns com os outros. Por isso, diria que sim, que a Casa Velha é um bom exemplo. É um espaço e um lugar que pode continuar a ser inspiração para outros projetos espalhados pelo país. Esta Carta, falando da questão da sua divulgação, é uma Carta que queremos que chegue ao maior número de pessoas possível. Cada um de nós, os 150 participantes do encontro, nos comprometemos a levá-la o mais longe que pudermos, nos locais onde estamos, nas redes sociais, nos lugares onde nos movimentamos. Mas ela também foi já enviada à Conferência Episcopal Portuguesa e à CIRP, e também queremos, no seguimento deste envio, poder encontrar-nos em cada diocese com os senhores bispos, com as equipas diocesanas, para poder partilhar de viva voz a nossa disponibilidade, partilhar estas ideias e juntos podermos pensar com as dioceses, paróquias, com os movimentos que integramos, como continuar a fazer da Laudato Si uma realidade.