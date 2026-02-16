Religião

Passo-a-Rezar faz 16 anos com 113 mil utilizadores em português

16 fev, 2026 - 06:30 • Ângela Roque

Projeto pioneiro no uso dos meios digitais conquistou mais 50 mil pessoas só em 2025. "Versatilidade" é a grande mais valia do projeto, diz à Renascença o diretor do Passo-a-Rezar, que em março terá mais uma novidade: os "Passos para a Paz", com orações escritas por um padre ucraniano que está na linha da frente da ajuda humanitária no país em guerra.

O padre António Sant’Ana entrevistado pela jornalista Ângela Roque

O Passo-a-Rezar foi pensado para se adaptar às necessidades da vida agitada, com uma proposta de oração diária para ser escutada "a qualquer hora e em qualquer lugar".

Criado a 17 de fevereiro de 2010, o projeto digital dos jesuítas foi adaptado do "Pray as You Go", que tinha nascido, pouco antes, em Inglaterra, e rapidamente conquistou seguidores em Portugal e em vários países onde se fala português.

Inicialmente, a meditação diária era um ficheiro que tinha de ser descarregado. Hoje está acessível no site e numa aplicação, servindo 113 mil pessoas, 50 mil aderiram o ano passado. Só a proposta "Rezar em Família", criada em 2025, é utilizada por 20 mil pessoas.

A partir de março estarão disponíveis os "Passos pela Paz", uma meditação guiada que, tal como as restantes, pode ser escutada gratuitamente.

Entre quem escreve os textos e escolhe as músicas, quem dá voz e quem colabora nas redes sociais, são mais de 150 os voluntários que asseguram a continuidade deste projeto, que também tem custos.

O padre António Sant’Ana, diretor do Passo-a-Rezar e da Rede Mundial de Oração do Papa, fala sobre a evolução deste projeto, que desde o início conta com o apoio da Renascença.

O Passo-a-Rezar foi pioneiro na oferta de momentos de oração online. Que balanço é que faz deste projeto que já chega a quantas pessoas, nesta altura, em Portugal?

Este projeto digital tem um grande alcance, chega a muitas pessoas. É usado mensalmente por 113 mil pessoas. Só no último ano somou mais de 50 mil novos utilizadores. É um projeto que tem crescido em propostas para rezar e em número de utilizadores. É uma grande aplicação digital que põe muita gente a rezar diariamente.

Mais 50 mil novos utilizadores foi uma subida bastante significativa. Há alguma explicação para isso?

Sim, o ano passado, quando fizemos 15 anos, lançámos novos projetos. O Passo-a-Rezar propõe uma oração de 10 minutos por dia, inspirada na leitura do dia [do Evangelho], e o ano passado acrescentámos uma nova proposta chamada "Rezar em Família", que rapidamente somou mais 20 mil pessoas. Tudo isto ajudou a que o Passo-a-Rezar, em pouco tempo, em pouco tempo tivesse grandes números.

Também acrescentámos uma rubrica, podemos chamar assim, "Rezar com o Papa", ligada à Rede Mundial de Oração do Papa, em que se faz uma proposta mensal, que acompanha a intenção mensal de oração do Papa, e que também tem uma grande procura. E tudo isto tem feito com que o Passo-a-Rezar se vá reinventando todos os anos, fazendo com que chegue a cada vez mais pessoas.

Para quem ainda não conhece, como é que funciona?

O Passo-a-Rezar é uma app, basta descarregá-la no telemóvel, ou então procurar o site na internet. Quando se entra no site, a primeira coisa que aparece são os dias da semana e, clicando no dia em que a pessoa entra, pode ouvir durante 10 minutos uma proposta de oração inspirada numa das leituras da liturgia do dia, com uma música de fundo e uma introdução, que ajuda a preparar a pessoa para rezar.

Tem depois a proposta em que se ouve o Evangelho, ou uma das leituras do dia, um salmo, e uns pontos de oração. Esta é a base do Passo-a-Rezar.

Há, ainda, o "Rezar com o Papa" e a Oração do Terço, que assim já não se reza sozinho, tem um interlocutor que vai acompanhando; o projeto 'Rezar em Família' é uma proposta em que os evangelhos de domingo são reescritos numa linguagem mais próxima das crianças, e as vozes são vozes de família, de pais e filhos; e o 'Rezar o meu dia', um exame de consciência no fim do dia. São tudo propostas muito diversificadas, que partem desta base, que é a leitura inspirada do dia, e a partir daqui cada um vai explorando as propostas à medida das suas necessidades.

A filosofia do projeto é ouvir e acompanhar onde quer que se esteja, daí a designação "Passo-a-Rezar"?

Exatamente. O Passo-a-Rezar e todos os outros conteúdos, "Passo-a-Rezar em Família", "Passo-a-Rezar com o Papa".

Este aniversário vai ser assinalado com uma novidade, a proposta "Passos para a Paz". No que é que consiste?

