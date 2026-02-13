Património da Igreja “pode demorar anos” a ser recuperado depois do “comboio de tempestades”

13 fev, 2026 - 16:01 • João Carlos Malta
“Podem não ser meses”, “podem ser anos” até se recuperar todo o património da Igreja depois do comboio de tempestades que tem assolado Portugal desde 28 de janeiro. Quem o diz é a diretora do Departamento de Bens Culturais da Conferência Episcopal Portuguesa, Fátima Eusébio, à margem da VI Jornadas nacionais da Pastoral do Turismo que decorrem no Santuário do Cristo Rei, em Almada.
A constatação chega depois de a meio da semana, o primeiro balanço ter apontado para 185 edifícios da Igreja com estragos devido ao mau tempo, número que Fátima Eusébio calcula que possa ainda subir.
Fátima Eusébio chamou a atenção para a falta de empresas de construção especializada e escassez de mão de obra. É uma realidade que já vem de antes do mau-tempo e que agora se vai intensificar.
“Tudo isto vai ter de ser objeto de projetos específicos para se poder depois ir procurar as empresas e poder fazer a contratação. E aí vai ser um dos problemas. Nós já estávamos num período onde devido à quantidade de obras que estão a decorrer no âmbito do PRR, havia falta de ou escassez de empresas patrimonialmente especializadas para estas áreas em concreto. Vários concursos do PRR ficaram vazios”, disse Fátima Eusébio à Renascença.
Para a realização destas obras, segundo a diretora do Departamento de Bens Culturais da Conferência Episcopal Portuguesa é necessário haver aprovação do Estado para as obras de recuperação, isto porque infelizmente há muitos técnicos “sem ética” e outros que “não são especializados”.
A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, disse que no âmbito do plano de reconstrução pós-tempestades estão alocados 20 milhões de euros para a recuperação de património histórico, no qual se incluem edifícios religiosos, mas muitos outros também.
Fátima Eusébio acha a verba curta, mas espera que seja reforçada e conta com o Estado e as comunidades locais para a recuperação dos 185 casos identificados no edificado da Igreja.
“Alguns, com certeza, vão ter a cooperação do Estado e eu espero que essa cooperação possa chegar ao maior número de edifícios possível. Espero que haja consciência, realmente, da dimensão dos estragos e que esse valor possa ser revisto. As comunidades vão também, com certeza, procurar ser resilientes”, explica, mas salientando que em muitas zonas a disponibilidade das pessoas para contribuir será menor porque têm primeiro de acudir às reparações no seu próprio património pessoal.
Fátima Eusébio explica ainda que os estragos nas igrejas são dimensões variáveis, mas que há locais em que as celebrações estão impossibilitadas. Um dos locais é Leiria, em que as comunidades começaram “a celebrar nos centros paroquiais”.
Já o bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, também presente neste evento, disse que, naquele distrito, a Igreja tem estado envolvida desde a primeira hora no apoio às populações em especial os que ficaram desalojados no Porto Brandão.
“A Câmara Municipal de Almada e os Serviços de Proteção Civil solicitaram ao Seminário que pudesse acolher algumas pessoas neste contexto. Eu não sei dizer o número, sei que tem vindo a aumentar”, disse o cardeal.
As VI Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo decorrem em Almada hoje e amanhã no Santuário do Cristo Rei sob o tema "A Esperança de uma nova sustentabilidade".
