Natal nas cidades: "Há quem já não perceba o sentido da festa, nem dos símbolos"

O modelo clássico de paróquia está desajustado. Uma prisão, um hospital, uma universidade, um centro de caridade, uma IPSS, podem ser uma forma de paróquia, de comunidade, onde a Igreja deve estar presente

O que este livro também indica é que as paróquias, tal como existem, estão ultrapassadas?

O modelo a que estamos habituados já não é adequado. Não quer dizer que seja errado, foi importante para um determinado contexto cultural. No contexto sociocultural em que estamos, o modelo clássico de paróquias está desajustado, e por isso é que é importante encontrar um modelo diferente. Que haja um espaço que as pessoas considerem um espaço de referência, esse elemento permanece. Mas o modelo clássico creio que está ultrapassado.

A paróquia não é só o edifício, o templo onde nós vamos, o edifício físico. Paróquias são todas aquelas realidades humanas, espirituais, onde a Igreja deve estar presente: uma prisão, um hospital, uma universidade, um centro de caridade, uma IPSS, podem ser uma forma de paróquia, de comunidade. Que depois, no seu todo, possam formar uma paróquia como nós a entendemos, aí seria uma espécie de 'comunidade de comunidades'. Mas que o templo seja o único espaço onde há vida cristã, no contexto urbano, creio que não.

Há alguns exemplos que trouxemos para o livro, das comunidades protestantes, onde isso é mais evidente - a passagem da instituição às pessoas. São experiências mais livres, mais fluidas, mais relacionais do que propriamente institucionais. Tem muitas virtudes, tem também alguns limites.

Os exemplos que dão (no livro) são, nomeadamente, da Alemanha, Suiça, Países Baixos...

França também tem. Foram países onde se viram confrontados com a necessidade de se reinventar. Desde logo a Alemanha, a Igreja Católica passou uma crise muito forte. França desde há muitos anos que tem investido na formação de jovens cristãos, que hoje começa a dar frutos muito interessantes, ao ponto de, na Europa, ser o país onde há maior batismo de adultos. Investiram muito na espiritualidade, na liturgia, na formação de adultos.

E com uma atenção aos cristãos em geral, não só aos católicos, nem só aos protestantes? Em muitos espaços, podemos dizer, ecuménicos?

Pois, a questão é: o que é um cristão?

Há duas coisas diferentes - uma, aquilo que podemos dizer que é um cristão, se vamos pela definição clássica é aquele que está comprometido a 100% com a comunidade, pratica todos os sacramentos, dizemos que é o 'cristão militante', que em teoria seriam cerca de 80% da população em Portugal. Mas, na prática, esses militantes, esses cristãos que não estão comprometidos a sério, são apenas 20%. Quer dizer, que há aqui toda uma margem de gente que se identifica com os valores cristãos, que também tem práticas de espiritualidade. Eu olho, a partir da experiência que tenho na Basílica dos Congregados (Braga), que é uma igreja aberta, onde as pessoas entram a meio do dia para rezar, para se confessarem, para terem um momento de silêncio. Há uma ligação ao mundo espiritual e cristão, mas não se enquadram naquele que é o perfil clássico do cristão.

Mas, lá está, se lhes perguntarem se são católicas, dizem que sim, e entram para os tais 80%.

Entram. Penso que estamos a fazer um percurso interessante, porque há alguns anos quase que havia vergonha de dizer 'sou cristão'. Agora, talvez fruto de influencers, de figuras de referência que perderam o medo de se expressarem enquanto cristãos - como a cantora Rosalia, neste último CD que publicou - , já há maior à vontade para se dizer que se é cristão.

Outra coisa é o diálogo ecuménico e inter-religioso. Sei que recentemente, tanto em Braga como no Porto, foi lançada a Carta das Religiões. E em Braga, onde há uma forte comunidade brasileira, atualmente existem quase tantas paróquias quanto comunidades evangélicas protestantes! Isto muda por completo o cenário religioso em Braga. O Porto também não está muito diferente. Mas, basta pensar nisto: quando alguém vem de um outro país traz consigo a sua cultura, a sua expressão de fé. Por isso, as comunidades católicas portuguesas passarão por um processo de transformação por via da integração de migrantes, porque o seu modo de expressar a fé é diferente do nosso modo português. Mas há muito espaço para a criatividade, não é uma ameaça, de todo. Creio que é o acolhimento da diversidade cristã.

Reflete sobre estes temas há vários anos, tem até uma tese relacionada com as paróquias. Mas, a Igreja em Portugal está a fazer esta análise, ou isto tem ficado mais ao nível da reflexão académica?

