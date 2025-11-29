Igreja desafiada a fazer mais pelo ambiente. "Há muito trabalho já feito e isso dá-nos ânimo"

29 nov, 2025 - 08:40 • Ângela Roque
Mais de 150 participantes - católicos e outras pessoas empenhadas nas questões ecológicas - reuniram-se, há um mês, na Associação Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade, em Ourém, para celebrar os 10 anos da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da Casa Comum.
Dos contributos partilhados no encontro - dinamizado em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, a Comissão Nacional Justiça e Paz, a Rede Cuidar da Casa Comum, o Movimento Laudato Si, a Companhia de Jesus, as Escravas do Sagrado Coração de Jesus e a Agência Ecclesia - resultou uma Carta (leia aqui em versão PDF) que esta semana foi divulgada, já depois de ter sido entregue à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), às Dioceses e à Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP).
Em entrevista à Renascença, Susana Réfega, da Casa Velha, diz que a Laudato Si "já deu frutos", mas como provam os resultados da recente COP30, a Conferência do Clima, é urgente fazer mais e melhor, e a Igreja deve dar o exemplo. Propostas que fazem na carta são uma ajuda que querem levar "ao maior número de pessoas possível".
A carta que agora tornam pública lembra que a ecologia integral é inseparável do Evangelho e lança um apelo à Igreja em Portugal para "assumir este caminho de forma mais espiritual, sinodal e pastoral". O que consideram mais urgente fazer?
Esta carta nasce de um encontro realizado em torno dos 10 anos da encíclica Laudato Si, organizado na Casa Velha, com o envolvimento de vários parceiros, desde a Rede Cuidar da Casa Comum, a Universidade Católica Portuguesa, o movimento Laudato Si, entre outros, em que cerca de 150 pessoas de várias dioceses de todo o país, mas também sem ligação necessariamente à Igreja, se encontraram para não apenas celebrar este grande delegado do Papa Francisco, mas também para olhar o futuro.
Respondendo à sua pergunta sobre o que é que nos parece mais urgente, esta Carta foi também escrita por estes participantes, num trabalho que eu diria quase sinodal, em torno de grupos de trabalho. E o que, de facto, surge como mais urgente é precisamente trazer a Ecologia Integral, esta grande novidade desta encíclica, que é este olhar, avaliar, agir e celebrar, a partir destas lentes que o Papa Francisco nos apresentou nesta encíclica para, face aos desafios que enfrentamos, em particular esta questão das alterações climáticas, não termos uma visão, uma abordagem que é meramente ambiental, mas sim integrada, integradora. Ou seja, podermos compreender com lentes que olham para a dimensão social, económica, ambiental, espiritual, e que por isso também procuram soluções de Ecologia Integral para os desafios que temos enquanto humanidade.
De facto, essa abordagem, essa forma de compreender a realidade que nos envolve, compreender os desafios e procurar soluções, continua a ser urgente 10 anos que são já volvidos do lançamento da encíclica Laudato Si.
Que propostas concretas destaca desta Carta que vão entregar à Igreja e às suas estruturas?
Quando escrevemos esta Carta, tentámos que ela apresentasse propostas concretas, que não se tratasse apenas de uma Carta bonita ou cheia de boas intenções, mas que se tornasse numa Carta que pudesse lançar pistas para que as comunidades na sua realidade local, da paróquia ou da diocese, mas também noutros locais, na sociedade onde nos encontramos, possamos levar a Laudato Si. Por isso, estas propostas são em diferentes áreas e domínios. Passam, por exemplo, pela Liturgia, em que propomos que o Tempo da Criação seja adotado de forma formal por todas as dioceses em Portugal - este tempo que vai desde o 1 de setembro, o Dia da Oração pela Criação, até 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, o Santo Padroeiro da Ecologia, e que é um tempo que já é celebrado pelas igrejas cristãs em todo o mundo. É um tempo propício para podermos rezar com a Criação e rezar pela Criação.
Outra proposta é a Missa da Criação, que o Papa Leão XIV muito recentemente também introduziu, e que é uma oportunidade muito concreta para, na Eucaristia, podermos rezar, adorar, ter no centro também o cuidado com a Criação a que somos chamados.
Outras propostas concretas passam pela criação de equipas ou delegados Laudato Si, equipas que, à semelhança de equipas de pastoral, ou de equipas de Liturgia, possam acompanhar iniciativas, articular entre os diferentes movimentos, partilhar práticas, sendo que reconhecemos que é também muito necessária uma maior formação nesta área, porque verificamos que a encíclica Laudato Si ainda é pouco conhecida, ou por vezes mal compreendida no seio da Igreja. Por isso, uma formação quer pastoral, quer teológica, quer espiritual dos responsáveis comunitários, e aqui falamos de todos os responsáveis: leigos, religiosos, sacerdotes, bispos.
Parece-nos importante para que esta encíclica possa dar frutos concretos. Estas são algumas propostas que fazemos, entre outras,.
