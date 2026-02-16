Passo-a-Rezar faz 16 anos com 113 mil utilizadores em português

O Passo-a-Rezar foi pensado para se adaptar às necessidades da vida agitada, com uma proposta de oração diária para ser escutada "a qualquer hora e em qualquer lugar".

Criado a 17 de fevereiro de 2010, o projeto digital dos jesuítas foi adaptado do "Pray as You Go", que tinha nascido, pouco antes, em Inglaterra, e rapidamente conquistou seguidores em Portugal e em vários países onde se fala português.

Inicialmente, a meditação diária era um ficheiro que tinha de ser descarregado. Hoje está acessível no site e numa aplicação, servindo 113 mil pessoas, 50 mil aderiram o ano passado. Só a proposta "Rezar em Família", criada em 2025, é utilizada por 20 mil pessoas.

A partir de março estarão disponíveis os "Passos pela Paz", uma meditação guiada que, tal como as restantes, pode ser escutada gratuitamente.

Entre quem escreve os textos e escolhe as músicas, quem dá voz e quem colabora nas redes sociais, são mais de 150 os voluntários que asseguram a continuidade deste projeto, que também tem custos.

O padre António Sant’Ana, diretor do Passo-a-Rezar e da Rede Mundial de Oração do Papa, fala sobre a evolução deste projeto, que desde o início conta com o apoio da Renascença.

O Passo-a-Rezar foi pioneiro na oferta de momentos de oração online. Que balanço é que faz deste projeto que já chega a quantas pessoas, nesta altura, em Portugal?

Este projeto digital tem um grande alcance, chega a muitas pessoas. É usado mensalmente por 113 mil pessoas. Só no último ano somou mais de 50 mil novos utilizadores. É um projeto que tem crescido em propostas para rezar e em número de utilizadores. É uma grande aplicação digital que põe muita gente a rezar diariamente.

Mais 50 mil novos utilizadores foi uma subida bastante significativa. Há alguma explicação para isso?

Sim, o ano passado, quando fizemos 15 anos, lançámos novos projetos. O Passo-a-Rezar propõe uma oração de 10 minutos por dia, inspirada na leitura do dia [do Evangelho], e o ano passado acrescentámos uma nova proposta chamada "Rezar em Família", que rapidamente somou mais 20 mil pessoas. Tudo isto ajudou a que o Passo-a-Rezar, em pouco tempo, em pouco tempo tivesse grandes números.

Também acrescentámos uma rubrica, podemos chamar assim, "Rezar com o Papa", ligada à Rede Mundial de Oração do Papa, em que se faz uma proposta mensal, que acompanha a intenção mensal de oração do Papa, e que também tem uma grande procura. E tudo isto tem feito com que o Passo-a-Rezar se vá reinventando todos os anos, fazendo com que chegue a cada vez mais pessoas.

Para quem ainda não conhece, como é que funciona?

O Passo-a-Rezar é uma app, basta descarregá-la no telemóvel, ou então procurar o site na internet. Quando se entra no site, a primeira coisa que aparece são os dias da semana e, clicando no dia em que a pessoa entra, pode ouvir durante 10 minutos uma proposta de oração inspirada numa das leituras da liturgia do dia, com uma música de fundo e uma introdução, que ajuda a preparar a pessoa para rezar.

Tem depois a proposta em que se ouve o Evangelho, ou uma das leituras do dia, um salmo, e uns pontos de oração. Esta é a base do Passo-a-Rezar.

Há, ainda, o "Rezar com o Papa" e a Oração do Terço, que assim já não se reza sozinho, tem um interlocutor que vai acompanhando; o projeto 'Rezar em Família' é uma proposta em que os evangelhos de domingo são reescritos numa linguagem mais próxima das crianças, e as vozes são vozes de família, de pais e filhos; e o 'Rezar o meu dia', um exame de consciência no fim do dia. São tudo propostas muito diversificadas, que partem desta base, que é a leitura inspirada do dia, e a partir daqui cada um vai explorando as propostas à medida das suas necessidades.