Padre aos 43 anos: "Não olhem para mim como um super-homem"

Tem de se ter mesmo muita certeza do que se quer.

Mais do que quando se tem 25. Não estou aqui a desvalorizar, de todo, porque cada um tem a sua história de vida e (é preciso) sabê-la viver, agradecer, dar graças por este 'sim' que damos.

Neste momento da minha vida estou consciente daquilo que quero ser, com todas as coisas que isso acarreta, os desafios, as aventuras que isso comporta.

Espera que o seu exemplo seja inspirador? Disse há pouco que esteve hoje de manhã a falar aos jovens do seu percurso e da sua história de vida... fazer pensar, pelo menos?

O que eu digo sempre aos jovens com quem trabalho, com quem faço caminho - e voltei a dizer isto no sábado, na ordenação - é que não olhem para mim como um super-homem, ou com super-poderes. Porque às vezes pensam 'ah, é padre, agora é mais importante que nós'. Ser padre é alguém que não deixa de ser homem, com todas as questões humanas, fragilidades, mas que vejam nisto o percurso de alguém que está disponível a dizer 'sim' a Deus, ao serviço da Igreja, mas que não deixa de ser homem. Então, o que pedi aos jovens foi que me acompanhem na oração e na vida, para que eu possa ser fiel a este ministério. Se puder ser exemplo para eles, ótimo, mas que seja um caminho consciente e que seja um exemplo de alguém que é uma pessoa, é um ser humano.

Como é que encara esta missão de ser padre no mundo de hoje, que é tão imprevisível e tão incerto?

É um desafio. A minha experiência mostra que passa por ter muita disponibilidade. Eu diria que, mais do que andar a correr para trás e para diante a fazer coisas, é estar disponível para ouvir e para acompanhar.

Baseado naquilo que têm sido estes dois anos em que estou em Lisboa, é o segundo que estou, e também com o percurso que tenho do meu passado, é, sobretudo e fundamentalmente, estar muito atento para perceber a realidade dos jovens neste momento onde nós atuamos, na que é a minha realidade atual. É ter disponibilidade para ouvir e perceber bem o que é que se sentem as pessoas e os jovens no mundo de hoje e o que vivem.

Conversamos dias depois de ter sido ordenado padre, em Lisboa. No próximo domingo, dia 25 de janeiro, vai celebrar missa na sua terra natal, em Campo Maior, no Mosteiro da Imaculada Conceição. Como é que perspetiva este momento? Estão a ser dias muito emocionantes?

Não quero pensar muito porque, como deve calcular, isto é uma grande agitação emocional aqui dentro do peito. Vou celebrar para a minha terra natal, a terra que me viu nascer, que me viu crescer, e não sei o que é que vou esperar.

Depois, também vou celebrar num sítio que é muito querido, muito especial e então.... não sei... vai ser desafiante, emocionalmente vai ser uma aventura.

Mas, certamente que será um momento feliz?

Sim, sim, sem sombra de dúvida? Isso, sim.

Descobrir a vocação. "Não façam o caminho sozinhos, não tenham medo de procurar alguém que vos ajude a perceber o que é que realmente está guardado para cada um"

Disse há pouco que tem estado ligado nos últimos dois anos à Comunidade Salesiana de Lisboa. É aí que vai ficar? Já sabe o que é que vai fazer?

Penso que ficarei aqui nos próximos tempos, pelo menos no próximo ano. Essas negociações, o voto da obediência e o diálogo com o Superior provincial, é a partir desta altura que se começa a redesenhar as comunidades. Mas, tendo em conta que estou há pouco tempo em Lisboa, penso que irei ficar.

Porque as missões têm sempre algum tempo de permanência, embora mudem muito, como todas as congregações?

Exatamente.

A educação é central para os salesianos e está num dos maiores, senão o maior colégio dos salesianos, em Lisboa. Vai ser padre e professor?

Nas outras casas por onde estive, numa fui diretor pedagógico, noutra professor e diretor pedagógico, e professor e coordenador de pastoral. Ao vir para Lisboa, quando me foi questionado se eu queria continuar a lecionar - que é uma coisa de que eu gosto bastante -, tendo em conta o tamanho daquela casa, eu pedi para me dedicar só mesmo à pastoral do colégio, para tentar acompanhar melhor e estar mais disponível para ouvir e sentir o pulsar dos nossos alunos. Porque, se der aulas, tenho que me dedicar a prepará-las, e não consigo estar disponível para dar resposta a outras situações. Então, a prioridade é mesmo acompanhar, estar presente em todos os eventos (pastorais) da escola.

E isso é muito importante, não é? A parte pastoral? Referi há pouco esta incerteza que vivemos no mundo… acompanhar os jovens neste momento exato também é muito desafiante a este nível, não só da educação formal como da educação cristã?

Sim, sim, porque estão cheios de perguntas. Alguns não querem respostas, outros fogem, mas aquilo que eu sinto é que eles têm uma sede de saber. Porque hoje a sociedade responde a tudo muito facilmente, rapidamente, mas não sacia, não alimenta. E eles têm este desejo de querer mais. Então, o desafio é tentar perceber o que vai naquelas cabeças, porque eles são muito exigentes, talvez mais o secundário, porque estão numa idade em que é mais desafiante.

Também falei para os alunos do primeiro ciclo e eles fizeram uma festa, porque o diretor de ciclo apresentou-me, “a semana passada tínhamos aqui o diácono João, hoje temos o padre João', e é uma festa, embora possam não perceber muito bem essa transformação, porque não se vê. Mas, no secundário, e algum terceiro ciclo - sétimo, oitavo e nono ano -, já começam a colocar algumas questões, e procuram-nos muito, quer a mim, quer à minha equipa, que tem mais três leigos. Procuram-nos muito, porque precisam de respostas, e respostas que a sociedade não lhes dá. E encontram em nós a resposta, o conforto, o consolo de alguém que está ali para eles, para aquele momento, sem avaliações, sem a responsabilidade de ter um teste, de ter de responder a perguntas exatas. Estamos ali para os ouvir, para os perceber e poder construir com eles o plano pastoral da escola, para podermos fazer tudo em conjunto com a direção pedagógica. Começámos a fazer isso o ano passado.

É uma dimensão importante num colégio como o dos Salesianos?

Muito, muito. Nem faz sentido não pensar nessa questão, porque nós educamos evangelizando e evangelizamos educando. É levar a nossa mensagem dentro da liberdade de cada um, porque nem todos são católicos - essa é a história da nossa congregação, o nosso carisma é para todos - e temos de tentar perceber e ir ao encontro deles, com o corpo docente, perceber as respostas a que temos que chegar para dar aos nossos alunos.

Conversamos a propósito do seu percurso vocacional e por ter sido ordenado agora por estes dias. Pergunto-lhe, a fechar, se quer deixar alguma mensagem, sobretudo aos jovens que já tenham pensado poder optar por este caminho vocacional?

O que costumo dizer aos jovens que me conhecem, um bocado ao meu estilo, é este conselho que dou sempre: quer ponham na balança a vida consagrada, ou não, que procurem adultos que os acompanhem no seu crescimento pessoal - um padre, um leigo, uma irmã, um consagrado, que os ajude a perceber. Que não façam este percurso sozinhos.

Volto outra vez à escola: nós temos os professores que nos ajudam a crescer enquanto pessoas, e alguns na fé também. Então, não façam o caminho sozinhos, não tenham medo de procurar alguém que vos ajude a perceber o que é que realmente está guardado para cada um, qual é o caminho que querem seguir e que querem concretizar para serem plenamente felizes.