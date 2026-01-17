Ano Jubilar de São Francisco assinala 800 anos da morte do fundador franciscano

O oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis vai ser assinalado com um Ano Jubilar especial, a decorrer de 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027. O anúncio foi feito através de um Decreto da Penitenciaria Apostólica, publicado esta sexta-feira, 16 de janeiro, no qual se determina a concessão de indulgências plenárias aos fiéis que participem nas celebrações jubilares.

O documento, promulgado por vontade do Papa Leão XIV, sublinha que este ano especial pretende ser um tempo de renovação espiritual, para que “cada fiel cristão, seguindo o exemplo do Santo de Assis, se torne ele próprio modelo de santidade de vida e testemunha constante da paz”.

Segundo o decreto, a indulgência plenária será concedida nas condições habituais — confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre — podendo também ser aplicada em sufrágio pelas almas do Purgatório.

Quem pode receber as indulgências

As indulgências destinam-se, de forma particular, aos membros da Família Franciscana da Primeira, Segunda e Terceira Ordens, regulares e seculares, bem como a membros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica e associações de fiéis que sigam a Regra de São Francisco ou se inspirem no seu carisma.

O decreto alarga ainda esta possibilidade a todos os fiéis, sem distinção, que, com o coração desapegado do pecado, participem no Ano de São Francisco, visitando em peregrinação uma igreja conventual franciscana ou um local de culto dedicado ao Santo de Assis, em qualquer parte do mundo. Nesses locais, os fiéis deverão participar nos ritos jubilares ou dedicar um tempo significativo à oração e à meditação, concluindo com o Pai-Nosso, o Credo e invocações à Virgem Maria, a São Francisco, a Santa Clara e a todos os Santos da Família Franciscana.

Idosos, doentes e pessoas impedidas de sair de casa

O documento prevê também a concessão da indulgência plenária aos idosos, doentes e a todos os que cuidam deles, bem como àqueles que, por motivos graves, não possam sair de casa. Nestes casos, será suficiente a união espiritual às celebrações jubilares, oferecendo a Deus as orações, dores e sofrimentos da vida quotidiana, com a intenção de cumprir, logo que possível, as condições habituais.

A Penitenciaria Apostólica apela ainda aos sacerdotes, regulares e seculares, para que se disponibilizem com espírito “pronto, generoso e misericordioso” à celebração do Sacramento da Reconciliação, facilitando o acesso dos fiéis à graça jubilar.