São Francisco de Assis e o legado da paz. "Mostrou que fazer guerra não é do Evangelho"

24 jan, 2026 - 12:10 • Ângela Roque
Depois do Jubileu dedicado à Esperança, em 2025, a Igreja entrou em 2026 num Ano Jubilar especial, que assinala os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Teve início a 10 de janeiro e não se destina apenas às ordens e comunidades franciscanas - é para ser vivido por toda a Igreja, por vontade do Papa Leão XIV, como "um tempo de renovação espiritual".
A Renascença conversou com frei Hermínio Araújo sobre a atualidade da mensagem de São Francisco, "profeta da paz", que dialogou com o Islão no contexto da V Cruzada, e como isso está relacionado com a presença, até hoje, de franciscanos na Terra Santa.
Ecologista, patrono dos animais, defensor da natureza, promotor da fraternidade humana e do cuidado dos doentes, são muitas as dimensões deste Santo, que inspira crentes e não crentes. Frei Hermínio espera que seja possível dá-lo a conhecer ainda mais e melhor neste ano especial em que, por decisão do Papa, todos as igrejas e capelas ligadas a conventos e casas da família franciscana, por mais pequenas que sejam, são santuários jubilares.
Os 800 anos da morte de São Francisco de Assis estão a ser assinalados com um Ano Jubilar especial, que começou a 10 de janeiro e vai prolongar-se até 10 de janeiro de 2027. Como franciscano, como é que acolheu esta decisão do Papa?
Com muita alegria, muita satisfação, eu e toda a família franciscana, todos aqueles que estão a envolver na celebração deste centenário, do 8º centenário da morte de São Francisco de Assis.
2026 seria sempre um ano especial para os franciscanos, na sequência das celebrações dos últimos anos, como os 800 anos do Presépio de Greccio...
Antes até, nesse mesmo contexto, a aprovação da Regra Franciscana (aprovada pelo Papa Honório III, em 1223), depois o Presépio de Greccio, nesse mesmo ano, e depois alguns dos momentos mais significativos dos últimos tempos da vida de São Francisco de Assis: a estigmatização, que ocorreu em 1224, e finalmente o Cântico das Criaturas, esse belo poema que inspirou a Laudato Si, do saudoso Papa Francisco - e também, indiretamente, a Fratelli Tutti, porque é um cântico, um poema síntese, resultado da experiência amadurecida de Francisco dos últimos meses, as últimas estrofes. A última estrofe é sobre a "irmã morte".
Há também uma estrofe muito significativa sobre o perdão, o sofrimento, e depois sobre a morte. São temas essenciais na experiência humana.
É dentro deste contexto que agora queremos trazer a família franciscana, e todos aqueles que connosco quiserem celebrar este Jubileu extraordinário, com estes aspetos fortes da experiência espiritual de Francisco de Assis. O perdão, por exemplo, a paz, a harmonia, é algo de essencial.
Dada a popularidade de São Francisco de Assis, uns veem-no como um pacifista, outros como um ecologista - que é, aliás, uma das marcas mais recorrentes ao longo dos séculos - outro o estigmatizado
Já vamos falar desses vários pontos da espiritualidade de S. Francisco. Mas, o que é que significa para a família franciscana o Papa ter decidido decretar este ano jubilar?
Em primeiro lugar, é um desafio para a própria família franciscana aprofundar o seu carisma. O Papa não o diz explicitamente, mas implicitamente está-nos a pedir que nos aproximemos cada vez mais desta experiência espiritual e daquilo que ela é de atualidade. De uma forma muito direta: talvez conhecermos mais e melhor Francisco de Assis. Porque ao longo destes oito séculos, os franciscanos e as franciscanas sempre estiveram bastante próximos e foram conhecendo esta ligação aos escritos, mas tem sido sobretudo nestes últimos 100 anos que se tem uma visão de conjunto da pessoa de Francisco, de quem é Francisco de Assis, uma visão mais completa do carisma franciscano.
