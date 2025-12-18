ENTREVISTA a RENATA ALVES

Comunidade Vida e Paz: "Dependem de nós 900 pessoas por dia"

18 dez, 2025 - 20:02 • Ângela Roque

"Era importante que os poderes políticos se responsabilizassem mais”, defende a diretora executiva da instituição. Por ocasião de mais uma Festa de Natal para as pessoas em situação de sem-abrigo, Renata Alves diz à Renascença que é urgente tomar medidas, porque a crise na habitação continua a empurrar pessoas para pobreza e para a rua. “Assistimos casais que mantêm trabalho, mas já não têm casa”.

A+ / A-
Comunidade Vida e Paz: "Dependem de nós 900 pessoas por dia"
Ouça a entrevista a Renata Alves, diretora executiva da Comunidade Vida e Paz

A crise na habitação é um dos principais fatores de exclusão social, responsável por muitas das situações limite a que chegam muitas famílias, indica a diretora executiva da Comunidade Vida e Paz, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) tutelada pelo Patriarcado de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, Renata Alves fala das situações que os voluntários da instituição conhecem bem: famílias que até trabalham, mas perderam a casa e “acabam por viver em tendas, parques de campismo ou espaços de alojamento temporário”. Situações que têm vindo a agravar-se, impedindo que o número de pessoas em situação sem-abrigo não tenha ainda descido para os níveis pré-pandemia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para esta responsável “são necessárias medidas” para combater a especulação imobiliária e a subida das rendas, e mais atenção dos “poderes políticos, centrais e locais”, que devem estar “ao lado das instituições e das pessoas, que cada vez têm mais necessidades”.

Para angariar apoios, a CVP lançou a campanha ‘Para muitos isto é uma ceia de Natal’, para sensibilizar para o trabalho que desenvolvem todo o ano.

Esta sexta-feira arranca a 37.ª Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que pretende proporcionar conforto e dignidade aos mais vulneráveis nesta quadra festiva. Durante três dias, na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa, e com a ajuda de benfeitores, parceiros, muitos voluntários e profissionais, vão assegurar serviços nas áreas da saúde, cidadania, cuidados de higiene, banco de roupa, refeições e animação.

Entre as novidades deste ano está o rastreio dentário e as consultas de saúde oral, e também o visionamento de filmes, assegurado por uma empresa de telecomunicações.

A Comunidade Vida e Paz (CVP) organiza mais uma Festa de Natal. Para além da ajuda que dão todos os dias do ano, este é um momento particularmente importante para esta população?

Sem dúvida. Nos três dias de festa que proporcionamos às pessoa, para além de contribuir para um Natal diferente e quebrar a solidão que elas apresentam e que sentem ao longo do ano, procuramos, sobretudo, reforçar os laços que estabelecemos com as pessoas que acompanhamos todos os dias na rua, mas também permitirmos a possibilidade de terem acesso a alguns serviços, que vão desde a área da cidadania: permitir às pessoas terem a possibilidade de ter atendimentos na Santa Casa de Misericórdia, Segurança Social, ou poderem tratar do seu Cartão de Cidadão; serviços na área da saúde - vamos ter medicina dentária e também oftalmologia, entre outras especialidades; e temos as outras áreas, como é a do barbeiro e duches, a área da roupa, a área das refeições e também a área da animação, de que estão privadas ao longo do ano, para terem ali um miminho e um conforto nesses três dias.

São dimensões, todas elas, importantes. Este ano, pelo que anunciaram, há algumas novidades em termos de serviços, nomeadamente a saúde oral?

Exatamente. Estabelecemos um protocolo com a Faculdade de Medicina Dentária que nos vai permitir assegurar consultas às pessoas - e são muitas sempre. A área da Medicina Dentária é sempre uma grande necessidade, assim como a área da oftalmologia, por isso estamos, desde já, muito agradecidos por a Faculdade da Medicina Dentária se ter associado a nós e podermos fazer a diferença e melhorarmos a vida e a saúde oral das pessoas que acompanhamos.

É um protocolo só para a festa de Natal, ou para o ano todo?

Para já é para a festa de Natal.

A outra novidade são as sessões de cinema, não é?

Este ano vamos ter a NOS a colaborar, proporcionando sessões de cinema ao longo dos três dias.

"Assistimos algumas pessoas, inclusive casais, que mantêm o seu trabalho, mas já não têm casa.(...) acabam por viver em tendas, parques de campismo ou espaços de alojamento temporário"

Quantas pessoas é que esperam atender na edição deste ano? E quantas pessoas é que vão estar envolvidas na festa, assegurando toda a ajuda?

O ano passado tivemos 1.794 presenças e este ano contamos ter um aumento na ordem dos 5%, portanto, mais de 1.800 pessoas. Em termos de voluntários, que são uma ajuda fantástica, o ano passado tivemos cerca de 1.300 e contamos este ano alcançar, ou superar até, esse número. Sem esquecer depois todos os benfeitores, parceiros e profissionais, sem eles não seria possível conseguirmos realizar esta festa.

Diariamente qual é a média atual de atendimentos?

Neste momento estamos a ir ao encontro de 450 a 500 pessoas na rua, em Lisboa. No entanto, não podemos ignorar todas as respostas que temos, incluindo de alojamento. Estão distribuídas mais, entre 300 a 400 pessoas. por todas as respostas que temos de alojamento, desde unidades para as pessoas em situação de sem-abrigo, até aos apartamentos partilhados, as comunidades terapêuticas - temos duas - comunidades de inserção e apartamentos de reinserção também.

