Mensagens de Quaresma dos bispos portugueses

Todos os anos, no tempo da Quaresma, os bispos portugueses dirigem-se aos fiéis com mensagens pastorais, nas quais partilham reflexões espirituais e anunciam o destino da renúncia quaresmal.
A seguir, apresentamos alguns excertos dessas mensagens, com hiperligações para as notícias completas sobre cada uma das mensagens de Quaresma de 2026.
D. Manuel Quintas, bispo do Algarve, na sua mensagem quaresmal sob o lema “Caminhemos juntos ‘pacientes na tribulação’”, inspirado na Carta aos Romanos, recorda que a tribulação faz parte da condição humana, manifestando-se nas fragilidades pessoais, dificuldades familiares, incertezas económicas, sofrimento dos doentes, solidão dos idosos e inquietações dos jovens.
O prelado sublinha que a paciência cristã não é resignação passiva, mas firmeza confiante, sustentada pela esperança, capaz de transformar as provações em oportunidade de crescimento na caridade.
D. Manuel Quintas anuncia ainda a criação do Fundo Solidário da Renúncia Quaresmal, destinado a apoiar situações de extrema necessidade provocadas pelas recentes depressões que afetaram várias regiões do país. O fundo será gerido pela Cáritas Diocesana do Algarve, que já iniciou a resposta no terreno, com a recolha e envio de cerca de 11 toneladas de bens de primeira necessidade, em coordenação com a Cáritas de Leiria.
D. Armando Esteves Domingues, bispo de Angra, convida os fiéis a viverem a Quaresma e a Páscoa como um itinerário espiritual de renovação profunda, capaz de fazer renascer o “homem novo” em cada cristão.
Na mensagem quaresmal “Da Quaresma à Páscoa: para que ressuscite o homem novo!”, o prelado sublinha que este tempo litúrgico não deve ser reduzido a práticas isoladas, mas vivido como uma peregrinação interior e comunitária, da Quarta-feira de Cinzas até ao Pentecostes.
Partindo da pergunta pastoral “Cristão, que dizes de ti mesmo?”, desafia os fiéis a uma reflexão sincera sobre a vivência da fé, expressa na oração, nos sacramentos, nas peregrinações penitenciais e na atenção aos mais pobres.
D. Armando Esteves Domingues anuncia ainda que a Renúncia Quaresmal será destinada à Cáritas e à Diocese de Leiria, como resposta às recentes calamidades no país, tendo a Diocese de Angra já adiantado 40 mil euros para apoio imediato às vítimas.
D. António Moiteiro, bispo de Aveiro, sublinha que este tempo litúrgico é um convite à renovação interior e comunitária. “A Quaresma é um tempo de escuta e meditação da Palavra de Deus para que a renovação pessoal e comunitária aconteça no coração das nossas comunidades”, escreve, defendendo uma ordem social baseada “na verdade, na justiça, na responsabilidade mútua, na compaixão e no amor aos outros”.
A renúncia quaresmal será destinada ao apoio das populações deslocadas do Sudão e às instituições da diocese de Aveiro que acompanham vítimas de violência doméstica.
D. Fernando Paiva, bispo de Beja, desafia os fiéis a acolherem a Quaresma como um dom e uma oportunidade de conversão pessoal e comunitária, iluminada pela Palavra de Deus e pela atenção aos mais pobres.
Citando a mensagem do Papa para este tempo litúrgico, o bispo destaca “o vínculo entre o dom da Palavra de Deus, a hospitalidade que lhe oferecemos e a transformação que ela realiza”, sublinhando que esta escuta deve andar a par com a atenção ao sofrimento dos mais frágeis. “Somos convidados a escutar o clamor dos pobres, abrindo o coração para que esta dupla escuta nos transforme”, escreve.
Num plano mais comunitário, D. Fernando Paiva destaca a importância da Renúncia Quaresmal, expressão concreta de um caminho de conversão vivido em Igreja. Este ano, a renúncia diocesana será dividida em duas partes iguais: uma para apoiar a construção de uma escolinha/infantário para crianças dos 3 aos 5 anos, na Diocese de Gurué, em Moçambique, e outra para responder às situações mais urgentes causadas pelas recentes tempestades que afetaram várias regiões.
D. José Cordeiro, D. Delfim Gomes e D. Nélio Pita, bispos de Braga, convidam os fiéis a viverem a Quaresma como tempo de cuidado interior, reconciliação e compromisso concreto com os outros.
Após o Advento, marcado pelo desafio de dizer “sim” com criatividade, os pastores propõem um novo passo espiritual, recorrendo à imagem bíblica do cultivo: “abrir o solo, mexer na terra, cuidar da sementeira”, como metáfora da vida cristã.
