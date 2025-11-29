Papa LEão XIV

Reveja a Santa Missa do Papa Leão XIV em Istambul, na Turquia

29 nov, 2025 - 13:48 • Redação

Este sábado, Leão XIV cumpre, em Istambul, uma agenda dedicada aos não católicos. O Papa está de visita à Turquia até domingo, na sua primeira viagem ao estrangeiro como pontífice, que inclui também uma visita ao Líbano.

