Europa ameaçada. "Toda a gente espera que a guerra comece esta noite”

O Papa alerta para a relação entre os povos baseada não no direito, na justiça e na confiança, mas no medo e também no domínio da força. O conflito na Ucrânia e em Israel são exemplo disso?

São absolutamente exemplos disso. Estamos a viver um tempo em que voltou a prevalecer a força e isso não é um tempo interessante para os homens e para o mundo, em geral. Nós tínhamos uma esperança muito grande, todos, com certeza, de que os tempos seriam outros e que as ideias da cooperação e as ideias do multilateralismo, da troca entre os povos, da ajuda ao desenvolvimento prevaleceriam. E o que verificamos é que, infelizmente, não é assim. O mundo internacional é sempre regulado pelas pessoas, por mais que haja ideias que prevalecem em determinadas épocas. Aparecem, depois, pessoas que alteram completamente esse entendimento. Hoje em dia, temos líderes internacionais com perspetivas muito singulares, muito preocupantes, a meu ver, muito erradas e negativas. E eles condicionam a situação no mundo.

Esvaziou-se, de alguma forma, o conteúdo da diplomacia? Como avalia o comportamento da comunidade internacional na gestão destes dois conflitos por exemplo?

Tem sido muito interessante observar o baile da comunidade internacional no sentido de uma certa “dança” que tem havido.

Nós temos, realmente, dois grandes protagonistas: os Estados Unidos e a China. E a China faz a sua afirmação de uma maneira muito tranquila, muito carregada da ambiguidade construtiva e, obviamente, em todo o caso, não podemos esquecer os objetivos da China: vir a ser - e a curto prazo sê-lo-á - uma superpotência próxima dos Estados Unidos. Hoje, já é uma superpotência, mas ainda temos de reconhecer alguma decalagem - em algumas áreas, não em todas - em relação aos Estados Unidos da América. Essas duas partes condicionam muito isso.

Depois, temos outros países, aquilo que, a meu ver, já não faz muito sentido de existir, que são os BRICS, e também uma outra organização muito fluorescente na parte leste do nosso planeta, a Organização de Passo Grande e Cooperação de Shanghai. Todas essas organizações tiveram recentemente cimeiras a fazerem declarações muito evidentes de afastamento dos tradicionais valores ocidentais: uma certa, relativa e não completa identificação com a China e uma afirmação mais misteriosa ainda de uma coisa que eu, francamente, não sei o que é nem quem representa, que é o Sul Global, juntando esse Sul Global a este cortejo de entidades no mundo que se afasta dos valores do Ocidente para preferir precisamente o reconhecimento da força. Tudo em nome de uma situação de injustiça que até pode existir, mas que, certamente, não é pela força que será corrigida. No meio disto tudo, temos a Europa muito sozinha, depois de muitas décadas de distração, para ser simpático, em relação às questões da segurança e defesa, mas agora a perceber que tem realmente que acordar.

Portanto, com certeza que sempre é muito importante e indispensável que haja a diplomacia, mas a verdade é que a diplomacia pode ser exercida simplesmente com ações de outra natureza: estou a pensar, por exemplo, na dissuasão. Nós precisamos de dissuasão na Europa e é uma coisa que nós aprendemos com algum desencanto, e é pena, porque isso já tem sido aprendido assim nos anos 50 no século passado... Mas, depois, esquecemos todos que a componente nuclear não dissuade o convencional, de todo. Por causa da questão da proporcionalidade no cortejo de razões negativas que, justamente, se associam às armas nuclear. A Europa tem de se armar de facto, se quer prevenir a guerra. Isso é um propósito europeu