Livro infantil quer combater iliteracia artística. “Não sabemos ler as obras de arte”

Contar uma história de Natal despertando em que a lê curiosidade para saber mais sobre o património religioso das igrejas, e sensibilidade para a importância de o preservar. Este é, de forma sucinta, o objetivo do livro que o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI) lançou neste mês de dezembro.

Destinado a crianças do 1.º ciclo (entre os 6 e os 10 anos de idade), o livro "Um presente para o Menino Jesus" conduz os pequenos leitores “por uma aventura, onde o património da Igreja, o seu simbolismo e a importância da sua preservação, assumem especial protagonismo”, sublinha o comunicado que divulga a iniciativa.

Não sendo este o público alvo habitual das iniciativas do SNBCI, desta vez o projeto foi propositadamente pensando para despertar nos mais novos o gosto pela leitura, sem esquecer a evangelização e a educação para a valorização do património. A história é complementada com sete páginas de jogos.

Com texto de Graça Alves, diretora do Museu de Arte Sacra do Funchal, e lustrações de Carla Pinto, da Diocese de Viseu, o livro pode ser encomendado diretamente ao Secretariado Nacional dos Bens Cultuais da Igreja, mas também está à venda em paróquias e em livrarias e museus da Igreja. Custa 12 euros, mas um euro reverte para o projeto "Regaço materno", do Centro Social Padre Ricardo Gameiro, na Cova da Piedade, em Almada.

O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja tem estado a apresentar neste mês de dezembro o livro infantil "Um Presente para o Menino Jesus". Fátima Eusébio é diretora do Secretariado - não é muito habitual terem iniciativas neste âmbito. Que projeto é este?

Fátima Eusébio: Este projeto surge no âmbito da preservação do património, no âmbito do Secretariado, e acho que é o primeiro projeto destinado precisamente a um público infantil. E por que é que foi equacionado o projeto? Antes de ser diretora do Secretariado eu já trabalhava no património da Igreja desde 2007, na Diocese de Viseu, e constatei que cada vez mais há uma grande iliteracia em relação àquilo que é a interpretação do património que temos nas nossas igrejas. Costumo dizer que se passa e que se entra nas igrejas, diz-se 'é bonito, é belo', sendo que esta beleza do nosso património tem de ser entendida sempre como um meio e nunca como um fim. É uma beleza que é para comunicar Deus, e o que acontece é que para haver essa comunicação tem de haver um olhar diferente, que não pode passar apenas pela beleza.

Tem de se educar esse olhar? Ensinar a ver?

Fátima Eusébio: A ver e a interpretar, porque tem que se perceber que cada peça que está nas nossas igrejas comunica algo. Comunica-nos Deus e algo sobre aquela que é a proposta de Deus para a humanidade. Isto é o inverso do que acontecia quando a maioria deste património foi feito: através do património as pessoas percebiam realmente a palavra bíblica que não conseguiam ler, porque a maioria da comunidade era analfabeta. Hoje em dia todos sabemos ler e escrever, mas não sabemos ler as obras de arte.

Temos desenvolvido iniciativas para diferentes grupos etários, mas sobretudo para os adultos, como é evidente. E pensei: por que não começarmos desde pequeninos? Porque os pequeninos são aqueles que muitas vezes depois vão falar aos pais e aos avós.

Graça Alves, autora da história. "Este desafio foi extremamente interessante e desafiante"

Aliás, isso vê-se em muitos museus, sem ser ligados à Igreja, em que através das iniciativas dos serviços educativos, os filhos levam os pais até aos museus.

Fátima Eusébio: E muitas vezes levam o museu até aos pais em casa, levam os folhetos, a informação, ou até jogos que fizeram e que depois vão falar sobre esses jogos. Foi por isso que pensei lançar um desafio à Graça, de escrever um texto onde se abordasse, por um lado esta questão de que todo o património tem um significado, todo este património nos fala e aproxima de Deus, nos põe em diálogo com Deus, claro que numa linguagem adequada para as crianças.

Por outro lado, quis associar a esta vertente da interpretação do património a necessidade de todos nós sermos corresponsáveis naquilo que é a preservação deste património. Por isso o livro foca também a importância de preservarmos o património e de o legarmos às gerações futuras.

Há aqui estas duas vertentes que quisemos colocar nestas páginas muito ilustradas. A ilustradora não está aqui presente nesta entrevista, mas este é um livro que está com uma ilustração que participa da história de uma forma muito interessante. E penso que isso também é fundamental, a imagem como suporte do texto e que ajuda a interpretar o texto.