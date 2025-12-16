Padre José Frazão Correia: Cristianismo perdeu “relevância cultural”

"Quando dizemos que o género é uma ideologia, tout court, estamos (...) a autolimitar-nos na disponibilidade de perceber esta reflexão cultural acerca do género"

Como é que viu a recente nota doutrinal relacionada com a sexualidade - tema que, de resto, aborda no livro? Estes assuntos mais sensíveis, quando há decisões, por vezes podem, ou não, corresponder à vida real e concreta das pessoas. É nesse sentido que eu pergunto: como é que viu esta nota doutrinal que elogia a monogamia, reafirma o valor do casamento, e rejeita o poliamor, que está a crescer no Ocidente? A Nota também enaltece o valor do sexo no casamento, dizendo que não serve só para procriar.

São documentos. Este documento, como outros do género, são importantes enquanto ajudam a dar um certo quadro de compreensão das coisas. Eu gostaria que eles não afunilassem excessivamente, precisamente para que a humanidade que eles procuram refletir não fosse uma humanidade abstrata, idealizada, que depois a generalidade, neste caso, dos batizados, mas falando dos cidadãos que possam ler estes textos, que sintam que não é, de todo, para eles, que falam de uma humanidade que não é a deles.

Obviamente que a Igreja tem uma longa tradição de reflexão e de pronunciamento sobre estas matérias, que decorre do Evangelho, mas também decorre da cultura em que a Igreja compreendeu e analisou esses fenómenos. Eu gostaria - é também um desejo intelectual que é sério - que a Igreja fosse capaz de se pronunciar sobre estes assuntos tendo a disponibilidade para se deixar interpelar pela dinâmica cultural do tempo presente, como foi capaz de se inspirar e aprender com a dinâmica cultural do tempo passado.

São Tomás de Aquino, um homem do século XIV, quando fala de moral, não o faz apenas a partir do Evangelho, fala de moral também a partir do quadro filosófico, antropológico do seu tempo. É importante ter isto presente.

Ora, nós hoje, como é que nos deixamos interpelar pelo quadro cultural, antropológico, filosófico do tempo presente? Para dar um exemplo: o Papa Francisco, na Laudato Si, faz verdadeiramente uma auscultação do estado da arte destas matérias, da ecologia a partir das ciências, do conhecimento científico atual, e usa de uma maneira benigna, proveitosa, esse conhecimento.

Mas o documento que fala, por exemplo, sobre a natureza humana, não tem essa disponibilidade. Usa documentos, sobretudo do passado, e não tem, diria, essa disponibilidade, o texto não transparece esse diálogo franco com o conhecimento psicológico, filosófico, antropológico do tempo presente. Portanto, voltando a este documento (a nota doutrinal), parece-me importante definir um certo quadro dentro do qual os cristãos devem olhar para estas matérias, mas gostaria muito que houvesse também uma disponibilidade para auscultar verdadeiramente o que é que o tempo presente nos pode oferecer, para uma compreensão verdadeira e mais evangélica destas matérias.

Quando falamos de família, verdadeiramente temos uma ideia idealizada de família - que, no fundo, não corresponde a nada, apenas a uma abstração -, ou também temos disponibilidade para auscultar verdadeiramente as dinâmicas de relação hoje? Muitas delas, talvez não encaixem imediatamente no que chamamos família tradicional, mas não são necessariamente corrompidas, corruptas ou desordenadas. O que estou a querer dizer é que parece que estes fenómenos da nossa vida humana, como aqueles que entram dentro das relações, da sexualidade, etc., precisam hoje de múltiplos olhares, perspetivas, para que aquilo que dizemos sobre eles não seja demasiado redutor, e sobretudo injusto em relação aos fenómenos. Precisamos sempre de múltiplos olhares.

E essa disponibilidade, que dizia no início da conversa, para auscultar a cultura, é isto que eu estava a dizer. O que é que, nas dinâmicas culturais atuais, nestas matérias, mesmo quando nos parecem confusas, difíceis de entender, às vezes desordenadas, desequilibradas, etc., qual é que é a sua porção de verdade? E essa disponibilidade, creio que precisamos de ter como atitude espiritual.

E concretizo: não quero ser polémico, mas quando dizemos que o género é uma ideologia, tout court, estamos, no fundo, a autolimitar-nos na disponibilidade de perceber esta reflexão cultural acerca do género. Estamos a limitar-nos porque estamos a dizer que elas são ideologia, e não temos nada a aprender com esse tipo de reflexão e de posicionamentos culturais.

Claro que teremos muito para analisar criticamente, mas quando pomos logo o rótulo, o selo da ideologia, já nos inibimos de ter uma atitude benigna e disponível para tentar perceber o que é que esses posicionamentos têm também de verdade e de bem.

Por isso, mesmo o uso das palavras, de rótulos, para estas dinâmicas culturais, eu evitaria fazê-los para que não inibam essa relação franca com a própria dinâmica cultural. Porque estas dinâmicas culturais, trar-nos-ão seguramente algum bem e alguma verdade da qual precisamos para ler melhor o Evangelho, de tal maneira que o Evangelho também possa iluminar essas realidades.

Para essa leitura precisa-se da ajuda dos leigos, dos fiéis, até dos não crentes?