São cinco ficheiros que ajudam a refletir, a trabalhar e a rezar pela paz, seja a nível individual, na relação, ou com outros, com o planeta.

É uma proposta que foi escrita por um jesuíta, Vitaliy Osmolovskyy, um padre ucraniano que trabalha na linha da frente da ajuda humanitária da Ucrânia, integra o JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Pedimos-lhe e ele criou uma proposta muito interessante, que nos ajuda a rezar pela paz, que é um tema urgente nos dias de hoje. Sentimos que era este o mote para assinalar mais um aniversário do "Passo a Rezar".

Neste mês de fevereiro, dia 24, também se assinala mais um aniversário do início, precisamente, da guerra na Ucrânia.

É verdade, coincide. E a proposta de oração do Papa para março também está ligada à paz, portanto tudo se conjuga para que seja, de facto, uma boa oportunidade de celebrarmos 16 anos de "Passo a Rezar".

O contexto internacional de guerra levou-vos a pensar nesta proposta?

Sim. Procuramos sempre estar a par dos grandes temas da atualidade, para que os possamos também acompanhar com a nossa oração.

A oração é uma urgência e pode fazer a diferença?

Faz a diferença, sim. É pela oração que mantemos a relação com Jesus e fortalecemos a nossa fé, e ainda mais a oração em comunidade. Por isso, mesmo que eu esteja a rezar sozinho, sabendo que outros estão a rezar o mesmo naquele dia, cria aqui uma rede de oração, neste caso nacional, mas mundial também, porque o "Passo a Rezar" tem muitos utilizadores fora do país, muitos emigrantes, e pessoas que no Brasil, e nos diversos países de África, falam português. Em todos eles temos utilizadores, e muitos, do "Passo a Rezar".

Portanto, estas 113 mil utilizadores nesta altura, não são só em Portugal?

Não, não, são no mundo inteiro. O que para nós é uma grande alegria, saber que isto chega além fronteiras.

A versão em português, porque há versões em várias línguas, não é?

Exatamente. O projeto nasceu em Inglaterra com o "Pray as You Go", existe uma versão espanhola que é o "Rezandovoy", a uma versão francesa "Prie en chemin" (e, ainda, em alemão, "Bidden onderweg", polaco "Modlitwa w drozde", húngaro "Napi-útra-való", e viatnamita "Phút cãu nguyên").

A versão portuguesa nasceu logo a seguir à versão inglesa e é conhecida, dentro destes "Passos-a-Rezar" internacionais, como um projeto de grande qualidade.

Este projeto de rezar agora pela paz, também o disponibilizámos para a plataforma do "Pray as You Go". Partilhamos conteúdos, de modo a podermos chegar mais longe, com boas propostas e de boa qualidade, que possam ser usadas também noutros países, por quem reza noutras línguas.

Como é que se organiza e se mantém o Passo-a-Rezar'? Depende só de voluntários?

Não. O Passo-a- Rezar tem grandes equipas de voluntários: quem escreve os textos, as pessoas que oferecem a voz para gravar, para escolher as músicas. Temos o apoio da Rádio Renascença, que tem sido um grande parceiro desde o início. Mas, tem bastantes custos, nomeadamente, todo o trabalho dos sonoplastas, que gravam e montam o projeto.

A sustentabilidade do Passo-a-Rezar, apesar de ter uma rede de voluntários extraordinária, tem custos significativos de alojamento no site, dos servidores, a app, a gravação dos ficheiros, os salários da equipa de coordenação, tudo isso implica algum esforço financeiro.

E é difícil de manter? Costumam fazer campanhas de angariação?

Todos os anos realizamos uma campanha de donativos, por altura da Quaresma e da Páscoa, portanto, em breve faremos a campanha deste ano. Mas, a verdade é que há utilizadores que ao longo do ano vão fazendo donativos.

Esta campanha tem um tempo concreto, mas dentro do site existe um link "pode ajudar", e é com grande satisfação que vemos que estão sempre quantidades muito pequeninas, mas devagar, devagar, vai-se juntando aqui, e o restante é assegurado pela Rede Mundial de Oração do Papa - Portugal.

Para quem ainda não conhece o projeto, quer deixar algum convite? Porque é que vale a pena ter o Passo-a-Rezar como companhia diária?

O Passo-a-Rezar é uma proposta muito simples, com uma linguagem muito próxima da realidade das pessoas, e que se pode rezar em qualquer lugar: no carro, a caminho do emprego, num transporte público a caminho de algum lugar, ou sentado em casa, num momento de silêncio. Esta versatilidade de poder ser rezado em qualquer lugar é uma das grandes mais valias, para nos ajudar a rezar em qualquer lugar e a encontrar Deus em todas as coisas. É uma aplicação muito preparada para ajudar as pessoas a ganhar ferramentas para poderem ter um tempo pequeno, mas de qualidade, de oração por dia.

