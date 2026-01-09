Bispo das Forças Armadas: "ONU e NATO ainda são barreira contra a lei da selva"

O bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Sérgio Dinis, lamenta o clima de intimidação e ameaça com que os EUA entraram em 2026, a começar com a intervenção na Venezuela, onde espera que, "tão breve quanto possível", o poder "seja devolvido a todos os venezuelanos".

Em entrevista à Renascença, D. Sérgio Dinis defende que "quando a força substitui o Direito, não nasce a ordem, nasce o medo, e o medo é um péssimo inimigo da paz".

O prelado admite que pode estar em causa a sobrevivência da NATO e até da ONU, mas considera que, para já, estas instituições "ainda são barreira contra a lei da selva" em muitos locais do mundo, como aqueles onde as duas instituições têm militares portugueses ao serviço.

O novo contexto geopolítico vem exigir mais de todos, incluindo da Igreja. "Estamos perante o desafio de não nos habituarmos ao inaceitável", sublinha D. Sérgio Dinis.

Como bispos das Forças Armadas e de Segurança, como tem acompanhado os desenvolvimentos na situação geopolítica internacional?

Acompanho com atenção e preocupação, sem pôr de lado a oração. O mundo onde vivemos torna-se cada vez mais inseguro, é uma realidade. Por isso é minha preocupação, a que dou atenção, na medida em que vou acompanhando também os nossos militares, as nossas forças nacionais destacadas, que servem o mesmo mundo onde sofrem famílias concretas.

A Igreja não entra na geopolítica como quem escolhe lados, mas como quem guarda um critério essencial: a defesa da pessoa humana, a sua dignidade e o bem comum. Por isso, tenho de ler os acontecimentos presentes com realismo, mas também com consciência moral. Quando se normaliza a violência, o medo torna-se política e, nesse caso, a política perde, eu diria, a alma.

Gostaria de lembrar a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro, na qual insiste que a paz não é um slogan, é caminho, é presença e responsabilidade. E começa por um desarmamento interior, que impede que o inimigo seja reduzido a uma coisa.

Em resumo, diria que, como bispo, não faço geopolítica, faço memória da dignidade humana e lembro que a primeira vítima da guerra é sempre o pobre. Acompanho com realismo, com oração, sem partidarismos, mas a partir da dignidade da pessoa humana, do bem comum e de uma paz justa.

Quando uma potência muda de tom e recorre à ameaça ou à força, isso tem sempre um efeito contagioso



Os acontecimentos a que temos assistido têm levado a várias reações: surpresa, estupefação pelo que se está a passar, medo e incerteza em relação ao que aí virá. Face à postura dos Estados Unidos, quer em relação à intervenção na Venezuela quer às ameaças a outras regiões, receia que isto seja o fim da ordem mundial, como a conhecemos, e até das suas instituições, como a NATO ou as Nações Unidas?

Sem dúvida nenhuma que estamos a assistir a acontecimentos que, às vezes, nos deixam estupefactos, ainda que tenham sido anunciados, por assim dizer. Mas nós não os tenhamos levado muito a sério.

Recordo algo essencial que o Papa Leão XIV, no passado dia 4, falou sobre a Venezuela, referindo que o bem do povo deve prevalecer, com superação da violência, enveredando por caminhos de justiça e paz, e que é preciso garantir a soberania de qualquer povo, de qualquer Estado, respeitar o Estado de Direito Constitucional e um respeito inquebrantável pelos direitos humanos e civis, e também apelou à atenção aos mais pobres.

Quando uma potência muda de tom e recorre à ameaça ou à força, isso, a meu ver, tem sempre um efeito contagioso. Outros vão imitar.

As instituições internacionais, obviamente que são imperfeitas, mas são uma barreira contra a lei da selva