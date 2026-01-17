Ano Jubilar de São Francisco assinala 800 anos da morte do fundador franciscano

17 jan, 2026 - 20:37 • Olímpia Mairos
O oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis vai ser assinalado com um Ano Jubilar especial, a decorrer de 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027. O anúncio foi feito através de um Decreto da Penitenciaria Apostólica, publicado esta sexta-feira, 16 de janeiro, no qual se determina a concessão de indulgências plenárias aos fiéis que participem nas celebrações jubilares.
O documento, promulgado por vontade do Papa Leão XIV, sublinha que este ano especial pretende ser um tempo de renovação espiritual, para que “cada fiel cristão, seguindo o exemplo do Santo de Assis, se torne ele próprio modelo de santidade de vida e testemunha constante da paz”.
Segundo o decreto, a indulgência plenária será concedida nas condições habituais — confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre — podendo também ser aplicada em sufrágio pelas almas do Purgatório.
As indulgências destinam-se, de forma particular, aos membros da Família Franciscana da Primeira, Segunda e Terceira Ordens, regulares e seculares, bem como a membros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica e associações de fiéis que sigam a Regra de São Francisco ou se inspirem no seu carisma.
O decreto alarga ainda esta possibilidade a todos os fiéis, sem distinção, que, com o coração desapegado do pecado, participem no Ano de São Francisco, visitando em peregrinação uma igreja conventual franciscana ou um local de culto dedicado ao Santo de Assis, em qualquer parte do mundo. Nesses locais, os fiéis deverão participar nos ritos jubilares ou dedicar um tempo significativo à oração e à meditação, concluindo com o Pai-Nosso, o Credo e invocações à Virgem Maria, a São Francisco, a Santa Clara e a todos os Santos da Família Franciscana.
O documento prevê também a concessão da indulgência plenária aos idosos, doentes e a todos os que cuidam deles, bem como àqueles que, por motivos graves, não possam sair de casa. Nestes casos, será suficiente a união espiritual às celebrações jubilares, oferecendo a Deus as orações, dores e sofrimentos da vida quotidiana, com a intenção de cumprir, logo que possível, as condições habituais.
A Penitenciaria Apostólica apela ainda aos sacerdotes, regulares e seculares, para que se disponibilizem com espírito “pronto, generoso e misericordioso” à celebração do Sacramento da Reconciliação, facilitando o acesso dos fiéis à graça jubilar.
O Ano Jubilar de 2026 surge como culminar de um conjunto de celebrações franciscanas realizadas nos últimos anos, que evocaram momentos centrais da vida e da espiritualidade de São Francisco, como o oitavo centenário do presépio de Greccio, do Cântico das Criaturas e da impressão dos estigmas no Monte da Alverne.
“Enquanto ainda são atuais e eficazes os frutos da graça do Jubileu Ordinário de 2025, que acaba de terminar, acrescenta-se agora, como continuação ideal, uma nova ocasião de júbilo e santificação”, sublinha o decreto.
O texto recorda a figura de Francisco, “filho de um rico mercador, que se fez pobre e humilde, verdadeiro ‘alter Christus’”, e estabelece um paralelo com os desafios do mundo atual. Num tempo marcado pelo enfraquecimento da caridade, pela violência social e pela fragilidade da paz, o exemplo do Santo de Assis é apresentado como particularmente atual.
“Que este Ano de São Francisco nos incentive a todos, cada um de acordo com as suas possibilidades, a imitar o pobre de Assis, a formar-nos segundo o modelo de Cristo e a não frustrar os propósitos do Ano Santo que acaba de passar”, lê-se no decreto, concluindo com um apelo para que a esperança vivida no Jubileu se transforme agora em “zelo e fervor de caridade ativa”.
Figura central da espiritualidade cristã, São Francisco de Assis continua a inspirar crentes e não crentes, mais de oito séculos depois da sua morte. No Ano Jubilar Franciscano, reunimos 14 aspetos que ajudam a compreender o homem por detrás do santo.
Nascido em Assis, por volta de 1181, Francisco era um dos sete filhos de um próspero comerciante. Teve uma juventude confortável, muito distante da vida de pobreza radical que mais tarde escolheria.
Foi batizado Giovanni, mas o pai chamava-lhe Francesco (“o francês”), reflexo da admiração pela cultura francesa e das relações comerciais que mantinha com esse país.
Ainda jovem, participou num conflito entre Assis e Perugia. Capturado, passou cerca de um ano na prisão — uma experiência decisiva para a transformação profunda da sua vida.
A passagem de Mateus 10,9, onde Jesus pede aos discípulos que nada levem para o caminho, leva Francisco a optar por uma vida de pobreza e anúncio do Evangelho. O pai, Pedro Bernardone, opõe-se de forma violenta à mudança, chegando a prendê-lo num cubículo gradeado. A mãe, mais compreensiva, acaba por libertá-lo na ausência do marido.
Em oração diante da Cruz de São Damião, numa capela em ruínas, Francisco escuta uma voz que lhe diz: “Francisco, vai e repara a minha Igreja”. Interpretando o apelo de forma literal, começa a reconstrução da igreja, recolhendo pedras oferecidas pelos habitantes de Assis.
Em apenas um ano, atrai 11 seguidores, formando a primeira fraternidade franciscana, numa clara referência aos 12 apóstolos.
Segundo a tradição, o Papa Inocêncio III sonha que Francisco sustenta a basílica de São João de Latrão, prestes a ruir. O sonho leva à aprovação da nova forma de vida, que dará origem à Ordem Franciscana e, mais tarde, à Ordem Franciscana Secular.
Durante a Quinta Cruzada, Francisco atravessa as linhas inimigas para se encontrar com o sultão al-Kamil, no Egipto. Pregou o Evangelho com coragem e respeito, impressionando o governante, que lhe permitiu permanecer no seu território.
Em 1223, o Papa Honório III aprovou a Regra definitiva da Ordem dos Frades Menores. Nesse contexto, São Francisco de Assis, inspirado por uma visita a Belém, decidiu criar o primeiro presépio da história: uma representação viva do nascimento de Jesus. Na noite de 24 para 25 de dezembro, numa gruta situada entre as montanhas, Francisco e o seu amigo João prepararam uma celebração que incluiu um boi, um burro, uma manjedoura e palha. A missa foi celebrada sobre a manjedoura, usada como altar, e Francisco proclamou o Evangelho com voz clara e sonora, comovendo todos os presentes.
A proximidade de Francisco com a natureza é uma das facetas mais conhecidas da sua espiritualidade. Via toda a criação como uma fraternidade universal, num regresso simbólico à inocência original. A tradição conta que bandos de andorinhas o seguiam em voo, formando uma cruz no céu. Noutra ocasião, ao pregar em Alviano, pediu-lhes silêncio: “Irmãs andorinhas, agora tenho de falar com os meus irmãos”. É também célebre o episódio do lobo que terá amansado apenas com a palavra.
Em 1224, durante um jejum de 40 dias, Francisco torna-se o primeiro santo de que há registo a receber os estigmas, as chagas de Cristo, após uma visão mística.
Francisco morre a 3 de outubro de 1226, ao pôr do sol, na Porciúncula, rodeado pelos irmãos. É sepultado no dia seguinte na igreja de São Jorge, em Assis.
Em julho de 1228, o Papa Gregório IX canoniza Francisco e lança a primeira pedra da Basílica de São Francisco de Assis, hoje um dos maiores centros de peregrinação cristã.
Para proteger os seus restos mortais, os franciscanos esconderam o túmulo. A sua localização perdeu-se com o tempo e só foi redescoberta em 1818.