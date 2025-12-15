Projeto Gratitude. Aqui o "voluntariado cura" e dá vida ao bairro social do Vale da Amoreira

Fátima quer ser assistente de bordo, Kevin sonha ser “policial”, mas antes quer acabar a faculdade como a mãe. Lauren ambiciona tornar-se advogada, Osvaldo divide-se entre a vontade de ser jogador de futebol ou cozinheiro.

Vivem no Vale da Amoreira, um dos bairros sociais mais complicados no distrito de Setúbal, têm entre 12 e 15 anos e querem uma vida longe do conflito, com melhores condições, mas o contexto nem sempre é fácil. Do pouco acompanhamento em casa até à falta de dinheiro e à criminalidade, não é difícil arranjar justificação para não estudar. Aqui, nestas ruas do concelho da Moita, ainda mais fácil era faltar à escolas: até há cinco anos, poucas eram as instituições de solidariedade social capazes de ajudar a comunidade.

Tudo isso mudou com a fundação da associação Gratitude em 2020, em plena pandemia – e que, desde este ano, dá explicações a jovens entre os 12 e 15 anos, com o projeto “Juvenis”.

“Só começámos este ano. Com os testes que eles nos dizem e têm aqui explicações, sinto que está a correr bem. Com o que eles estavam a dizer agora, que eu tive a analisar as notas, das certas disciplinas que tiveram explicação, conseguiram melhorar as suas notas”, conta a voluntária Ana Clara, estudante universitária de Educação Básica, que aponta como maior dificuldade a falta de material pelos alunos. “Esqueciam-se dos livros e chateávamo-nos. Por isso, é que agora temos uns cacifos”.