Em parte tem ficado ao nível da reflexão académica, e não é muita, em termos de publicações. Não há muita coisa feita e pensada para Portugal. Creio que, infelizmente, ainda vamos a reboque das necessidades.

Talvez o trabalho mais realizado nas dioceses seja o das unidades pastorais, em virtude da diminuição do clero, que passa pelo reagrupar das paróquias, para que seja comportável para o sacerdote dividir-se e aguentar-se. Mas, para mim, essa é uma proposta destinada à falência, porque se for simplesmente agrupar, humanamente falando, não há um padre que aguente. E este é um dos problemas sérios de hoje, os sacerdotes mais novos estão com problemas sérios de esgotamento e de burnout. O livro que mais vendi este ano na Livraria do Diário do Minho foi um que tinha a ver com o burnout dos sacerdotes...

Por isso, este é um modelo que vai permitir-nos esticar mais alguns anos, mas que não pode ser o futuro da Igreja. O trabalho é muito mais sério.

Por esta constatação que temos feito ao longo desta conversa, o que mudou...

O que mudou é o pressuposto, que é transformar as paróquias a partir do padre, se ele consegue ou não consegue dar resposta. E esse é um pressuposto errado. As comunidades têm de mudar, porque é uma exigência da missão e da fé. E aquilo que tem que ser mudado é em virtude de um bem maior que podemos alcançar no contributo de todos os cristãos.

Não é só um modelo organizacional, mas há uma urgência imediata de reinventar, ou dar uma nova vida às comunidades, onde o sacerdote é importante, mas é na lógica daquele que preside à comunidade. Não pode ser aquele que faz tudo, aquele de quem todos estão dependentes, porque senão afunila nele mesmo. Enquanto ele não andar, toda a comunidade está presa. E isso, mesmo biblicamente, quando olhamos para os exemplos das comunidades de Paulo, não é esse o modelo e a inspiração que temos na Sagrada Escritura.

A fé também é marcada de símbolos, as culturas e as pessoas precisam de símbolos

Temos olhado, a propósito deste livro, para a realidade nas cidades. Há uma canção que diz que "a cidade são só luzes". Sabemos que este tempo de Advento e de Natal traz sempre um brilho especial, mas por entre os efeitos luminosos, o comércio, o excesso de publicidade, o apelo constante ao consumo - e ainda estamos no rescaldo da Black Friday -, como é que se destaca e afirma a Igreja hoje no meio desta confusão e deste barulho das cidades?

É uma boa questão, porque creio que não temos sido suficientemente intencionais num diálogo com os parceiros culturais, seja com as câmaras ou com os agentes culturais, e aqui é que creio que há uma mudança que pode acontecer. Porque as cidades marcam o ritmo da vida das pessoas. Que as luzes acontecem, sim.

Agora, a fé também é marcada de símbolos, as culturas e as pessoas precisam de símbolos.

Seria muito mais benéfico valorizar um diálogo pró-ativo com os parceiros culturais, porque há gente que já não percebe o sentido da festa ou os símbolos do Natal

E muitas vezes esses símbolos cristãos não estão presentes.

Não estão presentes. Têm sido substituídos por outros, como o Pai Natal, por todo o imaginário bonito que ele possa significar, mas não é essa a razão da nossa fé, nem da origem desta festividade do Natal.

Não é traição nenhuma validar e enaltecer os símbolos cristãos. É um respeito até pelas tradições, e as tradições são importantes. A questão é esta: se continuarmos eternamente numa lógica de confronto e de acusação, não chegaremos lá. Creio que seria muito mais benéfico para nós valorizarmos um diálogo pró ativo com os parceiros culturais, promovendo, por exemplo, concertos de Natal ou espaços no centro da cidade onde se explique o sentido da festa. Porque há quem já não perceba o sentido da festa, ou os símbolos próprios do Natal.

Este Cristianismo que não se faz companhia, caridade, proximidade, que não se faz também cultura, é um Cristianismo que está condenado à sacristia. E o lugar da Igreja na cidade não é na sacristia, é nas praças

Há pessoas que nunca relacionaram, por exemplo, que a recolha do Banco Alimentar contra a Fome (nesta altura) assinala sempre o início do Advento.

Não, claro.

Que faz sentido, nesta época.