Porque basta fazermos este exercício: dada a popularidade de São Francisco de Assis, uns veem-no como um pacifista, outros como um ecologista - que é, aliás, uma das marcas mais recorrentes ao longo dos séculos - outro o estigmatizado, basta ter presente muitas das imagens de Francisco ao longo dos séculos, que evidenciam muito os estigmas ligados à Cruz, as marcas nas mãos, nos pés e no lado, que é uma visão de um Francisco identificado com Cristo. Mas, aqui há um perigo, que é às vezes colocá-lo demasiado afastado da realidade humana, muito alto nos altares. E ultimamente tem-se recuperado uma faceta de Francisco que talvez permita fazer convergir o patrono dos animais, o ecologista, o pacifista - cada um tem o seu Francisco -, que é esta dimensão humana, devolver a humanidade a Francisco de Assis. Talvez esse seja o segredo para depois se perceber todas as diversas facetas.
Tem-se recuperado e valorizado alguns textos das origens, onde se evidencia esta faceta.
Que são textos belíssimos...
São textos belíssimos! A humanidade, a sua fragilidade, o seu sofrimento como lugar de santidade, talvez seja um dos aspetos muito belos, onde se percebe o profeta da paz, o profeta da ecologia, o cuidado da casa comum.
Que são temas tão atuais hoje.
Exatamente. Mas, eu sublinharia muito esta faceta de Francisco, a sua humanidade, inclusivamente a sua fragilidade humana como lugar de santidade.
Francisco de Assis, apesar de ser um homem da radicalidade evangélica, não apoia radicalismos, muito menos extremismos
Que também é preciso explorar, porque tudo o que é dor, fragilidade, o ser humano tem ainda dificuldade em lidar. Basta ver como tratamos os temas dos cuidados paliativos, da morte, do sofrimento em fim de vida. São Francisco tem esta dimensão toda, que pode ajudar e inspirar crentes e não crentes?
Crentes e não crentes, e sublinharia muito os não crentes, porque é uma explosão de "vida em plenitude", que é um dos motes que estão lá por Itália, nos cartazes do Jubileu, na rua: 'Francisco de Assis, uma explosão de vida'. Porque ele viveu tudo o que há para viver até ao fim. E este é o lema dos cuidados paliativos, é o princípio base. Não é propriamente ajudar a morrer, é ajudar a pessoa a viver tudo o que há de viver até aos últimos momentos da sua vida.
Talvez uma das expressões mais revolucionárias dos textos de Francisco, da sua linguagem, seja 'irmã-morte', quando nós, na cultura em que vivemos, a morte continua a ser tabu, muito dificilmente a conseguimos dizer 'irmã'. E porque é que Francisco associa esta palavra à morte? Não é numa visão romântica qualquer, é que ele percebe muito bem que é uma realidade da vida. É um elemento da nossa humanidade comum.
E Francisco de Assis ajuda-nos a perceber o que é que está por trás desta expressão, 'humanidade comum'. Partir da humanidade comum na questão do sofrimento, mas também na questão da guerra e da paz, num mundo que parece cada vez mais polarizado, dá a impressão que estamos condenados a não nos entendermos, em tantos contextos. Dá a impressão que estamos em mundos diferentes, a falar de coisas completamente opostas, por vezes. E é importante perceber pontos comuns, que nos aproximam, que servem de ponto de partida para um diálogo, para uma aproximação.
Francisco de Assis, apesar de ser um homem da radicalidade evangélica, não apoia radicalismos, muito menos extremismos. Francisco de Assis não é um extremista. Ele salvou o século XIII de extremismos, inclusivamente de extremismos religiosos, de muitas seitas, até contestatárias da Igreja. Ele salvou a Igreja desses extremismos.
Ou seja, foi radical na decisão que tomou em tornar-se frade...
Sim, fundador dos Franciscanos.
Mas, a sua ação é de uma radicalidade pacifista?
Sim, e aqui a palavra 'radical' significa ir à raiz, ao cerne, à essência, ir ao mais importante, perceber, de facto, aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar. E para ele, em primeiro lugar está Deus, está Jesus Cristo, está o Verbo Encarnado, daí a forma como ele valoriza o Natal, o mistério da Encarnação. Greccio, nessa célebre celebração da noite de Natal de 1223.
Foi o primeiro presépio...
O primeiro presépio, assim muito entre aspas, porque não é como os que temos hoje. Mas, não foi isso que Francisco fez, porque lá nem sequer estava a imagem do menino Jesus, nem de José, nem de Maria, curiosamente, quando são as figuras centrais dos presépios, porque o que ele quis fazer foi, sobretudo, na celebração da Eucaristia, a atualização da Encarnação. O Natal, tal como o Verbo de Deus encarna em Belém, assim encarna na nossa vida de todos os dias, na celebração Eucarística, a celebração da Eucaristia por cima da manjedoura.
