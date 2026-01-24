São Francisco de Assis e o legado da paz. "Mostrou que fazer guerra não é do Evangelho"

Comparando com os dias de hoje, é curioso ver como alguns também interpretam o Evangelho e usam a fé para justificar muitas vezes o injustificável...

Por isso é que eu estive a desenvolver isto, para percebermos o critério de base de Francisco de Assis, um homem essencialmente ao serviço do Evangelho. Sim, porque há muitas formas, na Igreja dos nossos dias, que não estão em sintonia com o Evangelho. Há a defesa de determinado tipo de princípios, determinado tipo de valores, que não são valores evangélicos, quer queiramos, quer não.

Tudo aquilo que não promove a aproximação entre as pessoas, a fraternidade, não é evangélico, ponto final. Tudo aquilo que não permite a inclusão, não é evangélico.

Tudo aquilo que afasta as pessoas, que afasta os povos, tudo aquilo que não evidencia este chão comum, esta humanidade comum, não é evangélico. Nós temos que perceber esta potencialidade de um Deus que se faz carne, que se faz ser humano, que se faz um de nós. E o Evangelho leva-nos a tudo aquilo que permite a aproximação entre os diferentes.

Há, de facto, muitas analogias e comparações que é possível fazer. Este Ano Jubilar dedicado a São Francisco de Assis surge na sequência do Jubileu da Esperança, que ainda foi decidido pelo Papa Francisco, que também assumiu este nome inspirado, como o Frei Hermínio já recordou, em São Francisco.

O nome Francisco para o Papa é quase um nome de programa, de marca do pontificado. E é muito significativo que Leão XIV, concretamente aqui no texto da Penitenciaria Apostólica, diga "que a esperança que nos viu peregrinos" - no Jubileu da Esperança, em 2025 - "se transforme agora em zelo e fervor de caridade concreta". É a continuidade neste Jubileu extraordinário, na sequência do Jubileu da Esperança.

Porque, se não há caridade, a esperança pode ser uma realidade muito etérea, muito abstrata, mas é no concreto, na experiência da caridade de Deus que se vive na relação fraterna, que também vamos percebendo, cada vez mais, dinamismos de esperança. Acho que esta frase é muito significativa.

Gostava de sublinhar que, até pelo decreto da Peritenciaria Apostólica, trata-se de um Jubileu Extraordinário, Ano de São Francisco - é a linguagem que o próprio decreto deste organismo da Santa Sé evidencia. Não é apenas para os franciscanos, para os frades, religiosos ou religiosas, ou seculares franciscanos, não é apenas para a família franciscana, mas é para toda a Igreja. Até leio a expressão que é utilizada, além de fazer a enumeração dos diversos ramos da família franciscana, diz o decreto: "todos os fiéis indistintamente", portanto, todos. E depois o próprio decreto também evidencia os lugares jubilares, de peregrinação. No Jubileu da Esperança nós tínhamos as igrejas, os santuários jubilares, e aqui, dentro desta mesma lógica dos jubileus, este decreto também diz que são santuários, igrejas jubilares, "todas aquelas que estão ligadas a conventos franciscanos, a casas da família franciscana, ou todas as outras igrejas ou capelas onde há culto a São Francisco de Assis". Até mesmo uma pequena, uma simples capela de São Francisco, por pequenina que seja, é a Igreja e santuário jubilar. É uma particularidade muito bonita, é São Francisco no mais belo, no mais bonito! Porque nos jubileus ordinários - os principais, digamos assim, como o Jubileu da Esperança - são identificadas algumas das igrejas com algum significado nas dioceses...

Há muitas formas, na Igreja dos nossos dias, que não estão em sintonia com o Evangelho

Basílicas, edifícios mais importantes.

Exatamente. As quatro basílicas de Roma, essencialmente, a porta que se abre em primeiro lugar, e que se fechou ainda há poucos dias, é a porta de São Pedro. Agora não há portas propriamente jubilares, portas que se abrem e que se fecham, mas há lugares. Não são as igrejas mais importantes nas dioceses, mas são até lugares que, por muito pequeninos que sejam, onde se reza a Deus Nosso Senhor por intercessão de São Francisco de Assis, são lugares de peregrinação jubilar, o que é muito bonito.

É a oportunidade de, em muitos sítios do nosso país, que jamais seriam espaços, santuários jubilares, agora é uma oportunidade. Eu desafio, porque temos no nosso país algumas paróquias dedicadas a São Francisco de Assis...

Sim, várias.