Sim, porque a fé cristã é uma fé encarnada, senão torna-se uma ideologia. Não estamos a fazer memória de alguém que nasceu, a recordar mais um aniversário. Não. Uma fé encarnada tem de ter impacto. Quando dizemos que 'o Reino de Deus está presente', Deus tem de estar presente, senão não é o reino dele. E se não se faz presente na caridade, na atenção ou na companhia. Porque na cidade a solidão é uma chaga forte, e no Natal ainda é mais sentida... se este cristianismo não se faz companhia, caridade, proximidade, cultura, é um cristianismo que está condenado à sacristia. E o lugar da igreja não é na sacristia na cidade, é nas praças.

Portanto, é possível que a luz da fé sobressaia no meio de tantas luzes, de tanto ruído e de tanta distração?

Então não é! É aquela estrelazinha! Se fôr no pinheiro é aquela estrela que está lá em cima, que orienta. E nós, com a nossa criatividade, podemos fazê-la brilhar ainda mais, não para ofuscar outras, mas para dizer que esta é uma estrela polar, aquela que tem a capacidade de iluminar de um modo diferente das outras estrelas, legítimas, mas que talvez não tenham essa capacidade, que é mostrar o caminho para onde queremos ir enquanto país, enquanto cidadãos, mas também enquanto Igreja.

Porque a estrela também é para nós, não é só para os outros. Quando dizemos que é 'em diálogo com mundo', nós também somos cidadãos deste mundo. A lógica de ensinar ao mundo como é que deve viver, nós somos cidadãos do mundo, também precisamos nós mesmos de encontrar a nossa luz.

Aproximamos do final da nossa conversa, mas não posso deixar de falar consigo sobre o livro 'Quando os Cristãos (não) sentem a fé - discernir com estilo sinodal', que acaba também de ser publicado. É um ensaio a propósito do caminho sinodal em que a Igreja se encontra, em que reflete sobre a importância de todos participarem e de dar relevância ao papel dos leigos.

Este ensaio nasceu até de uma conversa informal com o cardeal Mário Grech (secretário do Sínodo sobre a Sinodalidade) quando ele foi a Braga, e que considerou importante que todos participem neste processo de discernimento. Mas todos, todos, todos? - para mim ficou esta pergunta. Quem tem fé, quem não tem fé? Quem está mais comprometido, quem não está? Todos têm esta competência e capacidade para discernir?

Esta foi a pergunta base que ficou como mote para o livro, porque o discernimento - como instrumento indicado pelo Papa Francisco para o Sínodo -, se olharmos para os documentos da Igreja, este sentido da fé é muito restritivo, porque diz que tem de ser alguém que adere ao magistério, que tem de ter uma vida comprometida com a comunidade. É um cristão ideal. Mas, é verdade, ou não, que outros cristãos não tão comprometidos podem ser relevantes no nosso processo de discernimento sinodal?

Os tais de que falávamos há pouco, que entram para a estatística dos 80%, mas não têm uma ligação tão efetiva com a vida em comunidade.

Isso mesmo. E foi, talvez, uma das conclusões deste ensaio: que terá de haver aqui graus de participação no discernimento da Igreja. Um dos primeiros graus, seguramente, é este, os que têm uma ligação cultural ao Evangelho, ao cristianismo, e por isso também têm algum certo sentido embrionário daquilo que pode ser a fé. Num segundo grau aqueles que são cristãos batizados, participam eventualmente e esporadicamente nos sacramentos, mas não têm uma vida comprometida. E depois aqueles que são os não crentes, que podem não ter um sentido da fé, mas muitas vezes têm o bom senso.

E obrigam a Igreja a olhar de outra maneira para as coisas?

Com o seu bom senso - porque é de senso, de sentido, que estamos a falar - obrigam a Igreja a não entrar, a não ter vista curta. E, nesse aspeto, uma voz de fora pode tornar-se uma voz profética para a Igreja. Portanto, acho que aqui há espaço para muitos participarem, não só os tais 20% dos cristãos.

Sinodalidade? Há obrigação moral de implementar aquilo que foi, em verdade, discernido, que é muito diferente de meramente pedir a opinião

A Igreja está neste processo, agora com a meta no horizonte de 2028, quando se vai realizar a Assembleia Eclesial que vai fazer o balanço deste caminho sinodal. Mas, em sua opinião, a Igreja está atenta, a saber ouvir os desejos desta população tão diversificada?

Não tenho uma resposta definitiva. Honestamente, gostaria de sentir que estamos num patamar diferente daquele em que estamos. Por um lado, acho que temos abusado, como noutras vezes, da palavra sinodal. Agora tudo é sinodal, mas não basta adjetivar as iniciativas para que, de facto, elas se tornem realidade. Eu acho que o respeito que este processo merece é um respeito que tem que se traduzir em gestos concretos. Porque ouvir as pessoas, nós sempre o fizemos. Mas uma coisa é ouvir para agradecer a opinião, outra coisa é ouvir sabendo que aquilo que é dito se tem de traduzir em decisões comunitárias.

