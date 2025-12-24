Papa Leão XIV: "Não há trevas que o Natal não ilumine"

“Não há trevas que a estrela do Natal não ilumine, porque à sua luz toda a humanidade vê a aurora de uma existência nova e eterna”, disse esta quarta-feira à noite Leão XIV na homilia da santa missa da noite de Natal, que celebrou na basílica de São Pedro.

Em Jesus, “Deus não nos dá algo, mas a si mesmo, ‘para nos resgatar de toda a iniquidade e formar para si um povo puro’. Nasce na noite Aquele que da noite nos resgata!”, afirmou o Papa, numa altura em que o mundo enfrenta tempos de guerra e de conflitos.

O Papa sublinhou, no entanto, que “na terra não há espaço para Deus se não houver espaço para o homem, não acolher um significa não acolher o outro”. Em vez disso, “onde há lugar para o homem, há lugar para Deus; então um estábulo pode tornar-se mais sagrado do que um templo e o ventre da Virgem Maria é a arca da nova aliança”.

Durante a missa do Galo, Leão XIV refletiu também sobre a sabedoria do Natal.

“No Menino Jesus, Deus dá ao mundo uma vida nova: a sua, para todos. Não uma ideia que resolve todos os problemas, mas uma história de amor que nos envolve. Perante as expectativas dos povos, Ele envia um bebé, para que seja palavra de esperança; perante a dor dos miseráveis, Ele envia um indefeso, para que seja força para se levantarem; perante a violência e a opressão, Ele acende uma luz suave que ilumina com a salvação todos os filhos deste mundo.”

Enquanto uma economia distorcida leva a tratar os homens como mercadoria, Deus torna-se semelhante a nós, revelando a infinita dignidade de cada pessoa

E, citando Santo Agostinho - “a soberba humana esmagou-te tanto que só a humildade divina podia levantar-te” - o Papa agostiniano acrescentou: “Sim, enquanto uma economia distorcida leva a tratar os homens como mercadoria, Deus torna-se semelhante a nós, revelando a infinita dignidade de cada pessoa. Enquanto o homem quer tornar-se Deus para dominar o próximo, Deus quer tornar-se homem para nos libertar de toda a escravidão”.