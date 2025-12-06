Atitudes racistas em Portugal? “Vejo cristãos empenhados nisso, e é mau. Estamos a andar para trás, é pena”

“Nenhuma religião pode justificar a violência, a exclusão, a marginalização, a injustiça ou a guerra, nenhuma”, sublinha o padre Tony Neves, que este sábado apresenta mais um volume d "A Missão de Servir", na sua terra natal de Jancido, Foz do Sousa, Gondomar.

O livro reúne artigos, conferências, reportagens e entrevistas que deu desde 2021 - algumas à Renascença - , já como conselheiro geral dos missionários espiritanos. O cargo que o levou para Roma obriga-o a deslocações permanentes pelo mundo. Anda este mês, seguirá para a República Centro-Africana e para os Camarões.

Tony Neves fala da responsabilidade que sente em dar ânimo a quem está em missão, às vezes em cenários muito difíceis. “Somos 2.500, temos mil jovens em formação superior, somos uma congregação muito grande. Estamos em 63 países, e esta diversidade tem de ser riqueza”, refere.

Nesta conversa - gravada quando o Papa Leão estava ainda de visita à Turquia e ao Líbano – o missionário e jornalista não esconde a preocupação com a guerra e a injustiça, que alimentam as desigualdades, e não compreende a “onda de exclusão” que observa em Portugal. “É desumano, é imoral, é anticristão”, sublinha.

Está a lançar mais um livro, 'Missão de Servir 3', que reúne desta vez artigos, conferências, reportagens que fez e entrevistas que deu - muitas delas à Renascença - durante a primeira parte do seu mandato como Conselheiro Geral dos Espiritanos. Esta é uma missão de permanente estado de alerta e atenção ao que o rodeia?

É. A minha vida como missionário implica muita deslocação, mas sobretudo muito encontro. Encontro muita gente em muitos sítios do mundo e isso constitui para mim uma enorme riqueza. Uma riqueza que eu não quero guardar para mim. Depois, a minha missão enquanto jornalista leva-me àquilo que vou vendo, vivendo, ouvindo, vou pondo isso por escrito, ou por áudio, e de tempos a tempos sinto necessidade de juntar coisas que estão muito dispersas.

Tenho neste momento duas linhas de publicação em papel, que é a linha Lusofonias, que apanha a crónica semanal. Tudo o resto que considero importante guardar junto, integro nesta 'Missão de Servir', que nasceu em 2018, quando concluí os seis anos como Superior Provincial dos Espiritanos em Portugal, e achei que devia juntar desses seis anos aquilo que eram entrevistas, reportagens e artigos/conferências.

A minha vida é feita de ciclos, que apesar de tudo têm alguma harmonia. Depois dos seis anos de Provincial, fui três anos Coordenador de Justiça, Paz e Integridade da Criação, em Roma, e quando fui eleito por oito anos para Conselheiro Geral, percebi que os oito anos se dividem em dois (mandatos), uma vez que ao fim de quatro há uma avaliação, um Conselho-Geral alargado - que aconteceu em junho e julho deste ano, em Paris - e quis que a 'Missão de Servir 3' apanhasse esses quatro primeiros anos.

A primeira fase do mandato, portanto. Vai ficar no Governo Geral dos Missionários Espiritanos até 2029?

Sim, espero em 2029, ou 2030, poder publicar a 'Missão de Servir 4'. É apenas uma projeção! (risos)

Continua a sentir-se missionário e jornalista, isto é indissociável em si?

Sim, há muito tempo que é assim. Para mim são duas missões que se transformam numa missão única, quer dizer, eu não consigo separar o que tenho de fazer, os valores cristãos que tenho de anunciar - essa é a minha missão enquanto padre -, mas ao mesmo tempo ampliar tudo isto, escrever, dizer, falar numa perspectiva mais de comunicação. Aí entra mais a minha formação e a minha missão enquanto jornalista. Mas, eu não consigo separá-las. É uma mesma missão.

E uma dimensão completa a outra?

Completam-se muito, e ajudam-se mutuamente.

Está no Conselho Geral dos Espiritanos com responsabilidades que o levam a correr o mundo. O ano de 2025 foi agitado, como é que vão ser os próximos tempos?

Em dezembro vou partir para a República Centro-Africana, numa missão de visita. De lá saltarei para os Camarões. Vou ter um Natal e um Ano Novo muito quentes, em todas as dimensões dessa palavra, porque quer a República Centro-Africana, quer os Camarões, são países que estão a atravessar momentos muito complicados em termos políticos, económicos, sociais, culturais, religiosos também.

No próximo ano tenho sempre as idas e voltas a Roma, para as reuniões planárias em que tenho obrigatoriamente de estar, com o meu Conselho. Mas em março, quando fizer a primeira pausa, vou fazer a visita canónica, curiosamente a Portugal, depois a visita canónica ao México, e em junho e julho irei a Moçambique e a Angola, onde há dois capítulos. No fim de 2026 vou visitar aquilo a que chamamos a província da África Noroeste, que apanha quatro países: Mauritânia, Senegal, Guiné Conacry e a Guiné-Bissau - que já nos presenteou com mais um golpe de Estado, a situação naquela área também não está nada calma.

A minha vida é a de tentar perceber no terreno o que é que os meus colegas missionários fazem, animá-los, e tentar criar mais laços de comunhão entre esses confrades que estão em terrenos às vezes muito complicados, e todos os outros espalhados pelo mundo: nós somos 2.500, temos 1.000 jovens em formação superior, somos uma congregação muito grande, estamos em 63 países, nos 5 continentes, e esta diversidade tem de ser riqueza.

O trabalho dos Conselheiros-Gerais é, naturalmente, administrar, mas é sobretudo animar e gerar comunhão, estabelecer laços entre todos aqueles que um pouco pelo mundo anunciam o Evangelho e trabalham em áreas tão sensíveis como a educação, a saúde e os direitos humanos.

É importante passar o Natal fora, animando quem está no terreno?

Sim, e tenho-o feito com muita frequência. Acho que nos últimos 10 anos nunca passei o Natal em Portugal, nem em Roma, passei-o sempre nas linhas da frente, o que é muito bom. Em termos climáticos, regra geral, é sempre bem mais quente do que aqui, mas em termos humanos também me proporciona a participação em celebrações de Natal que podem durar 3 ou 4 horas a cantar, a dançar, com muita transpiração, é verdade, mas muito calor humano, uma fé expressa de forma muito viva. E creio que isso para a minha fé, para a minha vida, para a minha missão, também é um alento, também me ajuda.