No Templo Ecuménico de Miranda do Corvo “fala-se baixinho para haver diálogo”

Em tons ocre, rodeado pela floresta e afastado do ruído do quotidiano, foi inaugurado a 11 de setembro de 2016, o Templo que nasceu por iniciativa da Fundação ADFP – Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional. É o primeiro templo no mundo construído com um propósito assumidamente ecuménico e universalista: aberto a pessoas de todas as religiões e também a ateus, assenta nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade e na promoção ativa de uma cultura de paz.

À entrada da pirâmide, uma porta ladeada por paredes de pedra permanentemente molhadas por água corrente convida a um gesto simples e simbólico: tocar na água antes de entrar. Um ritual de limpeza e purificação que antecede o interior do espaço.

O Templo é o elemento central de um Trivium que integra ainda o Parque Biológico da Serra da Lousã e o Ecomuseu Espaço da Mente. A estrutura assenta num quadrilátero de onde se eleva uma pirâmide com 13 metros e 40 centímetros de altura, a dimensão estimada do Templo de Salomão, construído no século XI antes de Cristo, em Jerusalém.

A arquitetura remete também para o Antigo Egipto e para o seu legado cultural e religioso. Os quatro cantos do edifício estão rigorosamente orientados para os pontos cardeais: norte, sul, este e oeste.

Francisco e Amaral agradecem oportunidade de um trabalho

Nas fachadas do edifício destacam-se três palavras, inscritas em letras maiúsculas: Bondade (B), Moral (M) e Verdade (V). São os pilares simbólicos do Templo, mas também da própria Fundação que criou este projeto.

Ali só trabalham pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. À chegada, é Francisco Semedo, 61 anos, quem dá as primeiras orientações aos visitantes: “Cada bilhete custa oito euros e também tempos bilhetes duplos que permite entrar aqui e no Parque Biológico da Lousã”.