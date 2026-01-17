Encontro Cristão 2026: "Fazer o bem alastra e contagia"

17 jan, 2026 - 10:00 • Ângela Roque
O 16.º Encontro Cristão é organizado em conjunto por representantes da Igreja Católica, das igrejas protestantes que integram o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) - Metodista, Presbiteriana e Lusitana -, e ainda de outras igrejas evangélicas ditas “ livres”.
A iniciativa começou por reunir as comunidades da zona de Sintra, onde a colaboração entre cristãos foi ganhando expressão, mas a adesão foi sendo cada vez maior. Em 2025, estiveram representadas 60 igrejas, num evento que esgotou a lotação do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra: 800 pessoas.
A Renascença conversou com um dos responsáveis por este Encontro Cristão. Luís Parente Martins, médico cardiologista, católico, fala com entusiasmo da “experiência e fraternidade” que este grupo tem feito, e que não se limita a este evento anual.
Parente Martins diz que os católicos só têm a aprender com os rituais mais simples dos evangélicos, que, por seu lado, já valorizam mais o silêncio e a figura de Maria.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos decorre de 18 a 25 de janeiro, e o 16.º Encontro Cristão está marcado para dia 31 de janeiro, de novo em Sintra.
"A Esperança" é o tema da edição deste ano, que tem estado a ser preparada com desafios semanais de promoção da “amabilidade”, “cortesia” e “hospitalidade”, que consideram os melhores antídotos para a indiferença. As inscrições podem ser feitas no site do evento.
Realiza-se a 31 de janeiro mais um Encontro Cristão em Sintra, é já a 16.ª edição desta iniciativa. Que balanço faz deste caminho conjunto de tantos cristãos?
É sobretudo um balanço de grande fraternidade. É uma experiência, nunca foi um projeto. Quando começou dizíamos que era o ‘ecumenismo do povo’, porque nasceu de cristãos perfeitamente anónimos, de várias dominações. Depois, por várias circunstâncias da vida, cada vez nos fomos ligando mais, e ao longo de 16 anos aquilo que talvez seja mais marcante é esta experiência que fazemos naquele grupo, que começa a organizar o encontro logo em setembro e que vai fazendo encontros semanais. Eu digo sempre que são encontros, não são reuniões, porque existe um espírito que hoje em dia diríamos que é um ‘espírito de sinodalidade’, no sentido em que cada um se esforça mesmo por escutar o outro, perceber qual é a ideia exatamente que mais agrada ao outro, para depois, em conjunto, chegarmos à verdade.
Muitas vezes os nossos encontros são demorados, para aceitar as nossas diferenças, que sabemos que existem, mas de forma a que o resultado final agrade a todos.
Estamos a falar de representantes da Igreja Católica e de várias outras igrejas cristãs?
Na organização estamos sobretudo com igrejas evangélicas livres, mas englobamos, graças a Deus, todas as igrejas, desde o COPIC dos Protestantes - Igreja Anglicana e Lusitana de Lisboa, Igreja Metodista e Igreja Presbiteriana - e outras igrejas. No último ano estávamos 60 comunidades cristãs, basicamente da região de Lisboa, mas também de outros pontos do país. E ainda os ortodoxos, que têm esta particularidade de serem tanto da origem ucraniana, como búlgara e russa. E foi possível, de facto, orar em conjunto, fazer um momento de oração com pessoas que, apesar das suas guerras e divergências, são capazes de perceber que Jesus Cristo é o promotor da paz, e n’Ele encontramos todos a paz.
Neste ano também estarão reunidos representantes dessas várias comunidades?
Sim. Acabo de me encontrar com o bispo Stefan, da Igreja Greco-Católica, que está de passagem por Portugal. Já não vai estar no encontro, mas existe esta ideia de que o encontro é importante por estabelecer estas pontes de diálogo entre comunidades muito diferentes, mas que têm todas muito esta consciência de que estão ali por causa de Jesus Cristo. A partir daqui todo o diálogo é mais fácil, a partir do momento em que cada um tenta imitar Cristo no seu diálogo, o diálogo acontece e a concertação é facilitada.
Católicos e evangélicos. Temos muita culpa na degradação que existiu na cultura europeia, porque nas nossas comunidades não fomos capazes de criar uma cultura de fraternidade, e isso gerou que surgissem outras alternativas"
O convite para este encontro diz que no atual contexto de radicalização e indiferença é urgente apresentar uma "proposta alternativa" que envolva as comunidades, e que os cristãos são chamados a dar "testemunho de unidade na diversidade". É precisamente isso que tem estado a partilhar connosco - o vosso caminho conjunto mostra que é possível os cristãos de diferentes confissões religiosas trabalharem unidos?
É, precisamente. Essa era uma das premissas que Jesus nos colocou, "que todos sejam um para que o mundo creia". E nós, parece que não levamos a sério algumas frases do Evangelho, não pomos ali o foco. Esta premissa, de alguma forma, temo-la desvalorizado, mas ela é essencial, porque se entre nós não conseguirmos ser um corpo, uma comunidade harmoniosa...