Sim, Não queria entrar aqui em termos teologicamente muito complexos, mas na realidade não existe fé sem destinatários. A fé, o Evangelho é sempre dirigido a um destinatário, e esse destinatário reconhece esse bem livremente. Não é possível, mesmo do ponto de vista teológico, considerar que a relação é apenas unívoca, de cá para lá, de nós para eles. Não. É como os Evangelhos, não são apenas o que Jesus disse e fez, é o que Jesus disse e fez, como foi visto e compreendido pelos seus discípulos. O Evangelho não é apenas o que Jesus comunica, mas o que Jesus comunica e que os seus discípulos compreenderam do que Ele comunicou, e já é, de alguma maneira, a síntese, já é um ato de leitura. É o mesmo ato que precisamos de fazer, considerar seriamente os nossos destinatários.

Há um número que tenho, que também cito no livro, que é muito significativo, o número 44 da Gaudium et Spes, em que se diz que o modo adaptado de anunciar o Evangelho é a lei de toda a Evangelização. É uma frase muito significativa, que no fundo, traduzindo, significa que não é possível anunciar o Evangelho sem considerar seriamente os seus destinatários. Eles não são recetores passivos de algo que lhe vem de fora, são atores de uma mensagem que lhe é comunicada, que eles reconhecem, compreendem, sentem, à qual podem corresponder, ou não, livremente.

Portanto, estas matérias sobre as quais estávamos a falar, esta atenção à cultura, às famílias concretas, à realidade concreta, no fundo, é um ato teológico, um ato espiritual, que decorre da nossa compreensão da revelação e da fé.

Brotéria. "Queremos abrir a casa, ser uma casa aberta a quem aparece

Dedicou este livro à 'memória feliz de Francisco' e 'ao desejo de paz de Leão'. O atual Papa está a dar continuidade aos processos de abertura que o Papa Francisco iniciou?

Diria que sim. Não vejo assim nada de disruptivo, de radicalmente diferente. E, aliás, os pronunciamentos políticos do Papa Leão sobre estas matérias herdadas, como a sinodalidade, todos estes processos, penso que têm sido de grande confirmação.

É verdade que são dois estilos muito diferentes e acho que é bom que cada um assuma o seu. Isto é, que o Papa Leão não queira estar a imitar quem quer que seja, e que seja coerente, honesto, autêntico no seu modo de entender e de estar.

Agora, é verdade que este livro, como foi escrito em grande parte durante o pontificado do Papa Francisco, e com uma grande adesão, e uma grande convicção na adesão ao seu entendimento da Igreja, à missão da Igreja, é também um ato de memória, de agradecimento àquilo que me parece que é um grande legado do Papa Francisco, na medida em que foi capaz, precisamente, de iniciar práticas de verdadeiramente modelar e enformar o modo como a Igreja não apenas se compreende, mas atua. E, sim, dedico também a este desejo de paz do Papa Leão. Sabemos que a paz, biblicamente, não é apenas a ausência de guerra, mas é uma espécie de conjunto de todos os bens e, por isso, é um desejo extraordinário, que não basta que fique em desejo, mas ele próprio também é importante que se torne prática, verdadeiramente.

É, atualmente, diretor da Brotéria, um espaço cultural dos jesuítas, bem no centro da cidade de Lisboa, e queria ainda fazer-lhe esta pergunta, para fechar a conversa, de que forma é que os jesuítas também, e a Brotéria, podem e estão a contribuir para esta formação dos cristãos e para o diálogo cultural com todos, incluindo os não-crentes?

A Brotéria é uma casa de cultura no bairro Alto, por isso, no centro da cidade de Lisboa, no cruzamento de múltiplas pessoas, movimentos da cidade, etc. Mas desde o início quis ser isso, mais do que uma declaração de coisas e uma declaração de uma identidade cristã ou de género jesuítica, quis ser um espaço, uma casa aberta, onde possa haver cruzamentos que favoreçam encontros, debates, diálogo, sem querer muito mais do que isto.

Alguns, eventualmente, acharão que é demasiado pouco. Para nós, parece-nos que é bastante. É verdadeiramente, um ato de hospitalidade, isto é, quem entra ali, sejam artistas, professores, leitores, passantes, turistas, possam ser acolhidos sem se pedir nada à partida.

A formulação que nós, com pequenas variações, encontramos para dizer a nossa missão é um lugar onde a fé cristã, o património da fé cristã, todo o nosso património, a nossa identidade cristã, se encontre com expressões culturais das culturas contemporâneas.

Aqui é importante o plural, porque mesmo a cultura contemporânea são muitas culturas e nós acreditamos que essa hospitalidade realiza a nossa identidade cristã. E a hospitalidade tem de ser radical, não pode ter 'alíneas de reserva'. A hospitalidade é radical.

Isto é, queremos abrir a casa, ser uma casa aberta a quem aparece. Inicialmente não se pensava que fosse assim, mas acabou por este encontro, esta participação, as iniciativas com agentes, com artistas da arte contemporânea, que é um campo em relação ao qual a Igreja hoje, me parece, tem bastante dificuldade, uma espécie de alinhamento e desconhecimento recíproco, tem-se revelado um campo muito interessante deste interface.

Na Brotéria, para além de todas as outras iniciativas temáticas, a arte contemporânea tem sido uma plataforma muito interessante de realizar esta hospitalidade e de fazer com que haja encontros de pessoas, de instituições, que à partida não se conheceriam, de todo.

E é possível fazer coisas em conjunto, sem a pretensão de cobrar, exigir, gerar o que quer que seja. Só o encontro com a arte, que seja a arte e que seja verdadeira, que seja boa e seja honesta, já faz acontecer alguma coisa de significativo.

Como dizia, alguns acharão que é pouco para realizar a identidade cristã. A nós parece-nos que é o que nos é pedido, o resto virá por acréscimo, porque parece-nos que essa prática da hospitalidade traduz verdadeiramente e é capaz de traduzir hoje, de uma maneira significativa, a identidade mais íntima do Evangelho.