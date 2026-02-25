Apelos à solidariedade marcam mensagens dos bispos para a Quaresma

D. Pedro Fernandes, bispo de Portalegre-Castelo Branco, convida os fiéis a viverem a Quaresma como tempo de paragem, reencontro com Cristo e reorganização da vida pessoal e comunitária. Inspirado na mensagem do Papa Leão XIV, propõe um caminho de conversão centrado na qualidade da comunicação consigo próprio, com os outros e com Deus.

Perante o clima de incerteza atual, apela a um jejum que vá além da dimensão alimentar, reduzindo o “ruído” da vida quotidiana, com gestos concretos como uso mais moderado das redes sociais, ritmo de vida menos acelerado e jejum de palavras que ferem. Este exercício, sublinha, deve conduzir a maior gratidão e esperança, ajudando a reconhecer o bem presente na vida e a escutar a voz de Deus.

Na dimensão da partilha, alerta para a agressividade, a polarização e os discursos de ódio, defendendo a mansidão como resposta cristã à violência e à exclusão. Neste contexto, anuncia que a renúncia quaresmal da diocese será destinada, em partes iguais, ao fundo social diocesano — para apoio a situações de pobreza e às vítimas das recentes tempestades em Portugal — e às populações afetadas pela pobreza e pela violência na Terra Santa, nomeadamente em Gaza e noutras regiões da Palestina, com a ajuda internacional canalizada através do Patriarcado Latino de Jerusalém.

D. Manuel Linda, bispo do Porto, desafia os fiéis a viverem a Quaresma como um tempo de conversão concreta, alicerçada na fé e no amor, com mudança efetiva de vida e solidariedade ativa. Na mensagem quaresmal “A lógica da fé e do amor”, recorda que a conversão é um núcleo essencial do Evangelho, implicando a reorientação de toda a vida, não apenas interior, mas também nas escolhas, atitudes e comportamentos concretos na sociedade.



O prelado sublinha que a mudança de estilo de vida não é teórica nem apenas intelectual, mas envolve a vida concreta e as opções quotidianas, expressando-se na forma de estar no mundo.

Relativamente à renúncia quaresmal, após escuta dos organismos diocesanos, anuncia a sua repartição em quatro partes iguais: 25% para as vítimas das recentes tempestades em Portugal; 25% para a Missão de Calumbo, em Angola, onde um sacerdote passionista desenvolve o projeto social “Sopas nutritivas”, sobretudo para crianças; 25% para o projeto “Renascer p’ra Esperança”, da Juventude Missionária Vicentina, em Chirrundzo, Moçambique, que apoia atividades de internato e cantina social para crianças; e 25% para responder a pedidos de ajuda motivados por guerras e outras calamidades no estrangeiro.

D. José Traquina, bispo de Santarém, alerta para a gravidade da situação vivida na região centro do país desde 28 de janeiro, marcada por fortes ventos, chuva persistente e cheias significativas em vários concelhos da diocese. O bispo sublinha que todas as comunidades mais próximas do rio Tejo foram atingidas, estando algumas ainda cercadas pelas águas à data do seu testemunho.



O responsável diocesano considera justo reconhecer o enorme esforço das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Proteção Civil e Bombeiros, destacando a resposta dada na proteção das populações. Salienta também o papel da Cáritas Diocesana de Santarém, em cooperação com as Cáritas Paroquiais da Vigararia de Tomar, bem como o envolvimento de padres e leigos na resposta urgente aos espaços comunitários afetados.

Apesar da adversidade, D. José Traquina sublinha a forte onda de solidariedade gerada pela crise, afirmando que esta resposta coletiva “manifestou a melhor atitude e elevação da pessoa humana”.

A Renúncia Quaresmal da Diocese de Santarém será destinada ao apoio aos cristãos no Sudão, através dos Missionários Combonianos, presentes também na diocese.