Penso que nós temos muita culpa na degradação que existiu na cultura europeia, porque logo nas nossas comunidades, católicas, evangélicas, não fomos capazes de criar uma cultura de fraternidade, e isso gerou que surgissem outras alternativas e um certo descrédito em relação à nossa proposta e à proposta de Jesus Cristo.
Este caminho tem sido progressivamente valorizado pelas várias igrejas, a católica e as restantes?
É muito bonito, muito bonito. Ao princípio não tínhamos ideia de fazer grandes encontros e a sala foi aumentando à medida das nossas necessidades, porque havia mais pessoas a quererem participar. A ideia que todos vão partilhando é a de que no encontro, uns com os outros, descobrem sempre uma riqueza. Por exemplo, coisas que seriam pouco pensáveis, como o papel de Maria para os evangélicos – que, de alguma forma, estava quase ostracizada -, ou do silêncio - que também não valorizam muito -, eles confessam que vão valorizando cada vez mais, percebendo que isso é um contributo para a sua fé, para a sua caminhada de vida. Nós, por outro lado, percebemos que o nosso ritualismo muitas vezes é uma coisa que é pouco percetível, e que ajuda pouco pastoralmente, porque é pouco sensato um rito que seja pouco compreensível nestas gerações que agora chegam à igreja e não percebem sequer o ritual da celebração.
De facto, o contacto com os evangélicos faz-nos entender a todos que há uma complementaridade. A simplificação do rito, a explicação daquilo que estamos a fazer, desafia-nos a percorrer caminhos novos, ver como nós celebramos e como podemos celebrar de forma que as novas gerações percebam e se sintam bem e numa cultura acolhedora.
Este encontro é uma iniciativa que organizam sempre por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Mas, ao longo do ano também há trabalho conjunto, nomeadamente na área social?
Sim, essa é a parte bonita que se cria. Não trabalhamos em eventos, que muitas vezes são coisas ótimas - como na Jornada Mundial da Juventude ou no Jubileu -, mas acontecem, há um pico de entusiasmo e depois há um decréscimo, não fica assim uma continuidade, não se geram processos. Aqui pensámos que era muito interessante, não tanto por uma questão de estratégia, mas por uma questão de exigência do próprio grupo, a experiência da fraternidade, que diz que isto não pode ser uma coisa que começa e acaba e não tem continuidade. Por isso é que nós até forçamos um bocadinho o início da preparação, podia começar só em Outubro, mas estamos todos ansiosos de nos voltarmos a encontrar, porque entre nós estabeleceram-se relações, não diria de amizade, mas de fraternidade.
Fraternidade é a palavra-chave?
É a palavra-chave. De facto, há este anseio de voltar a encontrar os irmãos e de dar continuidade. E esta continuidade acontece com o Ponto de Encontro. Foi uma ideia que surgiu no sentido de juntar as várias comunidades que estão próximas. É evidente que isto só se pode fazer assim, em comunidades que estão próximas, e em não duplicar respostas, não diria só no campo social, mas em vários domínios: psicológico, económico.
Na prática, o que é que fazemos? Um sábado de dois em dois meses, tomamos em conjunto um pequeno almoço, em várias comunidades cristãs, e o anfitrião propõe uma leitura bíblica e essa leitura bíblica é comentada por ele durante cinco minutos. A seguir há uma partilha sobre essa leitura bíblica e depois temos uma parte prática. O que tem sido bonito é que algumas pessoas que trabalham em centros sociais e que não têm uma raiz cristã - hoje em dia são cada vez mais, estão ali porque é um emprego, não é porque seja uma expressão da sua espiritualidade ou religiosidade, é um emprego como outro qualquer - têm participado e depois de ouvirem esta partilha dizem 'apesar de eu ser ateu, isto enriqueceu muito a minha prática profissional, encontrei aqui elementos que podem melhorar a minha prestação profissional’. Porque Jesus Cristo é sempre inspirador, é quem nos faz dar mais um passo, mais dois passos ou mais mil passos em relação àqueles que são os nossos limites.
"O contacto com os evangélicos faz-nos entender a todos que há uma complementaridade"
"A Esperança" é o tema do Encontro Cristão deste ano, em que pretendem lançar uma "corrente de amabilidade e hospitalidade" como alternativa à "indiferença", e para isso estão a fazer uso de alguns meios digitais ao dispor. Trouxe aqui umas pulseiras, uns cartões. Como é que isto tudo vai funcionar?
