No Templo Ecuménico de Miranda do Corvo “fala-se baixinho para haver diálogo”

19 jan, 2026 - 21:37 • Liliana Carona
Em tons ocre, rodeado pela floresta e afastado do ruído do quotidiano, foi inaugurado a 11 de setembro de 2016, o Templo que nasceu por iniciativa da Fundação ADFP – Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional. É o primeiro templo no mundo construído com um propósito assumidamente ecuménico e universalista: aberto a pessoas de todas as religiões e também a ateus, assenta nos valores da liberdade, igualdade e fraternidade e na promoção ativa de uma cultura de paz.
À entrada da pirâmide, uma porta ladeada por paredes de pedra permanentemente molhadas por água corrente convida a um gesto simples e simbólico: tocar na água antes de entrar. Um ritual de limpeza e purificação que antecede o interior do espaço.
O Templo é o elemento central de um Trivium que integra ainda o Parque Biológico da Serra da Lousã e o Ecomuseu Espaço da Mente. A estrutura assenta num quadrilátero de onde se eleva uma pirâmide com 13 metros e 40 centímetros de altura, a dimensão estimada do Templo de Salomão, construído no século XI antes de Cristo, em Jerusalém.
A arquitetura remete também para o Antigo Egipto e para o seu legado cultural e religioso. Os quatro cantos do edifício estão rigorosamente orientados para os pontos cardeais: norte, sul, este e oeste.
Nas fachadas do edifício destacam-se três palavras, inscritas em letras maiúsculas: Bondade (B), Moral (M) e Verdade (V). São os pilares simbólicos do Templo, mas também da própria Fundação que criou este projeto.
Ali só trabalham pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. À chegada, é Francisco Semedo, 61 anos, quem dá as primeiras orientações aos visitantes: “Cada bilhete custa oito euros e também tempos bilhetes duplos que permite entrar aqui e no Parque Biológico da Lousã”.
A visita é guiada por Amaral Tavares, também com 61 anos, natural de Tábua, que vive em Miranda do Corvo há seis anos. “Está aqui o diálogo e a tolerância como base desta pirâmide. Queremos lembrar todas as vítimas da intolerância religiosa. Não há verdades imutáveis. Nenhuma ordem religiosa se pode opor à Ciência”, explica Amaral Tavares. No interior do espaço estão representadas 15 religiões.
Dentro da pirâmide, o ambiente muda, o espaço é circular e, no centro, uma estrela de nove pontas sustenta um candeeiro suspenso, alinhado como um fio de prumo. “Esta sala é a imagem do diálogo”, descreve o guia Amaral. “Aqui tem de se falar baixo para haver diálogo. Se estiverem duas pessoas a falar alto, não se entendem”. Um apelo direto à conversa entre gerações, dos mais jovens aos mais velhos.
Amaral Tavares conta também o seu percurso pessoal. “Era desenhador técnico. Todas estas unidades têm como objetivo dar emprego a pessoas com dificuldades de integração no mercado de trabalho. A empresa onde trabalhava faliu e vim enviado pela assistente social.” Hoje, é guia no Templo. “Sou ateu, mas gosto muito deste espaço. As religiões trazem uma cultura imensa e até o ateísmo tem uma palavra”, enaltece.
O Templo integra ainda um Observatório das Religiões, com 15 monitores interativos que explicam a história e a evolução das principais tradições religiosas do mundo. Outras consolas abordam os conflitos e a intolerância associados às crenças.
Ainda assim, o que atrai a maioria dos visitantes para o registo fotográfico são as figuras de culto, presentes no exterior do edifício.
Entre quem visita está Maria José, de 71 anos, de Ferreira do Zêzere, acompanhada pela irmã. “Estou a começar a ver e é interessante”, diz.
Maria Dulce, de 56 anos, de Coimbra, foi quem lançou o convite: “Vim para lhe mostrar. Gosto disto. Tudo o que seja paz”, sorri ao recordar uma fotografia tirada no local. “As pessoas associam os Budas ao Hinduísmo, mas eu gosto dos Budas. Tirei uma fotografia abraçada ao Buda”.
O reconhecimento internacional do projeto reforça esta missão. Em 2014, o Parque Biológico da Serra da Lousã/Templo Universalista foi selecionado para representar Portugal no Prémio Internacional da UNESCO Madanjeet Singh, dedicado à promoção da tolerância e da não-violência.
Num tempo marcado por conflitos e polarizações, no topo de uma colina da Serra da Lousã, há um espaço onde o silêncio é convite e o diálogo é regra. Ali respira-se paz.