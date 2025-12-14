Erradicar pobreza exige “Pacto de Regime” e responsabilização por incumprimento de metas

Portugal não está a fazer tudo o que podia para erradicar a pobreza, falha sistematicamente nas metas que define e ninguém se responsabiliza. “Como cidadãos, devíamos exigir isso dos nossos políticos”, afirma Maria d’Oliveira Martins. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, defende que se faça um "Pacto de Regime", e fala da "visão punitiva" que em Portugal se tem em relação aos mais pobres, da parte dos próprios serviços do Estado.

A docente da Universidade Católica Portuguesa (UCP) - que se tem dedicado ao estudo da luta contra a pobreza na perspetiva jurídico-constitucional, comparando vários países - garante que o "direito a não ser pobre" (sobre o qual editou um livro) "não é uma utopia". Nas diferenças que encontrou está a forma como a Segurança Social atua. Mesmo o Rendimento Social de Inserção (RSI), não é um exclusivo de Portugal, mas por cá é mais restritivo e de valor muito mais baixo.

Maria d’Oliveira Martins é professora e investigadora da UCP, nas áreas de Finanças Públicas, Direito Constitucional e Filosofia do Direito; leciona um seminário de Direito de Luta contra a Pobreza; integra ainda a Comissão Nacional Justiça e Paz.

A revista "The Economist" acaba de eleger Portugal como a "economia do ano", mas, simultaneamente, ouvimos seis antigos dirigentes sindicais a apelar a uma greve geral e candidatos presidenciais a pedir "mais ambição". Enquanto jurista que estuda a pobreza, como é que interpreta este desfasamento? Os indicadores macroeconómicos estão a esconder quem vê o seu "direito a não ser pobre" violado todos os dias?

Relativamente à luta contra a pobreza, não estamos a fazer tudo o que é possível. Há ainda muito para fazer. A luta contra a pobreza deveria ser assumida como um desígnio nacional. Quando falamos de pobreza, especialmente de pobreza extrema, falamos da denegação da dignidade humana, de colocar pessoas numa situação de ausência de liberdade, condicionadas pelas suas necessidades (básicas) e veem toda a sua vida condicionada por isso mesmo.

Em Portugal, não estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Temos ainda uma Segurança Social muito enfraquecida. Foi instituída tardiamente, apenas depois do 25 de Abril, e assenta - em comparação com o resto da Segurança Social vigentes nos outros países da União Europeia - numa tradição “familista”. Tem um sistema previdencial, de proteção dos trabalhadores, bastante desenvolvido, mas ainda pouco desenvolvido no que toca à proteção social no modelo não-contributivo. A nossa segurança social assenta muito na ideia de que as famílias, ou a caridade privada, providenciarão (o apoio necessário)…

Há indicadores de grande celebração da economia portuguesa que não batem certo com o dia a dia. Há, por exemplo, projeções de intenções de aumento nominal do salário, mas sabemos que, para muitas pessoas, o rendimento do trabalho já não é suficiente para evitar a pobreza. Como é que estes cenários macroeconómicos convivem com a realidade de milhões de portugueses estagnados na pobreza?

É verdade. Portugal é um país marcado por muita pobreza. Antes de prestações sociais, teríamos um nível enorme de pobreza, 40% das pessoas seria pobre (*). Essa percentagem baixa muito significativamente após as transferências sociais, para cerca de 20%. Temos, de facto, um campo muito vasto de situações de pobreza.

Em Portugal é preciso notar que têm sido feitos alguns avanços na erradicação da pobreza extrema e infantil, no entanto estamos muito aquém do que poderíamos fazer. Por exemplo, o Banco Alimentar ou a Cáritas têm uma ação essencial em Portugal. E porquê? Porque o Estado falha nalguns dos seus deveres fundamentais.

Quando olhamos para a realidade dos países do Norte da Europa, vemos facilmente uma crítica à existência de bancos alimentares, porque estes assentam no paradigma da caridade individual - não há um direito (a receber), nem um dever de dar. Os donativos são feitos em função daquilo que é a política do banco alimentar, da boa vontade das pessoas que lá trabalham. Nos países nórdicos, isso é tido como um sintoma de falha do Estado. Por isso, é preciso trabalhar também neste domínio.

No Natal há muitos apelos à generosidade, há muitas campanhas, gestos de solidariedade. No seu estudo, distingue bem a caridade do Direito. Como é que se dá o salto cultural para que a sociedade deixe de ver quem está em situação de pobreza como alguém que precisa da bondade pontual, e passe a vê-lo como um sujeito de direitos que está prejudicado pelo incumprimento dos deveres do Estado?

Essa foi uma evolução de muitos séculos. Só no século XVIII, com Kant, é que se afirma a ideia de que a pobreza extrema é a denegação da dignidade humana. Kant assenta a dignidade humana na autonomia e na liberdade. Só no exercício desta plena liberdade é que somos verdadeiramente humanos; quando estamos com fome ou precisamos de procurar abrigo, e isso é a nossa atividade principal, então deixamos de exercer a nossa atividade humana de forma livre e autónoma, porque estamos condicionados.

Assistimos hoje a um ressurgimento de um discurso de culpabilização de quem está em situação de pobreza, de individualização da sua situação?

Sim, existe uma visão punitiva em relação aos mais pobres. Vou dar exemplos: na Europa, somos dos poucos países que não temos a criminalização da mendicância. Existe em muitos países a criminalização, local ou a nível nacional, o que significa que uma pessoa não pode ir para a rua dizer 'sou pobre e preciso de ajuda', porque se o fizer é crime. Em Portugal não temos esta visão, mas temos uma visão punitiva em relação aos mais pobres.

Alguns exemplos: no planeamento das cidades, os bairros ricos têm preocupação de ordenamento do território, espaços verdes e zonas de lazer; nas zonas mais pobres, questionamo-nos porque não existem as mesmas preocupações do bairro rico que está ao lado, quando as pessoas que lá moram são feitas da mesma substância.

A vigilância policial dos bairros mais pobres, há um clima muito mais punitivo nos bairros que são mais pobres do que nos bairros que são mais ricos; a violência e a brutalidade policial são muito mais graves em relação aos mais pobres do que em relação aos mais ricos, porque têm muito menos meios de defesa que os mais ricos.

Há um tema que não está estudado em Portugal, mas deveria ser - penas de prisão. Quão mais frequentes são em relação às pessoas mais pobres? É que as penas de prisão, no fundo, são o último reduto da condenação do sistema penal e em relação aos mais ricos as penas de prisão podem ser substituídas pelo pagamento de multas.