Em 10 anos de Laudato Si já alguma coisa foi feita. O que considera mais relevante?
Nestes 10 anos já foi muita coisa feita, e temos muito para celebrar. Foi uma década com muito dinamismo, muita ação e transformação, e a Carta também dá nota e reconhece que, a nível internacional e também aqui em Portugal, temos feito um caminho.
Destacaria, se calhar, dois níveis: ao nível das bases e das comunidades tem havido, de facto, uma grande vontade de envolvimento, de fazer um caminho de conversão ecológica, quer ao nível individual, quer ao nível comunitário. Dou o exemplo do Movimento Laudato Si, que é fruto precisamente desta encíclica, e que existe hoje em todos os continentes, em dezenas e dezenas de países, com milhares de animadores e que também está presente em Portugal através do capítulo português do Movimento Laudato Si. Este é um exemplo, mas há muitos mais, desse dinamismo das bases, das comunidades neste âmbito.
Em simultâneo, outro aspeto muito relevante tem sido o próprio envolvimento do Vaticano no cuidado da Criação e no trabalho em torno deste tema e da ecologia integral, quer do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral – que, por exemplo, desenvolveu a Plataforma Laudato Si -, quer também no trabalho mais de influência internacional e no âmbito multilateral, como, por exemplo, a presença do Vaticano e da sua delegação nas COP (as Conferências sobre o Clima). Por isso, quer ao nível das bases, quer ao nível do topo, se assim quisermos dizer, há muito trabalho já feito e isso dá-nos ânimo, alegria e vontade de aprofundar e de continuar.
Um dos pontos destacados na Carta é a certificação Eco-Igrejas. No que é que consiste e quem a atribui? É um passo importante?
Sim, de facto, a certificação Eco-Igrejas é mais um exemplo muito concreto de uma proposta de ação. Esta é uma iniciativa ecuménica que envolve várias igrejas em Portugal , não apenas a Conferência Episcopal Portuguesa, mas também o COPIC - Conselho Português de Igrejas Cristãs, a Aliança Evangélica Portuguesa e a sociedade civil, através da Rede Cuidar da Casa Comum ou da Rocha Portugal. E é uma proposta muito interessante, mais uma vez, para se poder fazer um caminho integrado, que propõe às paróquias, às IPSS, às igrejas poderem fazer um percurso, partindo de onde estão, do seu diagnóstico, que lhes permita fazer caminhos na área da sustentabilidade,) melhorando as suas práticas, a sua eficiência energética, a gestão dos recursos, como minimizar impactos ambientais, mas sem esquecer também outras dimensões, como a dimensão espiritual ou a dimensão da própria formação das instituições.
Esta iniciativa foi lançada muito recentemente. Está, neste momento, numa fase de arranque, mas será uma excelente oportunidade para que as igrejas possam aderir a esta plataforma e, fazendo o seu caminho, obter depois esta certificação que é atribuída por esta plataforma.
O projeto Casa Velha, ao qual pertence e que alia natureza e espiritualidade, é um dos bons exemplos que gostariam de ver replicados? Que ações têm previstas para divulgação desta Carta e do que nela defendem?
A Casa Velha, de facto, tem estas duas dimensões de ecologia e espiritualidade. E é interessante que é anterior à própria encíclica e, portanto, é já uma experiência muito enraizada no tempo, e que ao longo destes anos foi sendo um espaço de acolhimento, onde é possível fazer retiros, passar tempo em família nesta relação com a criação e com o cuidado das relações uns com os outros. Por isso, diria que sim, que a Casa Velha é um bom exemplo. É um espaço e um lugar que pode continuar a ser inspiração para outros projetos espalhados pelo país.
Esta Carta, falando da questão da sua divulgação, é uma Carta que queremos que chegue ao maior número de pessoas possível. Cada um de nós, os 150 participantes do encontro, nos comprometemos a levá-la o mais longe que pudermos, nos locais onde estamos, nas redes sociais, nos lugares onde nos movimentamos. Mas ela também foi já enviada à Conferência Episcopal Portuguesa e à CIRP, e também queremos, no seguimento deste envio, poder encontrar-nos em cada diocese com os senhores bispos, com as equipas diocesanas, para poder partilhar de viva voz a nossa disponibilidade, partilhar estas ideias e juntos podermos pensar com as dioceses, paróquias, com os movimentos que integramos, como continuar a fazer da Laudato Si uma realidade.
Como comenta os recentes resultados da COP30?
Penso que esta foi uma COP importante. É verdade que as expectativas estavam muito altas e pode haver agora, a seguir, uma fase de um crescendo e de uma grande expectativa, haver alguma primeira reação de desalento ou de se sentir que se ficou aquém das expectativas. Mas eu penso que esta foi uma COP importante, não apenas pelo que se passou durante o encontro, dentro das negociações, mas queria também referir todo o trabalho que foi feito antes de se chegar à COP, e todo o trabalho que foi feito nos espaços informais e fora das salas de negociação.