Na mensagem, reconhecem os desertos que muitos atravessam, como o cansaço, as feridas pessoais, as dificuldades familiares e profissionais e a perda de entusiasmo na fé, sublinhando uma proximidade pastoral: “não vos escrevemos de fora do caminho, mas caminhando convosco”.
Quanto ao Contributo Penitencial, anunciam a sua distribuição: 40% para o Fundo Partilhar com Esperança, da Arquidiocese de Braga; 30% para obras de requalificação de um espaço da Cáritas Arquidiocesana de Braga, destinado ao acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica; e 30% para a Arquidiocese de Rabat, apoiando programas de acompanhamento psicológico às vítimas dos sismos de 2023 em Marrocos.
D. Nuno Almeida, bispo de Bragança-Miranda, convida os fiéis a viverem a Quaresma e a Páscoa de 2026 como um verdadeiro caminho de conversão, esperança e caridade, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo. O prelado sublinha que este percurso deve ser feito “com todos, sem exceção e fraternalmente”, como tempo forte da vida da Igreja, vivido em comunhão e com alegria.
Na sua reflexão pastoral, coloca no centro as realidades concretas de sofrimento, lembrando crianças em situação de abandono, jovens marcados pela incerteza, famílias em risco de separação, idosos na solidão, doentes, enlutados, reclusos e hospitalizados, bem como os agentes pastorais que procuram novos caminhos para as comunidades cristãs.
D. Nuno Almeida manifesta ainda especial proximidade para com as vítimas das recentes intempéries no Centro de Portugal, assegurando comunhão com governantes, profissionais de saúde e forças de segurança, num esforço conjunto “pelo bem de todos”.
Entre as iniciativas anunciadas, o ofertório das eucaristias do primeiro Domingo da Quaresma (21 e 22 de fevereiro) reverte a favor das vítimas das intempéries da Zona Centro, enquanto a renúncia quaresmal, entregue no Domingo de Ramos, destina-se a apoiar o Carmelo de Moncorvo, concretamente na substituição urgente das janelas.
D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, desafia os fiéis a uma vivência espiritual mais profunda, centrada na ação do Espírito Santo e na comunhão com Cristo, iniciada no batismo. O prelado recorda que a espiritualidade cristã consiste em levar o Espírito de Cristo a toda a vida, apontando os Apóstolos e a Virgem Maria como modelos de acolhimento do Espírito e de testemunho da fé.
Na mensagem quaresmal, sublinha a centralidade da Palavra de Deus, da leitura orante da Sagrada Escritura e da Eucaristia, apresentada como “verdadeiro alimento da espiritualidade cristã”.
D. Virgílio Antunes destaca ainda que o produto da Renúncia Quaresmal será destinado às vítimas das recentes calamidades climatéricas, vivendo esta Quaresma na solidariedade com quem sofre a perda de pessoas, bens, tranquilidade e paz. A Igreja é assim chamada a assumir-se como “casa afetada e sofredora”, mas também como espaço de fraternidade e comunhão.
D. Francisco Senra Coelho, arcebispo de Évora, em sintonia com a mensagem do Papa Leão XIV para esta Quaresma, sublinha a urgência de uma conversão que passa também pelo uso da palavra, convidando a renunciar a discursos agressivos, julgamentos precipitados e expressões que ferem, para dar lugar a uma linguagem marcada pela verdade, pela gentileza, pela esperança e pela paz, na Igreja e na sociedade.
Para D. Francisco Senra Coelho, a conversão a que a Igreja é chamada envolve inevitavelmente a qualidade das relações humanas, e essa qualidade revela-se, de modo muito concreto, na forma como se fala, se escuta e se comunica. A renovação espiritual própria da Quaresma, afirma, não se limita a práticas exteriores, mas exige uma transformação interior que se reflita em atitudes, escolhas e palavras capazes de construir comunhão.
O prelado anuncia que, em 2026, a renúncia quaresmal será destinada às vítimas dos temporais que afetaram o território da Arquidiocese, com especial atenção ao concelho de Alcácer do Sal.
D. Sérgio Dinis, bispo das Forças Armadas e Segurança, propõe uma Quaresma centrada na busca da verdade, apresentada como caminho de liberdade pessoal, ética e espiritual, numa mensagem dirigida a militares, polícias, civis ao serviço das Forças Armadas e de Segurança, antigos combatentes e respetivas famílias.
O prelado sublinha o uso responsável da autoridade e da força, quando necessária, bem como uma obediência leal que nunca abdica da consciência, afirmando que a fidelidade às instituições nunca pode significar infidelidade à dignidade da pessoa humana. A autoridade, reforça, só é legítima quando enraizada na verdade e orientada para o bem comum.
