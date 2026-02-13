Património da Igreja “pode demorar anos” a ser recuperado depois do “comboio de tempestades”

“Podem não ser meses”, “podem ser anos” até se recuperar todo o património da Igreja depois do comboio de tempestades que tem assolado Portugal desde 28 de janeiro. Quem o diz é a diretora do Departamento de Bens Culturais da Conferência Episcopal Portuguesa, Fátima Eusébio, à margem da VI Jornadas nacionais da Pastoral do Turismo que decorrem no Santuário do Cristo Rei, em Almada.

A constatação chega depois de a meio da semana, o primeiro balanço ter apontado para 185 edifícios da Igreja com estragos devido ao mau tempo, número que Fátima Eusébio calcula que possa ainda subir.

Fátima Eusébio chamou a atenção para a falta de empresas de construção especializada e escassez de mão de obra. É uma realidade que já vem de antes do mau-tempo e que agora se vai intensificar.

“Tudo isto vai ter de ser objeto de projetos específicos para se poder depois ir procurar as empresas e poder fazer a contratação. E aí vai ser um dos problemas. Nós já estávamos num período onde devido à quantidade de obras que estão a decorrer no âmbito do PRR, havia falta de ou escassez de empresas patrimonialmente especializadas para estas áreas em concreto. Vários concursos do PRR ficaram vazios”, disse Fátima Eusébio à Renascença.