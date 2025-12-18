Comunidade Vida e Paz: "Dependem de nós 900 pessoas por dia"

A crise na habitação é um dos principais fatores de exclusão social, responsável por muitas das situações limite a que chegam muitas famílias, indica a diretora executiva da Comunidade Vida e Paz, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) tutelada pelo Patriarcado de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, Renata Alves fala das situações que os voluntários da instituição conhecem bem: famílias que até trabalham, mas perderam a casa e “acabam por viver em tendas, parques de campismo ou espaços de alojamento temporário”. Situações que têm vindo a agravar-se, impedindo que o número de pessoas em situação sem-abrigo não tenha ainda descido para os níveis pré-pandemia.

Para esta responsável “são necessárias medidas” para combater a especulação imobiliária e a subida das rendas, e mais atenção dos “poderes políticos, centrais e locais”, que devem estar “ao lado das instituições e das pessoas, que cada vez têm mais necessidades”.

Para angariar apoios, a CVP lançou a campanha ‘Para muitos isto é uma ceia de Natal’, para sensibilizar para o trabalho que desenvolvem todo o ano.

Esta sexta-feira arranca a 37.ª Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que pretende proporcionar conforto e dignidade aos mais vulneráveis nesta quadra festiva. Durante três dias, na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa, e com a ajuda de benfeitores, parceiros, muitos voluntários e profissionais, vão assegurar serviços nas áreas da saúde, cidadania, cuidados de higiene, banco de roupa, refeições e animação.

Entre as novidades deste ano está o rastreio dentário e as consultas de saúde oral, e também o visionamento de filmes, assegurado por uma empresa de telecomunicações.

A Comunidade Vida e Paz (CVP) organiza mais uma Festa de Natal. Para além da ajuda que dão todos os dias do ano, este é um momento particularmente importante para esta população?

Sem dúvida. Nos três dias de festa que proporcionamos às pessoa, para além de contribuir para um Natal diferente e quebrar a solidão que elas apresentam e que sentem ao longo do ano, procuramos, sobretudo, reforçar os laços que estabelecemos com as pessoas que acompanhamos todos os dias na rua, mas também permitirmos a possibilidade de terem acesso a alguns serviços, que vão desde a área da cidadania: permitir às pessoas terem a possibilidade de ter atendimentos na Santa Casa de Misericórdia, Segurança Social, ou poderem tratar do seu Cartão de Cidadão; serviços na área da saúde - vamos ter medicina dentária e também oftalmologia, entre outras especialidades; e temos as outras áreas, como é a do barbeiro e duches, a área da roupa, a área das refeições e também a área da animação, de que estão privadas ao longo do ano, para terem ali um miminho e um conforto nesses três dias.

São dimensões, todas elas, importantes. Este ano, pelo que anunciaram, há algumas novidades em termos de serviços, nomeadamente a saúde oral?

Exatamente. Estabelecemos um protocolo com a Faculdade de Medicina Dentária que nos vai permitir assegurar consultas às pessoas - e são muitas sempre. A área da Medicina Dentária é sempre uma grande necessidade, assim como a área da oftalmologia, por isso estamos, desde já, muito agradecidos por a Faculdade da Medicina Dentária se ter associado a nós e podermos fazer a diferença e melhorarmos a vida e a saúde oral das pessoas que acompanhamos.

É um protocolo só para a festa de Natal, ou para o ano todo?

Para já é para a festa de Natal.

A outra novidade são as sessões de cinema, não é?

Este ano vamos ter a NOS a colaborar, proporcionando sessões de cinema ao longo dos três dias.

"Assistimos algumas pessoas, inclusive casais, que mantêm o seu trabalho, mas já não têm casa.(...) acabam por viver em tendas, parques de campismo ou espaços de alojamento temporário"

Quantas pessoas é que esperam atender na edição deste ano? E quantas pessoas é que vão estar envolvidas na festa, assegurando toda a ajuda?

O ano passado tivemos 1.794 presenças e este ano contamos ter um aumento na ordem dos 5%, portanto, mais de 1.800 pessoas. Em termos de voluntários, que são uma ajuda fantástica, o ano passado tivemos cerca de 1.300 e contamos este ano alcançar, ou superar até, esse número. Sem esquecer depois todos os benfeitores, parceiros e profissionais, sem eles não seria possível conseguirmos realizar esta festa.