Essas paróquias dedicadas a São Francisco são igrejas jubilares, são santuários jubilares. Os párocos que tenham presente o decreto e o que está estabelecido pela Igreja para todos os anos jubilares. E não são apenas as igrejas paroquiais, são todas as capelas e lugares onde há culto a São Francisco de Assis. É uma oportunidade muito bonita, muito interessante, e faço este apelo mesmo a todos os fiéis e aos responsáveis, aos párocos, para que tenham isto presente, e até entrem em contato connosco, se assim desejarem, também podemos interagir e ajudar a enriquecer aquilo que podem ser as atividades ao longo deste ano.

O critério que abrange as igrejas dos conventos franciscanos, também se aplica às igrejas ou capelas das irmãs da Ordem Terceira Regular Franciscana. Portanto, são todas as igrejas franciscanas, todos os lugares em que há culto a São Francisco de Assis.

E, já agora, um pormenor: a igreja do Convento de Varatojo, que é o convento mais antigo em Portugal com uma comunidade residente - de todas as ordens religiosas em Portugal -, nós acabámos de celebrar os 550 anos de fundação do convento. Essa igreja é dedicada a Santo António. É o Convento de Santo António de Varatojo, mas como está ligada a um convento franciscano, apesar do titular da igreja ser Santo António, entra neste critério do decreto da Penitenciaria Apostólica.

Dou outro exemplo: a igreja de Santo António, em Lisboa, da Casa de Santo António, junto à Sé de Lisboa, onde se faz a procissão e as festas populares de Santo António, também é dedicada a Santo António, mas é um lugar onde se presta também o culto a São Francisco de Assis e é uma igreja conventual, porque temos lá uma residência de franciscanos.

Portanto, as pessoas, e sobretudo os sacerdotes responsáveis das comunidades, tenham isso presente, porque acho que é uma oportunidade muito bonita. E sobretudo ir ao encontro do mais genuíno de São Francisco de Assis. Aqueles lugares que, noutros contextos, noutros jubileus, nunca seriam espaços, lugares jubilares, e neste são, mesmo até igrejas muito simples, capelinhas, quase nichos, oratórios muito pequeninos, pequenas capelinhas, são santuários jubilares, são igrejas jubilares.

E ir a um destes locais num Jubileu tem um significado especial para quem é crente, sobretudo, mas mesmo para quem não é e nos possa ouvir/ler, gostava de explicar o que é que são as indulgências plenárias que se podem receber nestas ocasiões? O que é que isto significa, em concreto?

Numa linguagem para todos entenderem, quando falamos em santuários ou lugares jubilares, é desde logo uma oportunidade que todos têm, crentes e até não crentes, de sair da sua casa e caminhar, peregrinar, ir a um lugar.

Sabemos que há muitas pessoas que não se identificam muito com a Igreja Católica e às vezes até vão a pé a Fátima, porque sentem que é um lugar espiritual, de tranquilidade, 3 de paz. Ou vão a Santiago de Compostela, fazem peregrinações. Há muitos não crentes nos caminhos de peregrinação, não são apenas os católicos apostólicos romanos. Funciona igual quando se fala num ano jubilar, num santuário jubilar. É um lugar de peregrinação, onde somos convidados a caminhar até lá e depois, independentemente da nossa sensibilidade, da nossa crença, de estarmos mais ou menos identificados com a Igreja Católica, é um lugar de experiência espiritual, que nos remete para o sagrado, para a transcendência.

Mesmo os não crentes, mas que têm em São Francisco de Assis uma referência, até sugiro que vão a um santuário jubilar ou a um lugar de culto a São Francisco, que peguem, por exemplo, no Cântico das Criaturas, ou numa outra poesia inspirada em São Francisco. A própria Sofia de Mello Breyner, Sebastião da Gama, Frei Agostinho da Cruz, e tantos outros portugueses, têm poemas muito bonitos inspirados em São Francisco. Se não sabem muito bem o que rezar e o que fazer, leiam uma poesia, é um exercício de espiritualidade, de meditação, de contato com o texto, de vivência de alguma coisa que nos remete para uma realidade para além de nós próprios. Até para os não crentes, ler algo de São Francisco de Assis ou sobre São Francisco de Assis, aproveitar essa oportunidade.

Para os crentes, e para os católicos, entra exatamente dentro dos mesmos critérios do Jubileu da Esperança.

Ou de outro Jubileu, claro.

O que está em causa é essencialmente a peregrinação, a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração pelas intenções do Santo Padre, a oração eclesial. O que é que está por trás da palavra indulgência? Está algo de muito bonito e de muito belo: está em causa essencialmente um processo de mudança, de transformação interior, de conversão e transformação. Até mesmo o não crente percebe que a experiência espiritual é transformadora. É um processo de transformação, que no Evangelho nós chamamos de conversão, acolher a misericórdia de Deus. Sem entrar nos detalhes da teologia - que são palavras muito sofisticadas e difíceis de entender -, o que está na base disto tudo é perceber-se que a misericórdia é um dom de Deus, que a misericórdia de Deus é infinita. Quem evidenciava muito isso era o Papa Francisco, até houve um Jubileu extraordinário da Misericórdia.

