Religião

No Templo Ecuménico de Miranda do Corvo “fala-se baixinho para haver diálogo”

19 jan, 2026 - 21:37 • Liliana Carona

No ponto mais alto do Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Corvo, ergue-se um edifício que foi o primeiro no mundo com um propósito assumidamente ecuménico e universalista. O Templo Ecuménico Universalista impõe-se na paisagem como um lugar de encontro entre crenças e também entre crentes e não crentes. Assente no espírito da bondade, afirma-se também como um projeto de inclusão social, onde pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho encontram uma oportunidade profissional e um novo começo.

A+ / A-
No Templo Ecuménico de Miranda do Corvo “fala-se baixinho para haver diálogo

Em tons ocre, rodeado pela floresta e afastado do ruído do quotidiano, foi inaugurado a 11 de setembro de 2016, o Templo que nasceu por iniciativa da Fundação ADFP – Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional. É o primeiro templo no mundo construído com um propósito assumidamente ecuménico e universalista: aberto a pessoas de todas as religiões e também a ateus, assenta nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade e na promoção ativa de uma cultura de paz.

À entrada da pirâmide, uma porta ladeada por paredes de pedra permanentemente molhadas por água corrente convida a um gesto simples e simbólico: tocar na água antes de entrar. Um ritual de limpeza e purificação que antecede o interior do espaço.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Templo é o elemento central de um Trivium que integra ainda o Parque Biológico da Serra da Lousã e o Ecomuseu Espaço da Mente. A estrutura assenta num quadrilátero de onde se eleva uma pirâmide com 13 metros e 40 centímetros de altura, a dimensão estimada do Templo de Salomão, construído no século XI antes de Cristo, em Jerusalém.

A arquitetura remete também para o Antigo Egipto e para o seu legado cultural e religioso. Os quatro cantos do edifício estão rigorosamente orientados para os pontos cardeais: norte, sul, este e oeste.

Francisco e Amaral agradecem oportunidade de um trabalho

Nas fachadas do edifício destacam-se três palavras, inscritas em letras maiúsculas: Bondade (B), Moral (M) e Verdade (V). São os pilares simbólicos do Templo, mas também da própria Fundação que criou este projeto.

Ali só trabalham pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. À chegada, é Francisco Semedo, 61 anos, quem dá as primeiras orientações aos visitantes: “Cada bilhete custa oito euros e também tempos bilhetes duplos que permite entrar aqui e no Parque Biológico da Lousã”.

numa das salas principais, a acústica convida a falar baixinho. Foto: Liliana Carona/RR
numa das salas principais, a acústica convida a falar baixinho. Foto: Liliana Carona/RR
Francisco Semedo trabalha na bilheteira e agradece a oportunidade que a Fundação dá a pessoas com dificuldade em integrar-se no mercado de trabalho
Francisco Semedo trabalha na bilheteira e agradece a oportunidade que a Fundação dá a pessoas com dificuldade em integrar-se no mercado de trabalho
Amaral Tavares era desenhador técnico, encontrou no Templo um novo trabalhO
Amaral Tavares era desenhador técnico, encontrou no Templo um novo trabalhO

A visita é guiada por Amaral Tavares, também com 61 anos, natural de Tábua, que vive em Miranda do Corvo há seis anos. “Está aqui o diálogo e a tolerância como base desta pirâmide. Queremos lembrar todas as vítimas da intolerância religiosa. Não há verdades imutáveis. Nenhuma ordem religiosa se pode opor à Ciência”, explica Amaral Tavares. No interior do espaço estão representadas 15 religiões.

Dentro da pirâmide, o ambiente muda, o espaço é circular e, no centro, uma estrela de nove pontas sustenta um candeeiro suspenso, alinhado como um fio de prumo. “Esta sala é a imagem do diálogo”, descreve o guia Amaral. “Aqui tem de se falar baixo para haver diálogo. Se estiverem duas pessoas a falar alto, não se entendem”. Um apelo direto à conversa entre gerações, dos mais jovens aos mais velhos.

Amaral Tavares conta também o seu percurso pessoal. “Era desenhador técnico. Todas estas unidades têm como objetivo dar emprego a pessoas com dificuldades de integração no mercado de trabalho. A empresa onde trabalhava faliu e vim enviado pela assistente social.” Hoje, é guia no Templo. “Sou ateu, mas gosto muito deste espaço. As religiões trazem uma cultura imensa e até o ateísmo tem uma palavra”, enaltece.

Imagens confessionais atraem registos fotográficos dos visitantes

O Templo integra ainda um Observatório das Religiões, com 15 monitores interativos que explicam a história e a evolução das principais tradições religiosas do mundo. Outras consolas abordam os conflitos e a intolerância associados às crenças.

Ainda assim, o que atrai a maioria dos visitantes para o registo fotográfico são as figuras de culto, presentes no exterior do edifício.

Entre quem visita está Maria José, de 71 anos, de Ferreira do Zêzere, acompanhada pela irmã. “Estou a começar a ver e é interessante”, diz.

Maria Dulce, de 56 anos, de Coimbra, foi quem lançou o convite: “Vim para lhe mostrar. Gosto disto. Tudo o que seja paz”, sorri ao recordar uma fotografia tirada no local. “As pessoas associam os Budas ao Hinduísmo, mas eu gosto dos Budas. Tirei uma fotografia abraçada ao Buda”.

O reconhecimento internacional do projeto reforça esta missão. Em 2014, o Parque Biológico da Serra da Lousã/Templo Universalista foi selecionado para representar Portugal no Prémio Internacional da UNESCO Madanjeet Singh, dedicado à promoção da tolerância e da não-violência.

Num tempo marcado por conflitos e polarizações, no topo de uma colina da Serra da Lousã, há um espaço onde o silêncio é convite e o diálogo é regra. Ali respira-se paz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?