Aliás, é muito interessante, porque a palavra 'presépio' (forma latina de dizer) significa 'manjedoura'. Portanto, o centro é a manjedoura, não é o presépio com todos os elementos como nós temos hoje. Mesmo até quando se lê ou traduz os textos do século XIII, devemos traduzir sempre por manjedoura e não presépio. Quando às vezes vemos textos dos biógrafos do século XIII que dizem que Francisco estava no presépio, leia-se 'estava junto à manjedoura'. E a celebração da Eucaristia, o altar, foi por cima da manjedoura.
Portanto, o centro é a manjedoura - que ele pediu para colocar lá palha - e os célebres animais, o boi e o jumento no presépio. Com dois animais tão diferentes, Francisco quis fazer aproximação das diferenças. Tal como os animais se alimentam da palha que está ali na manjedoura, assim os seres humanos se alimentam do Verbo Encarnado, do Mistério da Encarnação, da Eucaristia que é celebrada por cima da manjedoura. Este é que é o presépio de São Francisco de Assis.
É todo um simbolismo que faz sentido lembrar no momento exato em que estamos. Talvez por isso também o Papa faça essa referência à importância da paz, ao decretar este Jubileu?
Quer no decreto da Penitenciaria Apostólica, quer, sobretudo, na carta que o Leão XIV enviou à família franciscana, aos ministros gerais, e a todos aqueles que celebram estes 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Ele centra-se muito no tema da paz e na forma como Francisco evidencia a paz, é um 'dom de Deus'.
A certa altura o Papa diz que não pensemos que a paz vai resultar apenas deste ou daquele acordo. Isso também é importante, as estratégias humanas, mas tem a ver sobretudo com a forma como nos abrimos a realidades que estão para além de nós próprios, de percebermos que não somos donos do mundo nem de ninguém, que não somos mais importantes. É o princípio, podemos dizer, de fraternidade universal.
Francisco o pacifista, o profeta da paz, privilegiou o diálogo, o respeito mútuo, nomeadamente no diálogo com o Islão, com os muçulmanos, no contexto da V Cruzada
Onde estão, no mundo, os franciscanos são uma presença também de paz, de pacificação. Estão, por exemplo, na Terra Santa. O responsável pela única paróquia católica de Gaza é franciscano, o cardeal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, também é franciscano.
Sim, há ali uma presença muito forte dos franciscanos.
Mesmo noutras dimensões. O frei Hermínio vive no Convento do Varatojo, em Torres Vedras, do qual já foi o Guardião, e é assistente espiritual numa casa de saúde.
Sim, no âmbito da saúde mental e psiquiatria.
No país estão também ligados aos cuidados paliativos.
Estamos ligados a uma casa com cuidados continuados e paliativos em Braga, no Povorello. É um dos elementos do carisma franciscano.
Um dos legados de São Francisco de Assis é a forma como proporcionamos e incentivamos o cuidado uns dos outros. Aliás, a mensagem do Papa Leão XIV, para o próximo Dia Mundial do Doente (11 de fevereiro), retoma, uma vez mais, a parábola do Samaritano e faz referência a São Francisco de Assis.
Aliás, São Francisco de Assis, no início do seu testamento espiritual, fala-nos da experiência que teve no encontro com os doentes na época, que eram as pessoas com lepra. Diz que aquilo que para ele "era amargo" converteu-se "em doçura de alma e de corpo", que aquilo que para si era "difícil de lidar" - a aparência física dos leprosos - a forma como foi interagindo, ao cuidar deles, transformou-o. Foi, quase podemos dizer, o início do processo de conversão. Só depois é que acontece o célebre episódio de encontro de oração com o crucifixo em São Damião - episódio que muito inspirava o pontificado do Papa Francisco -, quando ele percebeu do crucifixo de São Damião o mandato: 'vai Francisco e repara a minha casa que, como vês, ameaça ruir', a experiência de um ícone muito bonito de Cristo, um ícone bizantino do crucificado, de olhos abertos.
