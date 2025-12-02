Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Papa LEão XIV
Reveja a Santa Missa do Papa Leão XIV em Beirute, no Líbano
02 dez, 2025 - 08:10 • Redação
O Papa Leão XIV encerra esta terça-feira uma visita de três dias ao Líbano, concluindo a sua primeira viagem ao exterior como líder católico, durante a qual apelou pela paz no Médio Oriente e alertou que o futuro da humanidade está em risco "devido aos conflitos sangrentos no mundo".