Esse trabalho prévio da COP foi um trabalho em que se tentou, de facto, explicar melhor do que é que se trata, porque é que é importante e porque é que nós, enquanto cidadãos, nos devemos envolver na COP. Um exemplo notável nesse aspeto foi todo o trabalho que a Igreja católica no Brasil fez em torno da COP, praticamente durante um ano inteiro, trazendo, mais uma vez, para dentro da Igreja a questão da ecologia integral e como é importante a participação cívica dos cristãos.
Outro aspeto que me parece importante é que apesar da não presença (e participação) dos Estados Unidos na Conferência, isso não foi o fim da COP, portanto, a importância do multilateralismo. Os espaços multilaterais, com as suas limitações e imperfeições, e se calhar também a precisarem de alguma criatividade, continuaram a ser importantes, a existirem, a funcionarem. Por isso, a importância do multilateralismo parece-me um resultado importante da COP.
Há ainda outro aspeto, fora da declaração final, ou dos acordos e não acordos que saíram da COP: foi um encontro em que foi muito claro o papel da sociedade civil, quer no trabalho preparatório, quer durante a própria COP. Houve uma presença muito significativa da sociedade civil, nas suas mais diferentes expressões, quer das comunidades indígenas, de ativistas, quer de ONG’S.
Todo o trabalho que a sociedade civil tem vindo a fazer neste âmbito é muito significativo, e após duas COP, em que o espaço para a sociedade civil tinha sido muito limitado, nesta no Brasil foi possível, de facto, a sociedade civil ter uma presença e um trabalho mais preponderante.
Mas, a COP ficou muito aquém das expetativas? Isso reforça a necessidade de mais empenho da Igreja e das suas estruturas, movimentos, dos cristãos em geral, por um mundo mais sustentável?
Relativamente aos resultados, é verdade que ficámos bastante aquém na questão dos combustíveis fósseis, com a não referência à necessidade do seu abandono responsável planeado, que envolva todos, e a não existência de um roteiro, de um roadmap para esse processo é, de facto, uma desilusão desta COP. Assim como toda a questão da desflorestação, que tinha sido um tema trazido pelo próprio Brasil e acabou por não se conseguirem dar os passos que se ambicionava nessa área.
Ainda assim, é interessante e importante o mecanismo de ação para a transição justa. Este mecanismo de Belém é um avanço importante, porque - até fazendo eco desta abordagem da Encíclica Laudato Si - reconhece que para uma transição energética justa, precisamos de reconhecer os direitos humanos, os direitos laborais, os direitos dos povos indígenas, e que esse aspeto é central. Ou seja, nós para termos uma ação climática mais ambiciosa, temos também de ter as pessoas no processo. Por isso, esse é um mecanismo importante que sai, assim como a questão das metas globais de adaptação, embora depois tenha sido alargada a data, são importantes, assim como o esforço que foi feito para aumentar o financiamento no âmbito da adaptação, com esta meta de triplicar. Isso também é muito importante em termos de vidas que se podem proteger através de uma melhor adaptação, em particular nos países em desenvolvimento que, como sabemos há muitos anos já, são aqueles que menos contribuíram para as alterações climáticas, mas que mais estão a sofrer e que mais impacto estão a ter das alterações climáticas.
Mas, tudo isso reforça a necessidade de mais empenho da Igreja e das suas estruturas, movimentos, dos cristãos em geral, por um mundo mais sustentável?
Como referi, de facto a Cimeira teve aspetos positivos e outros menos conseguidos. Também foi interessante verificar que face a uma incapacidade da COP de se posicionar de forma mais concreta sobre o abandono dos combustíveis fósseis, foi proposto um outro processo fora da COP para poder dar avanços nesse sentido, com aqueles países. E aqui a União Europeia tem sido um ator muito importante, ao ir avançando nessa área que é urgente e fundamental, em termos de ação climática.
Mas sim, isto reforça que as igrejas - eu diria as religiões -, que durante muito tempo foram subestimadas no grande movimento em torno do ambiente, são fundamentais. Isso tem sido cada vez mais visível ao nível da COP, em que já há alguns anos temos um Pavilhão da Fé, em que várias denominações religiosas apresentam as suas ideias e propostas, onde se debate. Mas também esta ideia que o Papa Francisco nos trazia de forma muito clara, e que o Papa Leão XIV tem vindo a reiterar - e muito recentemente num encontro em Castell Gandolfo voltou a relembrar esta necessidade de uma voz moral, de podermos olhar para esta questão como um imperativo moral .
Uma iniciativa interessante foi o balanço global ético, que para além do balanço global que foi feito na última COP, mais técnico, é interessante trazer uma dimensão e uma reflexão de olhar para as mudanças a que somos chamados de uma perspetiva moral, ética, de corresponsabilidade , e nesse espaço as igrejas, as religiões e os seus líderes têm uma responsabilidade fundamental.