Este olhar de Cristo crucificado que interpela Francisco no sentido do reparar, do reconstruir, do criar laços de aproximação na Igreja, na sociedade, no mundo. É a partir daí que nós percebemos Francisco o pacifista, o profeta da paz, nomeadamente no diálogo com o Islão, com os muçulmanos, no contexto da V Cruzada. É aqui que se percebe a grande frente dos franciscanos até aos dias de hoje, nomeadamente na Terra Santa, a aproximação entre as três religiões que ali habitam aqueles espaços: os judeus, os cristãos e os muçulmanos.
Pouco tempo depois do encontro de Francisco com o Sultão no Egito, que há ali uma presença franciscana até aos dias de hoje, pelo diálogo interreligioso.
Francisco privilegiou o diálogo, o respeito mútuo. Aliás, ultimamente há alguns historiadores evidenciam muito este facto: a relação de Francisco com o Sultão no Egito, um dos responsáveis no contexto dos muçulmanos e das cruzadas, terá reconhecido em Francisco um 'homem de Deus', é a expressão que hoje se usa muito. Tal como os muçulmanos também tinham os seus monges, os seus místicos. Eu costumo citar muitas vezes o místico Jalaluddin Rumi, da tradição sufi (persa, século XIII), que é contemporâneo de Francisco. Portanto, o chefe dos muçulmanos, o Sultão, também terá visto em Francisco alguém muito diferente daqueles que eram enviados pelo Papa para fazer a guerra. Identificou em Francisco um homem de paz, apesar de ser um cristão, de Francisco lhes falar de Jesus Cristo, sabiam perfeitamente que eram um cristão, mas diferente daqueles que estavam habituados a lidar no contexto das cruzadas.
Aqui vemos mesmo a relação de Francisco com a Igreja. Francisco está sobretudo ao serviço do Evangelho, e só porque está ao serviço do Evangelho é que está ao serviço da Igreja. Isto pode ser muito subtil, mas percebe-se a sensibilidade de Francisco.
Não é um contestatário, não é alguém que está contra a Igreja, mas percebe-se que é um homem que está essencialmente do lado do Evangelho, e nessa experiência de relação com o Islão, no contexto da V Cruzada, Francisco não estava propriamente em sintonia com a Igreja, nem com o Papa. Estava em sintonia com o Evangelho. E aqui se percebe que foi muito bem recebido pelos muçulmanos em contexto de guerra.
Há uma curiosidade. É que, nesse contexto, o cardeal responsável por essa V Cruzada é um português. As fontes dizem que Francisco interagiu com ele, e que o cardeal não deu propriamente luz verde para fazer aquilo que Francisco desejava fazer. Portanto, não foi com a aprovação desse cardeal responsável das cruzadas. 'Se queres ir vai, mas não me quero meter nisso'. É um aspeto muito significativo da história, que aconteceu ali por 1219.
Portanto, esta relação entre Francisco com a Igreja, sim, até se percebe nesta interação com o cardeal, e através dele com o Papa. Francisco nunca é um contestatário, é um profeta, provocador, por vezes, mas sempre na comunhão com a Igreja. Mas está, essencialmente, em comunhão com o Evangelho. Porque, de facto, fazer guerra não é do Evangelho, quer queiramos, quer não. É muito fácil agora avaliar as cruzadas, muito tempo depois, mas naquele contexto, Francisco marcou a diferença.
Comparando com os dias de hoje, é curioso ver como alguns também interpretam o Evangelho e usam a fé para justificar muitas vezes o injustificável...
Por isso é que eu estive a desenvolver isto, para percebermos o critério de base de Francisco de Assis, um homem essencialmente ao serviço do Evangelho. Sim, porque há muitas formas, na Igreja dos nossos dias, que não estão em sintonia com o Evangelho. Há a defesa de determinado tipo de princípios, determinado tipo de valores, que não são valores evangélicos, quer queiramos, quer não.
Tudo aquilo que não promove a aproximação entre as pessoas, a fraternidade, não é evangélico, ponto final. Tudo aquilo que não permite a inclusão, não é evangélico.
Tudo aquilo que afasta as pessoas, que afasta os povos, tudo aquilo que não evidencia este chão comum, esta humanidade comum, não é evangélico. Nós temos que perceber esta potencialidade de um Deus que se faz carne, que se faz ser humano, que se faz um de nós. E o Evangelho leva-nos a tudo aquilo que permite a aproximação entre os diferentes.
Há, de facto, muitas analogias e comparações que é possível fazer. Este Ano Jubilar dedicado a São Francisco de Assis surge na sequência do Jubileu da Esperança, que ainda foi decidido pelo Papa Francisco, que também assumiu este nome inspirado, como o Frei Hermínio já recordou, em São Francisco.
