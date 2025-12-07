"O nosso objetivo é sempre o de potenciar, olhar para a capacidade e não para a incapacidade"

Elisabete Dias, do Centro João Paulo II, não acredita que "o país esteja preparado" para enfrentar a pressão da deficiência, apesar da "evolução bastante significativa" e do aumento de respostas, sobretudo nos casos onde a retaguarda familiar é inexistente.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a educadora social sublinha que, em muitos casos, "os pais vão envelhecendo e as famílias estão a ficar sem capacidade para dar resposta".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por outro lado, Elisabete Dias diz que as instituições não conseguem satisfazer "todos os pedidos e as enormes listas de espera".

O Governo reconheceu, recentemente, que a inclusão tem falhas e um estudo apresentado na Assembleia da República indica que 91 por cento dos portugueses consideram que as pessoas com deficiência são frequentemente discriminadas.

A educadora social do Centro João Paulo II, que integra o “Grupo da Diferença”, diz-se surpreendida com “uma percentagem tão elevada”, apesar de reconhecer “que há um longo caminho a percorrer e que há muita discriminação”.

“Há discriminação em coisas simples, às vezes, até na acessibilidade a um serviço público. É difícil a inclusão. É difícil olharmos para a pessoa com deficiência como uma pessoa igual”, sublinha.

Para atenuar estas dificuldades, Elisabete Dias defende que a “questão da empatia é fundamental”.

“Conseguirmos colocar-nos no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, faz toda a diferença”, argumenta.

Elisabete Dias sugere mais visibilidade para o problema porque “quanto mais a deficiência for vista e estiver acessível a todas as pessoas”, mais perto estaremos do “caminho para a não discriminação e para a verdadeira inclusão”.

Nesta entrevista em que se fala do trabalho do Centro João Paulo II e do Grupo da Diferença, a educadora social sublinha que o objetivo “é sempre o de potenciar”, olhando “para a capacidade e não para a incapacidade”.