Porque a ideia de um órgão consultivo é muito diferente de discernir. Discernir quer dizer que uma comunidade, no seu todo, sentiu que algo é de Deus e que precisa de ser feito, por isso há, mesmo do lado daqueles que são os pastores, uma obrigação moral de implementar aquilo que foi, em verdade, discernido, que é muito diferente de meramente pedir pedir a opinião.

Uma segunda coisa: este é um processo de há muitos anos, e temos de ter muita cautela para não defraudar expectativas, não brincar com o compromisso de tantos cristãos que deram do seu tempo e de si mesmos neste processo de discernimento. É uma obrigação nossa respeitar o caminho que tantos cristãos fizeram. Não pode cair num saco roto.

No patamar das decisões tem de se ter em conta o trabalho prévio e os contributos de todos?

Sim... eu tive oportunidade de ler todos os contributos das dioceses, naquela fase inicial, e uma das coisas que todos diziam é que faltam instâncias para serem ouvidos, e instâncias também de decisão. Este é um processo sério. Claro que nas comunidades a instância inicial é o Conselho Pastoral, por exemplo, mas nem sequer é obrigatório pelo Direito Canónico. É obrigatório haver um Conselho Económico, mas o Conselho pastoral deveria existir, ou uma forma - porque uma comunidade pode não ter recursos humanos para o fazer, mas uma instância em que as pessoas são ouvidas e contribuem para o rumo da sua comunidade. Tem de existir, senão corremos o risco de dar uma imagem errada - isto é obrigatório, a dimensão económica, mas não é obrigatória a dimensão da evangelização. Isso é estranho numa comunidade cristã.

Isto também se liga com o que temos vindo a falar, da própria organização das paróquias, haver uma união de várias que permita partilhar essas instâncias de consulta e trabalho?

Se as Unidades Pastorais forem aquilo que o nome quer dizer, uma unidade genuína na pastoral, já é um passo bom. Mas, vou dar um ou dois exemplos para perceber o impacto, para ver se estamos dispostos, ou não.

Quando dizemos que há uma unidade, por exemplo o Conselho Económico, ou parte económica de uma comunidade, uma coisa é cada uma ter o seu património e gere-o conforme entende melhor. Mas, se temos três paróquias, duas delas estão bem e a outra está a passar necessidades, precisa de reconstruir os seus espaços, pintar, é uma obrigação, ou não, das outras comunidades auxiliarem essa?

Pergunto: os paroquianos da paróquias A e B estão dispostos a fazer uma coleta, a dar do seu património, para ajudar aquela outra comunidade que está a passar necessidades e não tem meios?

Uma paróquia que tem um coro polifónico e um organista, e outra que está a cantar à capela porque não tem hipótese, essas comunidades estão dispostas a pôr os seus sons a render para que a Liturgia da outra paróquia seja também digna, mais festiva, mais solene? Ou estamos simplesmente a falar de uma espécie de arquipélago, ilhas que não comunicam e o ponto aglutinador é o sacerdote?

Esta é uma transformação séria para as comunidades, porque também sabemos que, às vezes, até dentro de uma mesma comunidade, há a parte de cima e a parte de baixo que não se entendem, os bairros que não se comunicam.

Isso quase faz lembrar a questão das freguesias.. há quase uma correspondência.

Sim, só que aqui a razão não é administrativa, é de missão, e se estamos ao serviço da missão, há coisas que temos de perder, há amores maiores do que aqueles que sentimos pelas nossas coisas.

Nos Atos dos Apóstolos diz lá que 'entre eles não havia ninguém necessitado'. Vamos tentar pôr isso em prática, que entre os cristãos de uma comunidade maior não haja ninguém necessitado de bens materiais, mas também de bens espirituais.

Que contributo espera dar com esta reflexão neste ensaio 'Quando os cristãos (não) sentem a fé'?

O contributo maior creio que é dar espaço para que aqueles que se sentem um pouco à margem da comunidade se sintam à vontade para poderem colaborar e falar de pleno direito, e que a sua voz seja acolhida. Porque pode haver em alguns casos dúvida, dos pastores dizerem 'é legítimo, ou não, ouvir esta e aquela pessoa, dado que não pertence bem à comunidade?'. Acho que sim, que há espaço para o fazer, é uma necessidade e é importante fazê-lo.