Novo núncio em Portugal trata o Papa por tu: "Quando ouvi o nome dele, chorei, chorei, chorei”

Como é que isso se faz? Não corre o risco de nestas visitas dizerem: “O que é que ele vem aqui fazer? Nós é que conhecemos isto há anos”. Não será uma imposição?

De facto, eu estou pronto a ir. Não quero impor. Mas também não é uma visita para fazer turismo. É uma visita para me aproximar, para ter um tempo com os padres da diocese, para poder conversar, escutar, perguntar, em profundidade. E também pretendo dar uma enorme importância à vida consagrada e aos leigos. Quero conversar e compreender o que os todos acham sobre a vida da diocese e a vida da Igreja.

Já fazia isso antes deste impulso sinodal?

Sempre o fiz. São 22 anos como núncio.

No fundo, esta relação do núncio com a Igreja local toca a questão mais complexa da relação da Cúria romana com a vida das dioceses. Aliás, o tema fez parte da agenda do último consistório extraordinário. A sua experiência implica uma disponibilidade total para ouvir, mesmo quando não concorda?

Claro. Eu tenho que escutar todo mundo. Por exemplo, um tema muito desconhecido na igreja, é todo o processo de consultas antes da nomeação de um bispo.

Sim, há muitas queixas por demorarem muito tempo…

Demora tempo se quisermos fazer bem. Entre os meus muitos defeitos, tenho aquele de consultar mais do dobro do que o núncio tem para a consulta. Carrego muito mais trabalho nas minhas costas, mas estou muito mais tranquilo, porque já Santo Agostinho dizia: “quem escuta mais, erra menos”. Então, escutar não quer dizer que se tenha que concordar com tudo o que escuta.

Depois, é diante de Deus que se deve fazer o discernimento. Ou seja, não se faz o discernimento sem escutar. Então, para mim, a primeira coisa é conhecer, é aproximar-me e tentar compreender.

E a relação com a Cúria?

A Cúria romana, fundamentalmente, conhece as coisas através dos núncios, mas devia conhecer também através dos bispos. Não é normal que, em Roma, escutem somente a voz do núncio, que vai lá uma vez por ano. Por favor, os bispos têm que ir. A presidência da Conferência Episcopal deve lá ir conversar com o Papa, conversar com os dicastérios, porque é assim que deve ser.

Torna tudo mais objetivo…

Obviamente. Isso faz parte da sinodalidade, que é criar comunhão. Não é a comunhão daqueles que pensam do mesmo modo, é a comunhão entre diferentes, não somente pelo respeito, mas pelo amor recíproco, para se escutarem e, no final, tomar uma decisão. Quando o Papa tem que tomar uma decisão, não a toma sem escutar.

Não poderá haver um certo comodismo em ficar fechado na diocese e achar que “há tanto para fazer, que não vou a Roma para falar com o Papa"?

Sim, pode acontecer, mas isso é preguiça. Quando uma Conferência Episcopal tem um equipa, um presidente, vice-presidente, secretário-geral, devem todos assumir a responsabilidade de representar os seus irmãos. E devem colocar em Roma as suas prioridades, para que Roma saiba pela boca deles, aquilo que está a acontecer.

Portanto, o que o propõe é uma maior dinamismo dos próprios bispos em relação à Cúria…

Com certeza.

D. Andrés chega a Portugal num contexto político complexo e fragmentado, com eleições e também num momento de graves dificuldades materiais e humanas, causadas por fenómenos naturais. Neste caso, o que pode fazer um núncio?

Eu estou a chegar, tenho que compreender. Eu não posso pontificar, tenho que escutar. Pretendo acompanhar os grandes grupos da mídia, para me ajudarem a compreender o vosso país. Essa é a atitude. Depois, estou a chegar num momento de crise complexa, a todos os níveis, uma crise social, com chuvas, ventos e desastres, com tantas dificuldades, mortos e feridos.

Qual será a sua ação?

Como núncio, como um embaixador, devo primeiro apresentar cartas credenciais ao Presidente da República e, nas suas mãos, ao povo todo de Portugal. Até lá, não posso nem devo fazer visitas. Mas já marquei na minha agenda: vou apresentar cartas credenciais ao Senhor Presidente na próxima segunda-feira e, logo na terça-feira, vou estar em Leiria e em Fátima porque é a região mais atingida. Ou seja, no dia seguinte, já vou pôr os pés no terreno.

Presumo que ainda não conheça os dossiers da Igreja em Portugal, um deles é o dos abusos…

Tem que ter paciência comigo, terei que o estudar. Mas já tratei desses assuntos nos países onde estive. Sobre isso, temos que ter uma transparência total. Sempre uma grande transparência, respeitando todos, sobretudo as vítimas, porque às vezes são as vítimas que não querem que os nomes apareçam. É uma questão muito complexa, mas estou acostumado a tratar desses temas e nunca vou olhar para outro lado.

Esteve com o Papa Leão, há poucos dias. Recebeu algumas indicações dele para Portugal?

Sim, conversámos. Percebi que ele vos conhece. Obviamente, há coisas muito delicadas e pessoais, que ele me encarregou. E eu não quis chegar a este país sem, em primeiro lugar, escutar o Papa, que aqui devo representar. Então, pretendo ser a presença dele. É isso que define um núncio, não é outra coisa.

Acha que o Santo Padre virá a Portugal no próximo ano? Todos nós o desejamos.

Ele já falou em Fátima… acho que foi no avião.