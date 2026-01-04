E depois do Jubileu? "Igreja é hospital de campanha, temos de ir para o terreno"

O Ano Santo de 2025, Jubileu da Esperança, teve o seu encerramento nas dioceses e vai ser concluído por Leão XIV no Vaticano, no dia 6 de janeiro. Foi um ano de peregrinações, de grandes celebrações em Roma e em Portugal, mas o Papa Francisco, ao convocá-lo, pediu que, acima de tudo, tivesse impacto real na vida das pessoas.

Em entrevista à Renascença e Agência Ecclesia, o diretor do Departamento da Pastoral Sócio-Caritativa do Patriarcado de Lisboa faz o balanço deste ano. Manuel Girão compara a Igreja a um "hospital de campanha" que deve estar no terreno junto de quem mais precisa.

O Patriarca de Lisboa disse, na homilia de encerramento do Jubileu, que “na gramática do Espírito, encerrar não é terminar”. Olhando para a Pastoral Social da Diocese, sente que este ano marcou, de facto, um início de algo novo ou o risco de se fechar a porta e voltar à rotina é real?

Aquilo que disse o senhor patriarca é aquilo que nós, ao nível do Departamento, fomos avaliando ao longo deste ano: para que serviu este Jubileu e para que serviu toda esta envolvência, toda esta dinâmica, se nós agora terminarmos e não sairmos em missão? Por isso, aquilo que nós acreditamos e aquilo que ficou da experiência do Departamento da Pastoral Social do Patriarcado é que este Jubileu, o Jubileu da Esperança, foi algo marcante.

Nós pensávamos, numa primeira fase, quando desenvolvemos a nossa dinâmica deste Jubileu, achávamos que íamos a realidades levar a esperança que o Papa Francisco pedia, àquelas pessoas que não podiam viver o Jubileu em Roma ou nas igrejas jubilares, podermos levar o Jubileu. Nós fomos com a ideia de que íamos levar a esperança a essas realidades - aqui falo da realidade dos reclusos, da realidade dos hospitais, dos lares de idosos, dos centros de apoio a pessoas em condição de sem-abrigo.

Quando nós fomos a estes locais, a estas realidades, percebemos que fomos lá nós buscar a esperança, ou seja, estas realidades ensinaram-nos muitas vezes aquilo que é verdadeiramente a esperança. Por isso, nós chegámos a esta conclusão que, como dizia o Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV, a Igreja tem de ser uma Igreja dos pobres, para os pobres e com os pobres, essencialmente uma Igreja que vá ao encontro dos mais desprotegidos.

Isto não pode terminar aqui, temos de manter esta caminhada, temos de ser uma Igreja em saída.

Tem falado muito de caminhada e o lema do Ano Santo é “peregrinos de esperança”, esta ideia de caminho. Pergunto se a experiência destes meses, na linha da frente da ação social, mostrou também que as comunidades cristãs são capazes de renovar a sua forma de acolher, e também se houve uma mobilização diferente?

Sem dúvida. O Jubileu foi extremamente mobilizador e nós vimos, desde o início até agora, que nos mobilizamos. Mas quando há uma mobilização, como houve na Jornada Mundial da Juventude, ou noutras dinâmicas pastorais, muitas vezes corremos o risco de, depois de terminado, não haver consequência, voltarmos, como eu costumo dizer, "à sacristia". A partir do tema “peregrinos de esperança” - que a esperança não engana, aquela esperança do cristão - verificámos que, quando fomos para as comunidades, fossem comunidades paroquiais, de instituições sociais ou comunidades prisionais, encontrámos em todos estes locais um conjunto de voluntários cristãos, não cristãos, mas que quiseram ser voluntários nesta peregrinação de esperança e que nos acolheram. Era aquilo que eu dizia no início, pensávamos que íamos levar do alto da nossa capacidade e recebemos muito mais, porque nós percebemos o que é o sentido do acolhimento.

Na dinâmica da Pastoral Social, até na lógica da Cruz do Jubileu, que tem a forma de uma âncora, nós quisemos que a Cruz ficasse ancorada uma semana em cada uma das realidades das quatro zonas pastorais. E o que aconteceu foi que nós chegávamos com a Cruz, que era como que largada ao mar, era a âncora que fixava, e durante uma semana desenvolvíamos uma série de atividades com as comunidades.

Eu recordo, por exemplo, a visita da Cruz ao IPO de Lisboa, onde o senhor patriarca se associou, e que foi muito marcante, porque a Cruz percorreu as várias áreas do IPO, esteve nas várias especialidades, também os médicos se envolveram, os enfermeiros, o capelão se envolveu, o senhor patriarca esteve... Nós sentimos que não estávamos sozinhos, sentimos a dinâmica de levar um sinal vivo a uma realidade como uma prisão, um hospital - até um hospital prisional, estivemos em Caxias. E percebemos que a dinâmica do Jubileu, de facto, ia muito para além daquilo que era vivido nos templos jubilares, ou em Roma. E foi isto que o Papa Francisco nos pediu na bula, pediu que olhássemos para estas realidades.