O nome Francisco para o Papa é quase um nome de programa, de marca do pontificado. E é muito significativo que Leão XIV, concretamente aqui no texto da Penitenciaria Apostólica, diga "que a esperança que nos viu peregrinos" - no Jubileu da Esperança, em 2025 - "se transforme agora em zelo e fervor de caridade concreta". É a continuidade neste Jubileu extraordinário, na sequência do Jubileu da Esperança.
Porque, se não há caridade, a esperança pode ser uma realidade muito etérea, muito abstrata, mas é no concreto, na experiência da caridade de Deus que se vive na relação fraterna, que também vamos percebendo, cada vez mais, dinamismos de esperança. Acho que esta frase é muito significativa.
Gostava de sublinhar que, até pelo decreto da Peritenciaria Apostólica, trata-se de um Jubileu Extraordinário, Ano de São Francisco - é a linguagem que o próprio decreto deste organismo da Santa Sé evidencia. Não é apenas para os franciscanos, para os frades, religiosos ou religiosas, ou seculares franciscanos, não é apenas para a família franciscana, mas é para toda a Igreja. Até leio a expressão que é utilizada, além de fazer a enumeração dos diversos ramos da família franciscana, diz o decreto: "todos os fiéis indistintamente", portanto, todos. E depois o próprio decreto também evidencia os lugares jubilares, de peregrinação. No Jubileu da Esperança nós tínhamos as igrejas, os santuários jubilares, e aqui, dentro desta mesma lógica dos jubileus, este decreto também diz que são santuários, igrejas jubilares, "todas aquelas que estão ligadas a conventos franciscanos, a casas da família franciscana, ou todas as outras igrejas ou capelas onde há culto a São Francisco de Assis". Até mesmo uma pequena, uma simples capela de São Francisco, por pequenina que seja, é a Igreja e santuário jubilar. É uma particularidade muito bonita, é São Francisco no mais belo, no mais bonito! Porque nos jubileus ordinários - os principais, digamos assim, como o Jubileu da Esperança - são identificadas algumas das igrejas com algum significado nas dioceses...
Há muitas formas, na Igreja dos nossos dias, que não estão em sintonia com o Evangelho
Basílicas, edifícios mais importantes.
Exatamente. As quatro basílicas de Roma, essencialmente, a porta que se abre em primeiro lugar, e que se fechou ainda há poucos dias, é a porta de São Pedro. Agora não há portas propriamente jubilares, portas que se abrem e que se fecham, mas há lugares. Não são as igrejas mais importantes nas dioceses, mas são até lugares que, por muito pequeninos que sejam, onde se reza a Deus Nosso Senhor por intercessão de São Francisco de Assis, são lugares de peregrinação jubilar, o que é muito bonito.
É a oportunidade de, em muitos sítios do nosso país, que jamais seriam espaços, santuários jubilares, agora é uma oportunidade. Eu desafio, porque temos no nosso país algumas paróquias dedicadas a São Francisco de Assis...
Sim, várias.
Essas paróquias dedicadas a São Francisco são igrejas jubilares, são santuários jubilares. Os párocos que tenham presente o decreto e o que está estabelecido pela Igreja para todos os anos jubilares. E não são apenas as igrejas paroquiais, são todas as capelas e lugares onde há culto a São Francisco de Assis. É uma oportunidade muito bonita, muito interessante, e faço este apelo mesmo a todos os fiéis e aos responsáveis, aos párocos, para que tenham isto presente, e até entrem em contato connosco, se assim desejarem, também podemos interagir e ajudar a enriquecer aquilo que podem ser as atividades ao longo deste ano.
O critério que abrange as igrejas dos conventos franciscanos, também se aplica às igrejas ou capelas das irmãs da Ordem Terceira Regular Franciscana. Portanto, são todas as igrejas franciscanas, todos os lugares em que há culto a São Francisco de Assis.
E, já agora, um pormenor: a igreja do Convento de Varatojo, que é o convento mais antigo em Portugal com uma comunidade residente - de todas as ordens religiosas em Portugal -, nós acabámos de celebrar os 550 anos de fundação do convento. Essa igreja é dedicada a Santo António. É o Convento de Santo António de Varatojo, mas como está ligada a um convento franciscano, apesar do titular da igreja ser Santo António, entra neste critério do decreto da Penitenciaria Apostólica.
