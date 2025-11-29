Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Papa LEão XIV
Reveja a Santa Missa do Papa Leão XIV em Istambul, na Turquia
29 nov, 2025 - 13:48 • Redação
Este sábado, Leão XIV cumpre, em Istambul, uma agenda dedicada aos não católicos. O Papa está de visita à Turquia até domingo, na sua primeira viagem ao estrangeiro como pontífice, que inclui também uma visita ao Líbano.