No total temos cerca de 22 respostas e dependem de nós cerca de 900 pessoas por dia.

E esse número, a tendência tem sido de subida ou descida?

Neste momento o que verificamos é a tendência a manter-se. Ainda não conseguimos chegar aos números que tínhamos antes da pandemia, ainda continuamos a ter mais pessoas na rua do que aquelas que tínhamos há uns anos. Apesar de serem implementadas novas medidas e novas respostas, de facto ainda verificamos um número muito significativo de pessoas em situação de sem-abrigo.

Voluntariado. "Estamos sempre disponíveis para acolher pessoas que queiram colaborar connosco ao longo do ano"

Habitualmente têm dificuldade em termos de voluntários, ou há sempre candidatos disponíveis, e este é um problema a que as pessoas vão estando atentas?

Em alguns momentos vamos tendo dificuldades. Sabemos que muitas das pessoas também têm dificuldades para poderem gerir toda a sua vida, e há fases do ano... por exemplo, no verão temos sempre mais dificuldade, pelo facto de ser verão e as pessoas também estarem em período de férias. Mesmo agora, para a festa de Natal, tivemos aqui um período com alguma dificuldade, mas já conseguimos. Porque na verdade o fim de semana da festa é muito próximo do Natal e há necessidade de muitas pessoas para fazerem a festa connosco e ajudarem-nos a proporcionar um Natal diferente a todos os que acompanhamos.

A festa exige sempre muito em termos de logística e preparação. Mas, nesta altura ainda é possível, por exemplo, ser voluntário ou contribuir com meios materiais?

Nesta altura já fechávamos a plataforma para esta festa, mas estamos sempre disponíveis para acolher pessoas que queiram colaborar connosco ao longo do ano. Porque na verdade a Comunidade de Vida e Paz precisa de toda a colaboração ao longo do ano, e não apenas nestes três dias, na festa de Natal.

Número de sem-abrigo voltou a aumentar no ano passado e chegou a 14.476

Número de sem-abrigo voltou a aumentar no ano passado e chegou a 14.476

Homem português, solteiro e com pouca escolaridade(...)

A Comunidade de Vida e Paz tem a decorrer a campanha 'Para muitos, isto é uma ceia de Natal', para sensibilizar para o trabalho que fazem durante o ano todo. Que importância é que tem para o vosso dia a dia a ajuda que possam receber através desta campanha?

Esta ajuda é muito importante, na medida em que nos permite poder manter todas as respostas que existem atualmente e conseguirmos prestar todos os serviços e responder às necessidades que as pessoas apresentam. Porque efetivamente a Comunidade de Vida e Paz tem um orçamento já muito, muito grande, os apoios que existem são insuficientes, quer por parte do Estado, quer por parte dos municípios, conseguem cobrir cerca de 60% das despesas que a instituição tem, e os restantes 40% cabe à instituição conseguir, através das campanhas e da solidariedade das pessoas, quer particulares, quer ao nível das empresas.

Daí ser relevante a participação e a contribuição dos portugueses que possam?

Muito, muito relevante as pessoas poderem associar-se a nós, nesta campanha e, como digo, não apenas neste momento, mas ao longo do ano, para conseguirmos manter a ajuda que todos os dias prestamos a todas as pessoas.

"São necessárias medidas para combater esta especulação das habitações e o aumento das rendas"

No Natal é sempre dada mais atenção a vários problemas, incluindo o das pessoas em situação de sem-abrigo. No entanto, todas as metas definidas para erradicar a pobreza no país têm falhado, e isto interliga-se. O que é que falta, do seu ponto de vista?

Primeiro estamos com uma crise gigantesca no que diz respeito à habitação. Depois, há a necessidade de fazermos um trabalho na área da prevenção, que permita não aumentar o número de pessoas em situação de sem-abrigo e impedir que se agrave a situação de muitas pessoas e famílias que já estão a passar atualmente grandes dificuldades - porque a Comunidade Vida e Paz também está a apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, e não apenas aquelas que se encontram em situação de sem-abrigo.

Há, de facto, a necessidade de medidas de maior ação ao nível da prevenção e também da intervenção. A questão da habitação é, sem dúvida, um grande problema e é necessário existirem medidas, para que as pessoas possam ter acesso a um direito que têm, que é o direito à habitação.

É uma constatação que fazem? A crise na habitação tem impacto a este nível, podendo pôr mais pessoas a viver na rua?

Sim. Na verdade, nós assistimos a algumas pessoas, inclusive casais que mantêm o seu trabalho, mas já não têm casa, e muitos deles acabam por viver em tendas, parques de campismo ou em espaços de alojamento temporário.

É uma evidência muito significativa, que nos últimos tempos tem vindo a intensificar-se e são necessárias medidas para combater esta especulação das habitações e o aumento das rendas. Porque já bem basta o aumento do custo de vida, para além desta questão ao nível da falta de habitação, e do acesso à mesma.

Em termos políticos seria possível fazer mais, certamente. Se pudesse deixar um desejo de Natal e Ano Novo, qual seria?

O desejo é que de facto os poderes políticos, centrais ou locais, percebam e estejam ao lado das instituições e das pessoas, que cada vez mais têm necessidades. E que muitas vezes as necessidades e problemáticas não estão só associadas a problemas de consumo de substâncias, mas sim à falta de habitação, ou à dificuldade no acesso à saúde. Era importante que os poderes políticos, de facto, se responsabilizassem mais e conseguissem disponibilizar mais medidas com o objetivo de diminuir-nos este flagelo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?