Dou outro exemplo: a igreja de Santo António, em Lisboa, da Casa de Santo António, junto à Sé de Lisboa, onde se faz a procissão e as festas populares de Santo António, também é dedicada a Santo António, mas é um lugar onde se presta também o culto a São Francisco de Assis e é uma igreja conventual, porque temos lá uma residência de franciscanos.
Portanto, as pessoas, e sobretudo os sacerdotes responsáveis das comunidades, tenham isso presente, porque acho que é uma oportunidade muito bonita. E sobretudo ir ao encontro do mais genuíno de São Francisco de Assis. Aqueles lugares que, noutros contextos, noutros jubileus, nunca seriam espaços, lugares jubilares, e neste são, mesmo até igrejas muito simples, capelinhas, quase nichos, oratórios muito pequeninos, pequenas capelinhas, são santuários jubilares, são igrejas jubilares.
E ir a um destes locais num Jubileu tem um significado especial para quem é crente, sobretudo, mas mesmo para quem não é e nos possa ouvir/ler, gostava de explicar o que é que são as indulgências plenárias que se podem receber nestas ocasiões? O que é que isto significa, em concreto?
Numa linguagem para todos entenderem, quando falamos em santuários ou lugares jubilares, é desde logo uma oportunidade que todos têm, crentes e até não crentes, de sair da sua casa e caminhar, peregrinar, ir a um lugar.
Sabemos que há muitas pessoas que não se identificam muito com a Igreja Católica e às vezes até vão a pé a Fátima, porque sentem que é um lugar espiritual, de tranquilidade, 3 de paz. Ou vão a Santiago de Compostela, fazem peregrinações. Há muitos não crentes nos caminhos de peregrinação, não são apenas os católicos apostólicos romanos. Funciona igual quando se fala num ano jubilar, num santuário jubilar. É um lugar de peregrinação, onde somos convidados a caminhar até lá e depois, independentemente da nossa sensibilidade, da nossa crença, de estarmos mais ou menos identificados com a Igreja Católica, é um lugar de experiência espiritual, que nos remete para o sagrado, para a transcendência.
Mesmo os não crentes, mas que têm em São Francisco de Assis uma referência, até sugiro que vão a um santuário jubilar ou a um lugar de culto a São Francisco, que peguem, por exemplo, no Cântico das Criaturas, ou numa outra poesia inspirada em São Francisco. A própria Sofia de Mello Breyner, Sebastião da Gama, Frei Agostinho da Cruz, e tantos outros portugueses, têm poemas muito bonitos inspirados em São Francisco. Se não sabem muito bem o que rezar e o que fazer, leiam uma poesia, é um exercício de espiritualidade, de meditação, de contato com o texto, de vivência de alguma coisa que nos remete para uma realidade para além de nós próprios. Até para os não crentes, ler algo de São Francisco de Assis ou sobre São Francisco de Assis, aproveitar essa oportunidade.
Para os crentes, e para os católicos, entra exatamente dentro dos mesmos critérios do Jubileu da Esperança.
Ou de outro Jubileu, claro.
O que está em causa é essencialmente a peregrinação, a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração pelas intenções do Santo Padre, a oração eclesial. O que é que está por trás da palavra indulgência? Está algo de muito bonito e de muito belo: está em causa essencialmente um processo de mudança, de transformação interior, de conversão e transformação. Até mesmo o não crente percebe que a experiência espiritual é transformadora. É um processo de transformação, que no Evangelho nós chamamos de conversão, acolher a misericórdia de Deus. Sem entrar nos detalhes da teologia - que são palavras muito sofisticadas e difíceis de entender -, o que está na base disto tudo é perceber-se que a misericórdia é um dom de Deus, que a misericórdia de Deus é infinita. Quem evidenciava muito isso era o Papa Francisco, até houve um Jubileu extraordinário da Misericórdia.
