D. Américo Aguiar surpreendido com "timing" da greve geral. "Algumas etapas podem ter sido descartadas"

Mas aos que ainda não estão legais?

Há uma coisa que eu aprendi, qualquer lei não tem efeitos retroativos. Ou seja, as situações que existem pendentes na AIMA e que estão a ser tratadas, espero eu com a celeridade possível, com todas estas coisas que aconteceram, todas essas pessoas devem ser tratadas ao abrigo da lei que estava em vigor quando elas se abeiraram da possibilidade de serem acolhidas no nosso país. Acho que é isso que deve ser. Isso é que é respeitar as pessoas.

A minha dificuldade maior é quando criamos a ideia poética de que podem vir todos sempre que quiserem. Não estou a falar de refugiados. Estamos a falar de imigrantes. Porque eu acho que, às vezes, há uma mistura de personagens e de conceitos. Uma coisa são refugiados e aí eu não coloco nenhuma destas questões. Quem foge da guerra, quem foge de perseguição, quem foge disso tudo, acho que a nossa obrigação humanitária é acolher e fazer o que for possível como aconteceu, infelizmente, com os ucranianos. Outra coisa são cidadãos que procuram e sonham com Portugal como local para realizarem os seus sonhos e constituírem as suas famílias e são muito bem-vindos.

Do que eu estou a perceber da sua resposta é que é razoável esta legislação que o Governo está a pôr em marcha?

Não conheço o texto em pormenor, não é propriamente a minha especialidade, mas tenho acompanhado e tenho, enfim, ficado feliz, assim se pode dizer, com aquilo que significa a sensibilidade que é demonstrada para que, no final, haja um aumento pelo respeito das pessoas que estão em causa e também por aquilo que significa clarificar qual é a possibilidade de Portugal em acolher mais ou menos em circunstâncias diversas. Não digo que se possa corresponder a todas as expectativas que todos têm.

A pré-campanha para as presidenciais de janeiro está a ser marcada em muitos debates com as eventuais alterações à legislação laboral, nomeadamente, alterações nas licenças parentais, luto gestacional. Preocupa-o o resultado destas alterações que levaram a uma greve geral?

Ora, vamos usar a mesma chave de há bocadinho, o Estado e a sociedade devem salvaguardar os mais frágeis. Aqui, é o mesmo. O Estado e a sociedade devem salvaguardar os mais frágeis e na relação patronato e trabalhadores acho que é óbvio que o mais frágil é o trabalhador. Já fui muito feliz nesta casa e sei muito bem quais são os problemas e as dificuldades do patronato e, portanto, aquilo que significam os problemas e as dificuldades dos trabalhadores. Acho que não deve haver tabu naquilo que significa discutir as coisas. Aliás, usando a chave de que o Papa Francisco nos habituou tanto, da sinodalidade, que é escutar o outro.

Existe no nosso país um Conselho de Concertação Social e acho que é muito importante em cada tempo, em cada momento especial da governação e do país e da economia, ouvirmos as entidades patronais, ouvirmos os trabalhadores, as suas plataformas representativas, ouvirmos os vários protagonistas da sociedade e vermos o que é que é necessário, o que é que é recomendável, ajustar, apertar, alargar, de acordo com a nova realidade que existe na sociedade. Lembro-me que vivi isso.

Quando o Governo fala em flexibilização de horário, isso deixa-o preocupado ou não?

Deixa preocupado se não formos ao tutano, se não formos ao núcleo. Estamos a falar de quê? Porque a flexibilidade sem mais pode dar muitas coisas. Algumas positivas e outras inaceitáveis, inadmissíveis.

Temos de saber do que é que estamos a falar, sempre. E por isso é que peço aos protagonistas que, à volta da mesa, sejam capazes primeiro de ouvir, depois de se pronunciarem. Mas que todos se ouçam. Não pode ser o monólogo do vaqueiro. Todos têm de se ouvir. O Governo, as entidades patronais, os sindicatos, os trabalhadores, todos têm de ouvir com respeito o que é que o outro tem para dizer e o outro deve ouvir com respeito aquilo que é a minha posição e que são os meus valores, os meus princípios e a partir daí conseguir chegar a um entendimento.

O que noto é que, de facto, quando estamos no processo de negociação, no processo de auscultação, o ás de trunfo, o anúncio da greve, não sei se os "timings" corresponderam ou ultrapassaram ou surpreenderam aquilo que significa o peso desse tal ás de trunfo, desse tal recurso último.

Greve geral? O timing surpreendeu-me, pareceu-me que algumas etapas podem ter sido descartadas

Foi mau o timing do anúncio da greve?

Confesso que, a mim, isso me surpreendeu. O timing surpreendeu-me, pareceu-me que algumas etapas podem ter sido descartadas.

Acha que tem a ver com as eleições presidenciais ou com o ambiente de pré-campanha?