E nós, ao longo desta dinâmica, íamos mesmo caminhando, porque a Cruz muitas vezes passava de uma realidade para outra em forma de caminhada. Por exemplo, quando a Cruz esteve no lar da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, foi em peregrinação até ao Bairro 6 de Maio, para uma realidade que era a dos migrantes, que receberam a Cruz. Curiosamente, muitos dos migrantes que a receberam e estiveram com a Cruz durante uma semana, não eram católicos, mas o sinal falava mais alto e por isso nós acreditamos que temos de sair em missão, que a Igreja tem de ir ao encontro dos mais desprotegidos, porque é aí que também vamos buscar fôlego para continuar.

Muitos dos problemas de carência social começam na falta da habitação. Igreja tem de se mobilizar para resolver este problema.

O patriarca de Lisboa utilizou uma expressão muito forte na recente Festa da Sagrada Família: pediu que as famílias e as comunidades sejam “celeiros de humanidade”. Onde é que em Lisboa estes celeiros são mais necessários? Estamos a falar da crise habitacional, da solidão dos idosos, ou de novas formas de pobreza?

Sim, eu diria que o flagelo da falta de habitação. Creio que sim, aí é um caminho que temos de fazer, porque se nós resolvessemos, ou minimizássemos este problema da habitação, conseguíamos resolver muitos outros problemas. Muitos dos problemas de carência social começam na falta da habitação, e por isso esse, na minha opinião, seria o grande desafio da Igreja, e a Igreja ter capacidade, porque tem de ter, de se mobilizar para resolver este problema.

Depois temos um problema muito grave, que é a integração dos migrantes. Não podemos continuar a achar que vamos resolver o problema dos migrantes sem as comunidades cristãs, ou seja, sem as paróquias, sem as comunidades, sem as famílias, porque nós temos de acolher, e estes migrantes são peregrinos, vieram de longe para encontrar uma vida melhor, e nós, como cristãos, temos de os acolher.

Não temos capacidade neste momento de oferta de trabalho sem os imigrantes. Precisamos deles para trabalhar, mas temos de os integrar, porque só assim é que temos uma sociedade justa

Lisboa está no olho do furacão nesta questão da imigração. Como é que a diocese responde a desafios que chegam de fora, esta questão dos refugiados, dos imigrantes? Neste contexto, a paz social está garantida?

Eu diria que sim, porque nós, Igreja, temos muitas instituições de primeira linha, e essas instituições funcionam muito como um tampão social, ou seja, fazem com que as tensões não evoluam tanto. Posso-vos dar o exemplo da Comunidade Vida e Paz, que este ano desenvolveu um trabalho notável junto das pessoas em condição de sem-abrigo, em que muitos deles já são também migrantes. Diria também o Serviço Jesuíta aos Refugiados, que gere centros de acolhimento e que também faz logo ali uma primeira triagem, um primeiro acompanhamento nos vários centros que tem, com uma capacidade muito grande.

As instituições, os centros paroquiais, todos eles já têm dinâmicas de apoio aos migrantes, nomeadamente numa área que eu acho muito importante, que é a criação de postos de trabalho de qualidade, porque muitas vezes os migrantes são levados a trabalho precário e à exploração nalgumas geografias do nosso país. Na nossa diocese, sentimos que talvez 20% a 25% dos trabalhadores das instituições sociais da Igreja já são migrantes. Tem havido um trabalho, e nós temos coordenado esse trabalho, quer ao nível da formação, quer ao nível dos inquéritos, para percebermos qual é a realidade nesta matéria.

Vivemos uma época da nossa vida em que é crucial conseguir acolher e manter cá estes imigrantes, porque nós não conseguimos sobreviver sem eles. Nós não conseguimos, não temos capacidade neste momento de oferta de trabalho sem os imigrantes. Precisamos deles para trabalhar, mas temos de os integrar, porque só assim é que temos uma sociedade justa.

Imigração? Em Lisboa, se nós não fizermos nada - nós comunidades, nós instituições - vamos ser engolidos por um furacão. A dimensão disto é muito grande

Enquanto Igreja, temos um papel, quer ao nível da habitação, quer ao nível do apoio aos migrantes, quer ao nível de um flagelo muito grande que hoje existe na cidade de Lisboa, que é o abandono dos idosos e o isolamento dos mais velhos. Eu posso dizer que é um problema estrutural, porque é vivido em prédios com três, quatro andares sem elevador, e as pessoas ficam presas nas suas casas, e muitas das vezes acabam por morrer sozinhas, porque não têm rede de vizinhança - porque acabaram as redes de vizinhança nas nossas cidades, as pessoas acabam por partir sem que ninguém dê por isso. Isto é um flagelo que está a acontecer cada vez mais.