Portanto, a misericórdia é um dom, mas a receção de um dom não é algo de imediato, não é de um dia para o outro que eu acolho o dom de Deus. É um caminho, um processo, e o Jubileu é esta tomada de consciência de que a misericórdia de Deus vai sendo acolhida cada vez mais por aqueles que se dispõem a acolhê-la, o que é muito bonito,
Portanto quando se fala de indulgência é esta comunhão eclesial, não é algo apenas intimista, cada um por si, mas reparem que estes requisitos da confissão sacramental, da comunhão eucarística, da oração pelas intenções do Santo Padre, é o contexto eclesial, é toda a comunidade eclesial que caminha com aquele que está a caminhar, que está em peregrinação, que está em sintonia com essa vivência jubilar e que está a acolher o dinamismo do perdão como um processo. Porque o perdão é, realmente, um processo. Nós confessamo-nos, acolhemos o perdão de Deus e Deus é perdão, mas há sempre marcas que ficam, apesar de Deus ser perdão e de nos ter perdoado as nossas faltas e os nossos pecados. São essas marcas do pecado que vão ficando em nós, e é aí que entra este conceito de indulgência, que nos ajuda a entender que a receção da misericórdia e do perdão de Deus é um processo.
E o Jubileu ajuda a acelerar esse processo?
Ajuda a viver, a levar muito a sério e a perceber que é mesmo um processo. Aliás, esta é uma das marcas muito bonitas da própria espiritualidade de São Francisco de Assis, o grande homem da paz, da reconciliação, do perdão. Quando dizemos 'o homem da paz', é um dos temas do Cântico das Criaturas, ele louva, 'laudato si' também 'por aqueles que perdoam, pelo Teu amor', são as palavras desse verso do Cântico das Criaturas.
O que é que está em causa? Ele antes tinha cantado os elementos da natureza, da Criação, os quatro elementos essencialmente, e antes o Sol, a Lua e as Estrelas, que é essa parte que inspira o Papa Francisco na Laudato Si, mas depois a última parte do Cântico entra em cena quem? O ser humano. Já não são os elementos, é o ser humano, que entra no Cântico pela sua capacidade de perdoar, de viver de uma forma integrada e integradora o sofrimento e de viver a morte.
Naquilo que diz respeito ao perdão, o que é que está por trás da estrofe do perdão? Está a experiência humana da liberdade, que é a capacidade que o ser humano, que qualquer pessoa tem, de responder ao mal, não com o mal, mas com o bem. Isso é perdão. É a liberdade humana em exercício.
A natureza não perdoa, costumamos nós dizer. Na natureza, noutros elementos, não há perdão, porque não há liberdade, que é aquilo que caracteriza o ser humano.
Agora, muito na linguagem da inteligência artificial, os algoritmos não perdoam, não temos ali os elementos da liberdade humana. Aquilo que é próprio da inteligência e da experiência humana é o exercício da liberdade, e por isso também do perdão. E Francisco evidencia isto como uma das marcas desta nossa humanidade comum, e também o Jubileu nos pode ajudar neste sentido.
Os não crentes que têm em São Francisco de Assis uma referência, sugiro que vão a um santuário jubilar ou a um lugar de culto a São Francisco, que peguem, por exemplo, no Cântico das Criaturas, ou numa outra poesia inspirada em São Francisco
Quais são os grandes momentos deste Jubileu, nomeadamente aqui em Portugal? Que iniciativas é que estão previstas?
A abertura foi no dia 10 de janeiro, foi sobretudo uma abertura internacional, lá no mesmo local onde ocorreu a morte de São Francisco, junto à Capelinha da Porciúncula, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Ali estiveram presentes os responsáveis, os ministros gerais dos diversos ramos da família franciscana, esse foi o primeiro grande evento e foi ponto de partida, quer para muitas celebrações em Itália, e que de Itália depois vão ter impacto para os diversos lugares onde há presença franciscana, mas depois há também toda uma abertura para a programação nacional, dos diversos países.
Aqui, como é que estamos a fazer? Estamos a valorizar, ao nível da família franciscana, algumas das iniciativas que habitualmente já fazemos, como por exemplo a Peregrinação Nacional Franciscana, a Fátima, que em outubro vai ter exatamente esta marca do centenário. Isto pressupõe também um processo de preparação, há elementos que vão sendo fornecidos aos participantes, como se faz habitualmente já nos outros anos. Vamos ter outras atividades que a própria família franciscana já organiza, e este ano sempre com esta marca do Jubileu Franciscano. Por exemplo, a Semana Bíblica, que está ligada aos nossos irmãos Capuchinhos - na última semana de agosto, se não estou em erro - vai ter também esta marca, vai ser sobre São Francisco e a Palavra de Deus, que é um dos aspetos essenciais para se entender a experiência espiritual e os próprios escritos de Francisco.