Não quero achar nada, mas é lógico que é assim. Não quero fazer de anjinho. É óbvio que todas estas coisas encaixam no ambiente que estamos a viver. Isso é perfeitamente normal no ambiente democrático em que vivemos. Acho que é muito importante cada coisa no seu tempo e também nunca é saudável misturarmos dossiês em timings que depois podem ser tóxicos. As presidenciais são uma coisa, o pacote laboral é outra, as negociações são outra e assim é mais saudável. Quando misturamos tudo, depois o ruído pode não ser o melhor conselheiro para as melhores decisões finais.

Às vezes, levo nas orelhas quando defendo uma total participação dos católicos nos partidos para levarem a doutrina social da Igreja sem complexos

A Igreja Católica devia ter algum tipo de mensagem para estas presidenciais? Se um candidato como André Ventura chegar à segunda volta é preocupante e a Igreja deve dizer isso, nem que seja implicitamente?

A Igreja nunca deve apelar ao voto em A ou B nem apelar ao voto contra A ou contra B. A Igreja Católica em Portugal, no 25 de Abril, tomou uma decisão muito importante e que eu acho que foi certa e cada vez mais. Não há partidos católicos, há católicos nos partidos.

E assim estes 50 anos foram vividos. Defendo, aliás, e, às vezes, levo nas orelhas quando o defendo, uma total participação dos católicos nos partidos para influenciarem, para levarem o Evangelho, para levarem os valores, para levarem a doutrina social da Igreja sem complexos. Sem complexos para estarem presentes nas autarquias, no Governo.

André Ventura diz-se católico.

Quando chega a hora das eleições acho que a nossa obrigação é acima de tudo apelar aos católicos e aos não católicos e aos concidadãos que não ganhe a abstenção. Acima de tudo isso, não delegar nos outros as decisões que me cabem a mim. Tenho feito o que posso para sensibilizar as pessoas, também naquilo que significa a minha participação direta. Sempre que me convidam estou presente e digo o que tenho a dizer aos interlocutores, seja ao Chega, seja ao PCP, seja à AD, seja ao PS, seja a quem seja.

Promovo encontros, promovo diálogos, encontros com jovens, encontros com os eleitos, de maneira que os eleitos se aproximem cada vez mais daquilo que é o sentir da comunidade, para que não haja uma intermediação pura e simplesmente digital daquilo que é o sentimento da população, que depois, a certa altura, colocam-se aqui coisas no meio que nós não dominamos e depois dão resultados que temos visto.

Como é que tem visto o debate presidencial?

Tenho de agradecer muito, primeiro aos nossos concidadãos que se disponibilizam, mas isto é transversal. Temos de arranjar maneira de recuperar o estatuto dos políticos, dos eleitos. Eles não são ladrões, não são vigaristas, não são nada disso. E há uma narrativa que, às vezes, explora até o limite esse discurso é errado e é prejudicial para todos os partidos.

Mas tem existido, não é?

Tem existido. Pode parecer uma coisa positiva de início, mas no fim é negativo para todos. E nós temos de criar condições de recuperar a dignidade, o estatuto, a nobreza do exercício de funções dos eleitos. Quando encontramos agora todos estes autarcas, homens e mulheres no país todo que se disponibilizaram, que ganharam, que perderam, temos de agradecer-lhes exatamente isso. Depois, para o Governo idem aspas, aspas, para o Parlamento idem aspas, aspas, para o Palácio de Belém, de igual modo. Fico muito feliz por os portugueses terem a possibilidade de ouvir vários protagonistas. Tenho pena que existam alguns candidatos que utilizem depois esse tempo para uma certa mediatização, humor. Não quero desclassificar os candidatos, porque todos têm, obviamente, direito a ser candidatos, mas não acho muito bem que a candidatura à Presidência da República possa ser usada como um palco para candidaturas que não são efetivamente candidaturas verdadeiras.

Está a falar de Manuel João Vieira?

Por exemplo, mas sem qualquer tipo de juízo sobre o candidato, aliás, já estamos habituados ao humor, à graça, a isto tudo, mas confesso que associo à chefia do Estado um certo peso e uma certa responsabilidade que não casa com esse tipo [de candidaturas]. Mas entendo que também essa narrativa de humor também tenha direito e cabimento na Respública, como é óbvio.

Acho que todo este dossiê devia já ter terminado, devia ter sido encerrado, por respeito às vítimas

Tem sido crítico sobre a repetição das entrevistas às vítimas dos abusos sexuais na Igreja. Recentemente, soube-se que as indemnizações podem ficar decididas no início de 2026. Há, pelo menos, uma associação que se tem queixado que as vítimas estão aqui num processo de lume brando que se está a prolongar. É dessa opinião, de que tudo está a ser demasiado lento e o processo podia ser mais célere?

Sou, mas quando conhecemos os bastidores, compreendo e respeito. Uma coisa é quando estamos fora e falamos. Acho que todo este dossiê devia já ter terminado, devia ter sido encerrado, por respeito às vítimas, por não prolongar mais este processo, por todas essas razões.

