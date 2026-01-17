Encontro Cristão 2026: "Fazer o bem alastra e contagia"

O 16.º Encontro Cristão é organizado em conjunto por representantes da Igreja Católica, das igrejas protestantes que integram o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) - Metodista, Presbiteriana e Lusitana -, e ainda de outras igrejas evangélicas ditas “ livres”.

A iniciativa começou por reunir as comunidades da zona de Sintra, onde a colaboração entre cristãos foi ganhando expressão, mas a adesão foi sendo cada vez maior. Em 2025, estiveram representadas 60 igrejas, num evento que esgotou a lotação do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra: 800 pessoas.

A Renascença conversou com um dos responsáveis por este Encontro Cristão. Luís Parente Martins, médico cardiologista, católico, fala com entusiasmo da “experiência e fraternidade” que este grupo tem feito, e que não se limita a este evento anual.

Parente Martins diz que os católicos só têm a aprender com os rituais mais simples dos evangélicos, que, por seu lado, já valorizam mais o silêncio e a figura de Maria.

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos decorre de 18 a 25 de janeiro, e o 16.º Encontro Cristão está marcado para dia 31 de janeiro, de novo em Sintra.

"A Esperança" é o tema da edição deste ano, que tem estado a ser preparada com desafios semanais de promoção da “amabilidade”, “cortesia” e “hospitalidade”, que consideram os melhores antídotos para a indiferença. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

Realiza-se a 31 de janeiro mais um Encontro Cristão em Sintra, é já a 16.ª edição desta iniciativa. Que balanço faz deste caminho conjunto de tantos cristãos?

É sobretudo um balanço de grande fraternidade. É uma experiência, nunca foi um projeto. Quando começou dizíamos que era o ‘ecumenismo do povo’, porque nasceu de cristãos perfeitamente anónimos, de várias dominações. Depois, por várias circunstâncias da vida, cada vez nos fomos ligando mais, e ao longo de 16 anos aquilo que talvez seja mais marcante é esta experiência que fazemos naquele grupo, que começa a organizar o encontro logo em setembro e que vai fazendo encontros semanais. Eu digo sempre que são encontros, não são reuniões, porque existe um espírito que hoje em dia diríamos que é um ‘espírito de sinodalidade’, no sentido em que cada um se esforça mesmo por escutar o outro, perceber qual é a ideia exatamente que mais agrada ao outro, para depois, em conjunto, chegarmos à verdade.

Muitas vezes os nossos encontros são demorados, para aceitar as nossas diferenças, que sabemos que existem, mas de forma a que o resultado final agrade a todos.

Estamos a falar de representantes da Igreja Católica e de várias outras igrejas cristãs?

Na organização estamos sobretudo com igrejas evangélicas livres, mas englobamos, graças a Deus, todas as igrejas, desde o COPIC dos Protestantes - Igreja Anglicana e Lusitana de Lisboa, Igreja Metodista e Igreja Presbiteriana - e outras igrejas. No último ano estávamos 60 comunidades cristãs, basicamente da região de Lisboa, mas também de outros pontos do país. E ainda os ortodoxos, que têm esta particularidade de serem tanto da origem ucraniana, como búlgara e russa. E foi possível, de facto, orar em conjunto, fazer um momento de oração com pessoas que, apesar das suas guerras e divergências, são capazes de perceber que Jesus Cristo é o promotor da paz, e n’Ele encontramos todos a paz.

Neste ano também estarão reunidos representantes dessas várias comunidades?

Sim. Acabo de me encontrar com o bispo Stefan, da Igreja Greco-Católica, que está de passagem por Portugal. Já não vai estar no encontro, mas existe esta ideia de que o encontro é importante por estabelecer estas pontes de diálogo entre comunidades muito diferentes, mas que têm todas muito esta consciência de que estão ali por causa de Jesus Cristo. A partir daqui todo o diálogo é mais fácil, a partir do momento em que cada um tenta imitar Cristo no seu diálogo, o diálogo acontece e a concertação é facilitada.

O convite para este encontro diz que no atual contexto de radicalização e indiferença é urgente apresentar uma "proposta alternativa" que envolva as comunidades, e que os cristãos são chamados a dar "testemunho de unidade na diversidade". É precisamente isso que tem estado a partilhar connosco - o vosso caminho conjunto mostra que é possível os cristãos de diferentes confissões religiosas trabalharem unidos?

É, precisamente. Essa era uma das premissas que Jesus nos colocou, "que todos sejam um para que o mundo creia". E nós, parece que não levamos a sério algumas frases do Evangelho, não pomos ali o foco. Esta premissa, de alguma forma, temo-la desvalorizado, mas ela é essencial, porque se entre nós não conseguirmos ser um corpo, uma comunidade harmoniosa...

Penso que nós temos muita culpa na degradação que existiu na cultura europeia, porque logo nas nossas comunidades, católicas, evangélicas, não fomos capazes de criar uma cultura de fraternidade, e isso gerou que surgissem outras alternativas e um certo descrédito em relação à nossa proposta e à proposta de Jesus Cristo.

Este caminho tem sido progressivamente valorizado pelas várias igrejas, a católica e as restantes?

É muito bonito, muito bonito. Ao princípio não tínhamos ideia de fazer grandes encontros e a sala foi aumentando à medida das nossas necessidades, porque havia mais pessoas a quererem participar. A ideia que todos vão partilhando é a de que no encontro, uns com os outros, descobrem sempre uma riqueza. Por exemplo, coisas que seriam pouco pensáveis, como o papel de Maria para os evangélicos – que, de alguma forma, estava quase ostracizada -, ou do silêncio - que também não valorizam muito -, eles confessam que vão valorizando cada vez mais, percebendo que isso é um contributo para a sua fé, para a sua caminhada de vida. Nós, por outro lado, percebemos que o nosso ritualismo muitas vezes é uma coisa que é pouco percetível, e que ajuda pouco pastoralmente, porque é pouco sensato um rito que seja pouco compreensível nestas gerações que agora chegam à igreja e não percebem sequer o ritual da celebração.

De facto, o contacto com os evangélicos faz-nos entender a todos que há uma complementaridade. A simplificação do rito, a explicação daquilo que estamos a fazer, desafia-nos a percorrer caminhos novos, ver como nós celebramos e como podemos celebrar de forma que as novas gerações percebam e se sintam bem e numa cultura acolhedora.

Este encontro é uma iniciativa que organizam sempre por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Mas, ao longo do ano também há trabalho conjunto, nomeadamente na área social?

Sim, essa é a parte bonita que se cria. Não trabalhamos em eventos, que muitas vezes são coisas ótimas - como na Jornada Mundial da Juventude ou no Jubileu -, mas acontecem, há um pico de entusiasmo e depois há um decréscimo, não fica assim uma continuidade, não se geram processos. Aqui pensámos que era muito interessante, não tanto por uma questão de estratégia, mas por uma questão de exigência do próprio grupo, a experiência da fraternidade, que diz que isto não pode ser uma coisa que começa e acaba e não tem continuidade. Por isso é que nós até forçamos um bocadinho o início da preparação, podia começar só em Outubro, mas estamos todos ansiosos de nos voltarmos a encontrar, porque entre nós estabeleceram-se relações, não diria de amizade, mas de fraternidade.