Vamos ter também, em abril ou maio, o que nós chamamos de Capítulo das Esteiras. Tal como nos primeiros anos Francisco reunia, lá em Santa Maria dos Anjos, os irmãos, de uma forma muito espontânea, também nós queremos fazer. É uma atividade que já aconteceu, mas não é todos os anos, e este ano vamos realizá-la de uma forma muito especial, assinalando o Jubileu.
Temos previstas muitas outras atividades, sobretudo ao nível da formação, e gostaria de destacar também isto, a formação online sobre as fontes franciscanas.
O online permite-nos, de facto, chegar a mais pessoas, chegar a muita gente. Em breve vamos começar já a divulgar essa iniciativa, para podermos contactar cada vez mais, quer com os escritos de Francisco, quer com os primeiros biógrafos.
Quando dizemos 'fontes franciscanas' são essencialmente os textos de Francisco e dos biógrafos que escreveram sobre ele nos séculos XIII, até meados do século XIV, onde aparecem, por exemplo, as célebres 'Florinhas de São Francisco' - e também as 'Florinhas de Santo António', e o Sermão de Santo António aos Peixes, que depois inspira até o próprio padre António Vieira. São textos que encontramos nas fontes franciscanas.
São formações já a pensar no cidadão comum, não é preciso ser padre, nem religioso?
É para todos aqueles que quiserem ter a oportunidade de contactar com o texto, vamos disponibilizar esse material, os textos, uma antologia, uma pequena seleção de alguns textos, para todas as pessoas que quiserem conhecer mais e melhor São Francisco de Assis.
Vamos apostar muito nesta divulgação. Uma das sugestões que os ministros gerais nos fazem, aos diversos países, é aproveitar falar sobre São Francisco até a partir do património, coisa que aqui em Portugal temos muito material, muito património cultural. Mas, entre os elementos essenciais do património franciscano estão precisamente estes textos primitivos, dos séculos XIII e XIV. Até para os estudiosos, em Itália há um projeto nacional de edição das fontes franciscanas primitivas, com tratamento dos textos em edições críticas, o que significa que vai haver um avanço muito significativo e nós queremos fazer eco disso também em Portugal.
É possível acompanhar todas as iniciativas que estão previstas através do site dos franciscanos?
Do site, das diversas redes sociais onde nós vamos divulgando.
Este ano coincide também com os 40 anos do espírito de Assis. Começou com aquele primeiro encontro interreligioso do Papa São João Paulo II, em Assis, em 1986. Este anos são os 40 anos.
O Papa Bento celebrou os 25 anos, com uma particularidade que muitas pessoas não sabem: foi a Assis, tal como o Papa São João Paulo II, num encontro interreligioso e, nesse contexto, convidou também uma delegação de não crentes, para estar com os crentes em Assis, a refletir sobre caminhos de paz.
Os crentes estavam cada um nos seus lugares, na sua oração, cada um tinha os seus lugares e momentos próprios de oração, houve encontros de partilha, e sobretudo de reflexão. E o Papa Bento XVI nessa altura fez mesmo no seu discurso esta referência à importância de membros não crentes caminharem com os crentes em busca de caminhos de reconciliação e de paz. É um aspeto muito bonito, muito interessante da comemoração dos 25 anos do Espírito de Assis.
Essa expressão, 'Espírito de Assis', devemo-la ao Papa São João Paulo II, quando ele faz o balanço, recebe os organizadores, depois dos dias principais do encontro, e diz: 'olhem, vamos continuar a refletir, a rezar pela paz, vamos continuar o Espírito de Assis'. Portanto, esta expressão tem este significado muito específico.
E seria importante este ano recordá-lo, sublinhá-lo e vivê-lo.
Por isso é que faz muito sentido que neste Jubileu, pelos 800 anos da morte de São Francisco, ao mesmo tempo evidenciemos os 40 anos do Espírito de Assis e esta faceta. Já agora explicar que na linguagem franciscana, como vão ouvindo, falamos do "trânsito de São Francisco', são os 800 anos da viagem deste mundo para Deus, da morte como passagem. 'Trânsito' é aligeirar, ceder um bocadinho a este tabu, mas eu prefiro dizer que são os 800 anos da morte como Francisco a viveu, viver tudo o que há para viver até ao fim, como oportunidade de vida.