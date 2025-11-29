Igreja desafiada a fazer mais pelo ambiente. "Há muito trabalho já feito e isso dá-nos ânimo"

Como comenta os recentes resultados da COP30?

Penso que esta foi uma COP importante. É verdade que as expectativas estavam muito altas e pode haver agora, a seguir, uma fase de um crescendo e de uma grande expectativa, haver alguma primeira reação de desalento ou de se sentir que se ficou aquém das expectativas. Mas eu penso que esta foi uma COP importante, não apenas pelo que se passou durante o encontro, dentro das negociações, mas queria também referir todo o trabalho que foi feito antes de se chegar à COP, e todo o trabalho que foi feito nos espaços informais e fora das salas de negociação.

Esse trabalho prévio da COP foi um trabalho em que se tentou, de facto, explicar melhor do que é que se trata, porque é que é importante e porque é que nós, enquanto cidadãos, nos devemos envolver na COP. Um exemplo notável nesse aspeto foi todo o trabalho que a Igreja católica no Brasil fez em torno da COP, praticamente durante um ano inteiro, trazendo, mais uma vez, para dentro da Igreja a questão da ecologia integral e como é importante a participação cívica dos cristãos.

Outro aspeto que me parece importante é que apesar da não presença (e participação) dos Estados Unidos na Conferência, isso não foi o fim da COP, portanto, a importância do multilateralismo. Os espaços multilaterais, com as suas limitações e imperfeições, e se calhar também a precisarem de alguma criatividade, continuaram a ser importantes, a existirem, a funcionarem. Por isso, a importância do multilateralismo parece-me um resultado importante da COP.

Há ainda outro aspeto, fora da declaração final, ou dos acordos e não acordos que saíram da COP: foi um encontro em que foi muito claro o papel da sociedade civil, quer no trabalho preparatório, quer durante a própria COP. Houve uma presença muito significativa da sociedade civil, nas suas mais diferentes expressões, quer das comunidades indígenas, de ativistas, quer de ONG’S.

Todo o trabalho que a sociedade civil tem vindo a fazer neste âmbito é muito significativo, e após duas COP, em que o espaço para a sociedade civil tinha sido muito limitado, nesta no Brasil foi possível, de facto, a sociedade civil ter uma presença e um trabalho mais preponderante.

Mas, a COP ficou muito aquém das expetativas? Isso reforça a necessidade de mais empenho da Igreja e das suas estruturas, movimentos, dos cristãos em geral, por um mundo mais sustentável?

Relativamente aos resultados, é verdade que ficámos bastante aquém na questão dos combustíveis fósseis, com a não referência à necessidade do seu abandono responsável planeado, que envolva todos, e a não existência de um roteiro, de um roadmap para esse processo é, de facto, uma desilusão desta COP. Assim como toda a questão da desflorestação, que tinha sido um tema trazido pelo próprio Brasil e acabou por não se conseguirem dar os passos que se ambicionava nessa área.

Ainda assim, é interessante e importante o mecanismo de ação para a transição justa. Este mecanismo de Belém é um avanço importante, porque - até fazendo eco desta abordagem da Encíclica Laudato Si - reconhece que para uma transição energética justa, precisamos de reconhecer os direitos humanos, os direitos laborais, os direitos dos povos indígenas, e que esse aspeto é central. Ou seja, nós para termos uma ação climática mais ambiciosa, temos também de ter as pessoas no processo. Por isso, esse é um mecanismo importante que sai, assim como a questão das metas globais de adaptação, embora depois tenha sido alargada a data, são importantes, assim como o esforço que foi feito para aumentar o financiamento no âmbito da adaptação, com esta meta de triplicar. Isso também é muito importante em termos de vidas que se podem proteger através de uma melhor adaptação, em particular nos países em desenvolvimento que, como sabemos há muitos anos já, são aqueles que menos contribuíram para as alterações climáticas, mas que mais estão a sofrer e que mais impacto estão a ter das alterações climáticas.

Mas, tudo isso reforça a necessidade de mais empenho da Igreja e das suas estruturas, movimentos, dos cristãos em geral, por um mundo mais sustentável?

Como referi, de facto a Cimeira teve aspetos positivos e outros menos conseguidos. Também foi interessante verificar que face a uma incapacidade da COP de se posicionar de forma mais concreta sobre o abandono dos combustíveis fósseis, foi proposto um outro processo fora da COP para poder dar avanços nesse sentido, com aqueles países. E aqui a União Europeia tem sido um ator muito importante, ao ir avançando nessa área que é urgente e fundamental, em termos de ação climática.

Mas sim, isto reforça que as igrejas - eu diria as religiões -, que durante muito tempo foram subestimadas no grande movimento em torno do ambiente, são fundamentais. Isso tem sido cada vez mais visível ao nível da COP, em que já há alguns anos temos um Pavilhão da Fé, em que várias denominações religiosas apresentam as suas ideias e propostas, onde se debate. Mas também esta ideia que o Papa Francisco nos trazia de forma muito clara, e que o Papa Leão XIV tem vindo a reiterar - e muito recentemente num encontro em Castell Gandolfo voltou a relembrar esta necessidade de uma voz moral, de podermos olhar para esta questão como um imperativo moral .

Uma iniciativa interessante foi o balanço global ético, que para além do balanço global que foi feito na última COP, mais técnico, é interessante trazer uma dimensão e uma reflexão de olhar para as mudanças a que somos chamados de uma perspetiva moral, ética, de corresponsabilidade , e nesse espaço as igrejas, as religiões e os seus líderes têm uma responsabilidade fundamental.