Portanto, a misericórdia é um dom, mas a receção de um dom não é algo de imediato, não é de um dia para o outro que eu acolho o dom de Deus. É um caminho, um processo, e o Jubileu é esta tomada de consciência de que a misericórdia de Deus vai sendo acolhida cada vez mais por aqueles que se dispõem a acolhê-la, o que é muito bonito,

Portanto quando se fala de indulgência é esta comunhão eclesial, não é algo apenas intimista, cada um por si, mas reparem que estes requisitos da confissão sacramental, da comunhão eucarística, da oração pelas intenções do Santo Padre, é o contexto eclesial, é toda a comunidade eclesial que caminha com aquele que está a caminhar, que está em peregrinação, que está em sintonia com essa vivência jubilar e que está a acolher o dinamismo do perdão como um processo. Porque o perdão é, realmente, um processo. Nós confessamo-nos, acolhemos o perdão de Deus e Deus é perdão, mas há sempre marcas que ficam, apesar de Deus ser perdão e de nos ter perdoado as nossas faltas e os nossos pecados. São essas marcas do pecado que vão ficando em nós, e é aí que entra este conceito de indulgência, que nos ajuda a entender que a receção da misericórdia e do perdão de Deus é um processo.

E o Jubileu ajuda a acelerar esse processo?

Ajuda a viver, a levar muito a sério e a perceber que é mesmo um processo. Aliás, esta é uma das marcas muito bonitas da própria espiritualidade de São Francisco de Assis, o grande homem da paz, da reconciliação, do perdão. Quando dizemos 'o homem da paz', é um dos temas do Cântico das Criaturas, ele louva, 'laudato si' também 'por aqueles que perdoam, pelo Teu amor', são as palavras desse verso do Cântico das Criaturas.

O que é que está em causa? Ele antes tinha cantado os elementos da natureza, da Criação, os quatro elementos essencialmente, e antes o Sol, a Lua e as Estrelas, que é essa parte que inspira o Papa Francisco na Laudato Si, mas depois a última parte do Cântico entra em cena quem? O ser humano. Já não são os elementos, é o ser humano, que entra no Cântico pela sua capacidade de perdoar, de viver de uma forma integrada e integradora o sofrimento e de viver a morte.

Naquilo que diz respeito ao perdão, o que é que está por trás da estrofe do perdão? Está a experiência humana da liberdade, que é a capacidade que o ser humano, que qualquer pessoa tem, de responder ao mal, não com o mal, mas com o bem. Isso é perdão. É a liberdade humana em exercício.

A natureza não perdoa, costumamos nós dizer. Na natureza, noutros elementos, não há perdão, porque não há liberdade, que é aquilo que caracteriza o ser humano.

Agora, muito na linguagem da inteligência artificial, os algoritmos não perdoam, não temos ali os elementos da liberdade humana. Aquilo que é próprio da inteligência e da experiência humana é o exercício da liberdade, e por isso também do perdão. E Francisco evidencia isto como uma das marcas desta nossa humanidade comum, e também o Jubileu nos pode ajudar neste sentido.

Os não crentes que têm em São Francisco de Assis uma referência, sugiro que vão a um santuário jubilar ou a um lugar de culto a São Francisco, que peguem, por exemplo, no Cântico das Criaturas, ou numa outra poesia inspirada em São Francisco

Quais são os grandes momentos deste Jubileu, nomeadamente aqui em Portugal? Que iniciativas é que estão previstas?

A abertura foi no dia 10 de janeiro, foi sobretudo uma abertura internacional, lá no mesmo local onde ocorreu a morte de São Francisco, junto à Capelinha da Porciúncula, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Ali estiveram presentes os responsáveis, os ministros gerais dos diversos ramos da família franciscana, esse foi o primeiro grande evento e foi ponto de partida, quer para muitas celebrações em Itália, e que de Itália depois vão ter impacto para os diversos lugares onde há presença franciscana, mas depois há também toda uma abertura para a programação nacional, dos diversos países.

Aqui, como é que estamos a fazer? Estamos a valorizar, ao nível da família franciscana, algumas das iniciativas que habitualmente já fazemos, como por exemplo a Peregrinação Nacional Franciscana, a Fátima, que em outubro vai ter exatamente esta marca do centenário. Isto pressupõe também um processo de preparação, há elementos que vão sendo fornecidos aos participantes, como se faz habitualmente já nos outros anos. Vamos ter outras atividades que a própria família franciscana já organiza, e este ano sempre com esta marca do Jubileu Franciscano. Por exemplo, a Semana Bíblica, que está ligada aos nossos irmãos Capuchinhos - na última semana de agosto, se não estou em erro - vai ter também esta marca, vai ser sobre São Francisco e a Palavra de Deus, que é um dos aspetos essenciais para se entender a experiência espiritual e os próprios escritos de Francisco.