Quando acompanhamos nos bastidores os processos, as metodologias, os protocolos, os trabalhos, entendemos que são coisas que mexem com pessoas, mexem com sentimentos, mexem com feridas e tudo é filigrana, tudo é muito demorado. Aliás, acho que foi aqui que eu disse numa entrevista que o ano de 2025 é o ano jubilar do peregrino de esperança, que fosse o ano em que se tudo se encerra. Bem, vamos ver.

Mas não vai acontecer?

Penso que não é humanamente possível que aconteça. É um dossiê que é permanentemente acompanhado pelo presidente da Conferência Episcopal, mensalmente o Conselho Permanente da Conferência Episcopal também vai acompanhando, os bispos em geral acompanhamos duas vezes ao ano nas plenárias, em abril e novembro, depois temos o Grupo Vita que também tem feito o seu trabalho muitíssimo importante naquilo que é a prevenção nas comunidades para que nada disto volte a acontecer. Tudo isto é um processo começado em 2019, que está a fazer o seu caminho. É óbvio que gostaria, acho que todos gostaríamos, que o processo já tivesse terminado, infelizmente, não é o caso, mas se Deus quiser nos próximos meses terminará.

E acha que devia haver mais transparência sobre o montante global de indemnizações a atribuir?

Até à data, a transparência é total porque não existe o valor.

Mas já podia ser conhecido ou não?

O problema não é esse. Primeiro, há o cruzamento daquilo que significa a jurisprudência em Portugal dessas situações, depois existe aquilo que significa outras situações, até noutros países noutras realidades e depois não estamos a falar de indemnizações.

São compensações.

Não estamos a falar de algo que tem uma carga jurídica, que tem um edifício jurídico. Daí também a minha expectativa e curiosidade sobre aquilo que serão as propostas dos especialistas que foram nomeados para avaliarem os casos e para atribuírem os respetivos valores que tenham de ir ao encontro do sofrimento, da vivência, do respeito pelas pessoas que viveram essas circunstâncias e acho que é um exercício muito, muito difícil. Confesso que tenho curiosidade de entender a fórmula que dará como resultado o respeito por cada vítima em relação àquilo que foi a situação vivida.

Tem curiosidade porquê?

Porque a diversidade de situações no mundo inteiro é muitíssimo díspar e daí tenho curiosidade de ver a fórmula que esses especialistas vão aplicar. Não sei se há alguma fórmula, estou a dizer fórmula porque não consigo materializar outra palavra. Tenho curiosidade em saber como é que vão chegar a uma recomendação de valor em relação a cada um dos casos. Sei que há uma associação, e há também em alguns países, quem defenda que o valor deve ser todo igual para todos. Há quem defenda que os valores devem ser diferenciados mediante circunstâncias diversas. Confesso que se me perguntassem qual das opções, não sei, até tentando meter-me na vivência, na experiência.

O que seria mais razoável?

Não sei dizer, não sei dizer como é que me sentia se me dissessem assim, “é igual para todos”, com situações tão diversas, não sei se me sentiria respeitado ouvir que é igual para todos. Como também é certamente motivo de reação negativa se “A é 5 e B é 10 e C é 30”.

Mas vai ter de haver uma decisão.

Exatamente.

Em que depois, também, irá participar, nas plenárias da Conferência Episcopal.

Espero que não chegue à próxima plenária, em abril. Espero que o assunto fique resolvido e fechado. Aliás, o senhor presidente da Conferência Episcopal referiu o primeiro trimestre de 2026. Há confiança total nos especialistas que foram nomeados para recomendar à Igreja aquilo que sejam os valores possíveis, justos, porque nenhum valor vai resolver o sofrimento ou as vivências que as pessoas tiveram.

A quem é que a humanidade sofredora telefona quando tem um problema? Não temos interlocutor

Sobre o conflito na Ucrânia, a Igreja tentou ter um papel diplomático logo no início, entretanto, que se saiba, não houve divulgação de esforços. O Vaticano ainda pode ter um papel para uma paz duradoura naquela zona ou está tudo entregue nas mãos da diplomacia do triângulo americano, ucraniano e russo?

Já não sei qual é a figura geométrica, infelizmente. Há dias, o padre com quem preparei a presença dos jovens ucranianos na Jornada Mundial da Juventude enviou-me mensagens e fotografias da cidade dele que foi bombardeada, com muitos mortos e senti, desta vez muito diretamente, esse sofrimento e essa dificuldade desses irmãos e irmãs. Penso é que estamos num tempo muito estranho, já não temos reguladores no mundo. As Nações Unidas, infelizmente, colapsaram como reguladores da paz e da guerra, qual Conselho de Segurança, qual não sei o quê, qual não sei o que mais, acho que nada disso vale. Depois, também de nada vale lideranças internacionais que se imponham com algum respeito, com algum temor.