Nós pensámos que a primeira coisa era nós, os cristãos, mergulharmos mais na questão da esperança. Este seria o primeiro desafio, porque muitas vezes, no contacto, até em termos profissionais, fico um bocadinho chocado connosco, quando as nossas esperanças se limitam às mesmas esperanças que o mundo tem, ou seja, de ter mais saúde, viver mais anos, ter mais dinheiro, poder viajar mais. E esta raiz da esperança, esta esperança que não engana, que é Jesus Cristo, está muito afastada dos nossos horizontes. E isto em relação não só aos católicos, digo em relação aos evangélicos, até a pessoas de outras religiões. O mergulhar na esperança penso que é um desafio para todos nós.
No mundo atual de indiferença, pareceu-nos que o terreno estaria demasiadamente árido para falar de uma palavra cujo conceito está tão diluído, e seria preciso criar um terreno onde esta palavra 'esperança' fizesse sentido. E o que é que descobrimos, ou o Espírito, de alguma forma, nos iluminou? A amabilidade! Promover a amabilidade, a cortesia, quase que diria a etiqueta, neste bom sentido da amabilidade e da hospitalidade como formas de criar um terreno propício a que se desenvolva a esperança.
Um de nós até falava na hospitalidade hermenêutica, neste sentido: hospitalidade à medida do outro, de como o outro se sente. Isto desencadeou o desafio das pulseiras, para as pessoas que aderirem à nossa comunidade do Encontro de Cristão, basta digitar o site 'encontro cristão' e aderir à comunidade, e todas as semanas tem um desafio.
Que vai sendo transmitido, por exemplo, por um grupo de WhatsApp?
Num grupo de WhatsApp, no Instagram, todas as semanas existe um desafio. Só para dar um exemplo: o primeiro de todos foi o desafio a sorrir, porque nas nossas comunidades, e se calhar nas nossas casas, nos nossos empregos, em muitos sítios, temos uma atitude mais sisuda e a nossa amabilidade passa mesmo por ser capaz de olhar para o outro e de o acolher com um sorriso.
Na segunda semana o desafio que nos foi feito tinha a ver com o trânsito. Saíram até uns cartoons, feitos por um cartunista brasileiro, muito interessantes, em parceria com a Associação dos Cidadãos Automobilizados, que existe em Lisboa, pedimos autorização para usar os dez mandamentos do trânsito, mas dando-lhes um cunho cristão. O que se fez foi convidar as pessoas, não só a cumprir as regras de trânsito - que é óbvio que todos temos de cumprir -, mas a ser capaz de ser amável, de deixar alguém passar quando há uma fila (se formos rígidos o STOP obriga a que aquela pessoa fique ali o resto da tarde).
Quando saiu esta proposta, eu vi um carro branco ao longe, que estava há tempos a tentar entrar numa fila. Como estava sensibilizado, quando cheguei lá deixei passar o carro, e o carro entrou na fila. Mais à frente foi esse carro que deixou entrar passar outro. Ou seja, esta amabilidade é difusiva, estes valores...
Também se contagiam?
É contagioso, é difusivo. Em vez de andarmos a propor coisas contra isto, contra aquilo, é mais rentável fazermos propostas pela positiva, porque o bem alastra sem fazer barulho.
O ‘Encontro Cristão’ tem-se realizado sempre em Sintra, que é uma zona onde convivem em simultâneo muitas igrejas cristãs, a católica e várias igrejas evangélicas. Mas, esta é uma realidade crescente no país, há muitos locais onde já há tantas ou mais igrejas evangélicas do que paróquias católicas. Em sua opinião, a Igreja católica tem sabido acompanhar esta mudança, às vezes até provocada pela imigração que estamos a acolher no país?
Eu digo-lhe que estou muito contente e muito esperançoso, porque primeiro o Papa Leão XIV escreveu agora, antes do aniversário do Concílio em Niceia, uma carta que vale a pena ler, em que eu até diria que vai mais longe do que o Papa Francisco, no sentido de dizer claramente, e de uma forma muito expressa, que nós, os cristãos, só somos verdadeiramente rosto de Cristo quando somos este mosaico que engloba todas estas complementaridades. Portanto, existe a nível mundial, claramente, posições da Igreja que não fazem não estar do lado do ecumenismo. Mas também aqui, na Diocese de Lisboa, tem sido muito interessante, porque os novos bispos estão muito sensíveis para esta questão. Vários disponibilizaram-se e estão, de facto, a participar, e vão com certeza dar o seu contributo e ser também uma graça para todos aqueles que participarem no evento.
A fechar, uma pergunta mais pessoal. É médico cardiologista de profissão. A fé tem feito diferença no seu percurso de vida, nomeadamente profissional?
Não me imagino sendo médico - cardiologista ou não - sem fé. Porque os critérios são, de facto, diferentes, completamente diferentes. É a tentativa de imitar Jesus Cristo na sua prática diária que me inspira naqueles atos relacionais, em que ponho as minhas competências técnicas ao serviço do outro, inspirado unicamente no próprio Jesus Cristo. Tento que a minha fé tenha influência naquilo que é a minha profissão e em todas as dimensões da minha vida.