D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, desafia os fiéis a “desarmar a linguagem”, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, à calúnia e ao falar mal de quem está ausente, para dar lugar a palavras de esperança, reconciliação e paz. Este apelo estende-se à vida familiar, ao trabalho, às redes sociais, aos debates públicos, aos meios de comunicação e às comunidades cristãs, assumindo-se como um jejum que agrada a Deus e transforma o mundo a partir do coração humano.



O bispo sublinha que a partilha quaresmal deve traduzir-se numa resposta concreta de proximidade, solidariedade e compromisso, garantindo uma ajuda justa, próxima e transformadora a quem mais precisa.

Nesse sentido, anuncia que a renúncia quaresmal da Diocese de Setúbal será integralmente destinada ao apoio das pessoas e famílias mais afetadas pela atual situação de calamidade na região, através das estruturas sociocaritativas diocesanas.

D. João Lavrador, bispo de Viana do Castelo, mobiliza os cristãos da diocese a “edificar uma nova humanidade”, convidando-os a viver a Quaresma como um “tempo favorável” de conversão, renovação da vida batismal e compromisso solidário. Partindo da citação paulina “Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação”, sublinha que a Quaresma é um itinerário de preparação para a Páscoa, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo e na transformação pessoal e comunitária.

Na mensagem pastoral, o prelado recorda que este tempo litúrgico interpela a vida concreta dos fiéis, exigindo coerência entre a fé professada e a vida vivida.

Como gesto concreto, D. João Lavrador anuncia que a renúncia quaresmal será destinada à criação de um Fundo de Solidariedade Diocesano, para apoiar situações de maior necessidade, dentro e fora do contexto diocesano, apelando à generosidade de todos os cristãos e pessoas de boa vontade.

D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real, apela a uma Quaresma vivida como verdadeiro caminho de conversão pessoal e comunitária, num mundo marcado pela divisão, violência e desumanidade. Num contexto de aprofundamento do espírito sinodal, sublinha a importância da conversão comunitária, sobretudo ao nível das relações.

O bispo alerta que persistem egoísmos e divisões sem sentido na vida da Igreja, defendendo relações novas e evangélicas com o Senhor, nas famílias, nas comunidades, entre homens e mulheres e com a criação, sublinhando que a qualidade dessas relações é decisiva para o testemunho cristão no mundo.

A mensagem quaresmal aponta ainda para a necessidade de conversão de processos e de vínculos, promovendo a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados.

D. António Augusto Azevedo anuncia que a renúncia quaresmal da Diocese de Vila Real será destinada ao apoio às vítimas das recentes tempestades em várias regiões do país, deixando um apelo à solidariedade concreta com pessoas, famílias e comunidades afetadas.

D. António Luciano, bispo de Viseu, apela a uma vivência intensa da Quaresma como caminho de preparação espiritual para a Páscoa, centrado na conversão, na oração e na caridade, numa mensagem dirigida a toda a diocese.

Na sua reflexão, D. António Luciano evoca também a mensagem do Papa Leão XIV, intitulada “Escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão”, sublinhando o apelo a uma escuta fiel da Palavra de Deus e à docilidade ao Espírito Santo. Segundo o bispo, o Papa chama a atenção para a necessidade de “redimensionar o nosso modo de agir perante o outro”, libertando-se do egoísmo, da indiferença e do individualismo.

Na mensagem, D. António Luciano anuncia também o destino da renúncia quaresmal na Diocese de Viseu, que será destinada a ajudar as vítimas das tempestades que atingiram as dioceses do centro de Portugal e a reforçar o Fundo de Emergência da Diocese.

A Quaresma, que começou com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, a 18 de fevereiro, é um tempo litúrgico da Igreja Católica de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão. O período tem a duração simbólica de 40 dias, que não inclui os domingos, uma vez que estes são sempre dedicados à celebração da ressurreição de Cristo.

Tradicionalmente, a Quaresma é vivida como um tempo de conversão e renovação espiritual, marcado por apelos ao jejum, à penitência e à partilha, convidando os fiéis a uma maior atenção aos outros e a um compromisso mais profundo com a fé. Este caminho culmina na celebração da Páscoa, que este ano ocorre a 5 de abril, assinalando o núcleo central da fé cristã.