Vamos ter também, em abril ou maio, o que nós chamamos de Capítulo das Esteiras. Tal como nos primeiros anos Francisco reunia, lá em Santa Maria dos Anjos, os irmãos, de uma forma muito espontânea, também nós queremos fazer. É uma atividade que já aconteceu, mas não é todos os anos, e este ano vamos realizá-la de uma forma muito especial, assinalando o Jubileu.

Temos previstas muitas outras atividades, sobretudo ao nível da formação, e gostaria de destacar também isto, a formação online sobre as fontes franciscanas.

O online permite-nos, de facto, chegar a mais pessoas, chegar a muita gente. Em breve vamos começar já a divulgar essa iniciativa, para podermos contactar cada vez mais, quer com os escritos de Francisco, quer com os primeiros biógrafos.

Quando dizemos 'fontes franciscanas' são essencialmente os textos de Francisco e dos biógrafos que escreveram sobre ele nos séculos XIII, até meados do século XIV, onde aparecem, por exemplo, as célebres 'Florinhas de São Francisco' - e também as 'Florinhas de Santo António', e o Sermão de Santo António aos Peixes, que depois inspira até o próprio padre António Vieira. São textos que encontramos nas fontes franciscanas.

São formações já a pensar no cidadão comum, não é preciso ser padre, nem religioso?

É para todos aqueles que quiserem ter a oportunidade de contactar com o texto, vamos disponibilizar esse material, os textos, uma antologia, uma pequena seleção de alguns textos, para todas as pessoas que quiserem conhecer mais e melhor São Francisco de Assis.

Vamos apostar muito nesta divulgação. Uma das sugestões que os ministros gerais nos fazem, aos diversos países, é aproveitar falar sobre São Francisco até a partir do património, coisa que aqui em Portugal temos muito material, muito património cultural. Mas, entre os elementos essenciais do património franciscano estão precisamente estes textos primitivos, dos séculos XIII e XIV. Até para os estudiosos, em Itália há um projeto nacional de edição das fontes franciscanas primitivas, com tratamento dos textos em edições críticas, o que significa que vai haver um avanço muito significativo e nós queremos fazer eco disso também em Portugal.

É possível acompanhar todas as iniciativas que estão previstas através do site dos franciscanos?

Do site, das diversas redes sociais onde nós vamos divulgando.

Este ano coincide também com os 40 anos do espírito de Assis. Começou com aquele primeiro encontro interreligioso do Papa São João Paulo II, em Assis, em 1986. Este anos são os 40 anos.

O Papa Bento celebrou os 25 anos, com uma particularidade que muitas pessoas não sabem: foi a Assis, tal como o Papa São João Paulo II, num encontro interreligioso e, nesse contexto, convidou também uma delegação de não crentes, para estar com os crentes em Assis, a refletir sobre caminhos de paz.

Os crentes estavam cada um nos seus lugares, na sua oração, cada um tinha os seus lugares e momentos próprios de oração, houve encontros de partilha, e sobretudo de reflexão. E o Papa Bento XVI nessa altura fez mesmo no seu discurso esta referência à importância de membros não crentes caminharem com os crentes em busca de caminhos de reconciliação e de paz. É um aspeto muito bonito, muito interessante da comemoração dos 25 anos do Espírito de Assis.

Essa expressão, 'Espírito de Assis', devemo-la ao Papa São João Paulo II, quando ele faz o balanço, recebe os organizadores, depois dos dias principais do encontro, e diz: 'olhem, vamos continuar a refletir, a rezar pela paz, vamos continuar o Espírito de Assis'. Portanto, esta expressão tem este significado muito específico.

E seria importante este ano recordá-lo, sublinhá-lo e vivê-lo.

Por isso é que faz muito sentido que neste Jubileu, pelos 800 anos da morte de São Francisco, ao mesmo tempo evidenciemos os 40 anos do Espírito de Assis e esta faceta. Já agora explicar que na linguagem franciscana, como vão ouvindo, falamos do "trânsito de São Francisco', são os 800 anos da viagem deste mundo para Deus, da morte como passagem. 'Trânsito' é aligeirar, ceder um bocadinho a este tabu, mas eu prefiro dizer que são os 800 anos da morte como Francisco a viveu, viver tudo o que há para viver até ao fim, como oportunidade de vida.