Na mensagem, apela ainda à integridade pessoal e institucional, com gestos concretos como resistir ao lucro injusto, rejeitar a apropriação do bem público e agir com retidão mesmo quando ninguém vê, sinais de uma vida orientada pela verdade.
D. Sérgio Dinis destaca também que a renúncia quaresmal só ganha pleno sentido quando se transforma em gesto de amor ao próximo, com dimensão comunitária e social, anunciando que o seu fruto será destinado a apoiar as vítimas do mau tempo no Centro de Portugal, afetadas por recentes fenómenos climáticos.
D. Nuno Brás, bispo do Funchal, convida à reflexão sobre a fragilidade da condição humana, alertando para a falsa sensação de controlo absoluto alimentada pelo progresso técnico e científico, lembrando que basta um vírus, um ciclone, cheias ou fogo para tudo se desmoronar.
Perante essa fragilidade, aponta a fé cristã como fundamento de esperança e de sentido, recordando que cada pessoa é amada por Deus, que não hesitou em sofrer a morte para nos dar a participar da vida eterna.
Segundo o prelado, o grande objetivo da Quaresma é criar um coração disponível para acolher o amor de Deus, transformando essa experiência espiritual em compromisso concreto com os outros.
D. Nuno Brás anuncia ainda que a Renúncia Quaresmal na Diocese do Funchal reverterá a favor da Cáritas Portuguesa, com o objetivo de apoiar as populações afetadas pelas recentes catástrofes naturais no Continente.
D. José Pereira, bispo da Guarda, incentiva a diocese a viver a Quaresma como tempo privilegiado de transformação espiritual, de conversão das relações e de renovação da vida cristã. O prelado sublinha que a verdadeira conversão vai além de práticas exteriores, sendo interior, relacional e comunitária, com impacto concreto na relação com Deus, com os outros e com a sociedade.
Na mensagem quaresmal, destaca a partilha de bens e do dinheiro, muitas vezes reduzida a gestos mínimos, recordando que os bens possuem uma dimensão penitencial, fraterna e missionária: desapego pessoal, ajuda aos mais necessitados e sustentação da ação pastoral da Igreja.
Relativamente à renúncia quaresmal de 2026, anuncia que 50% será destinado à Cáritas Diocesana de Leiria, para apoio às populações afetadas pela tempestade Kristin, e os restantes 50% aos serviços diocesanos de pastoral, com destaque para as obras da futura Casa da Juventude Franciscus.
D. António Couto, bispo de Lamego, alerta para os perigos de uma escuta superficial, típica de uma sociedade dominada pelo consumo, pelos media e pelas redes sociais, propondo uma escuta atenta e transformadora da Palavra de Deus. Destaca ainda o jejum como caminho de libertação interior, que vai além da privação alimentar e inclui o afastamento de palavras e atitudes que ferem os outros.
O prelado apresenta a Quaresma como tempo de limpeza interior, oração e renovação, apelando à superação de ódios, invejas e indiferenças e ao reforço dos laços de caridade e solidariedade.
Neste ano, a Caridade Quaresmal da Diocese de Lamego alarga-se ao povo Gumuz, na região de Metekel, marcada pela pobreza, insegurança e falta de acesso à educação. O apoio destina-se à construção de uma escola em Gilgel Beles, promovida pelos Missionários Combonianos.
O bispo admite ainda que, se o fruto da Caridade o permitir, possa ser criado um fundo diocesano para apoiar famílias pobres afetadas pelas recentes intempéries.
D. Rui Valério, patriarca de Lisboa, convida os fiéis a viverem a Quaresma como um tempo de “alfabetização espiritual”, marcado pelo silêncio, pelo discernimento e por um caminho interior “da sombra para a luz”. Num mundo saturado de informação e estímulos, alerta para um crescente analfabetismo humano e espiritual, que impede muitas pessoas de compreenderem a própria interioridade.
Segundo o patriarca, este analfabetismo manifesta-se na dificuldade em reconhecer sentimentos, discernir desejos e dar nome ao que se vive interiormente, gerando uma fratura profunda na pessoa. O empobrecimento interior torna ainda o ser humano mais vulnerável à manipulação das emoções, das ideologias e das pressões do imediato, num contexto marcado pelo relativismo e por formas difusas de niilismo.
O patriarca anuncia que o fruto da Renúncia Quaresmal do Patriarcado de Lisboa será destinado a pessoas e instituições afetadas pelas recentes tempestades em Portugal, com o apoio coordenado pela Cáritas Diocesana de Lisboa, como expressão de uma Quaresma vivida na responsabilidade e na solidariedade.
D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, apela a uma Quaresma marcada pela solidariedade, pela esperança e pela renovação espiritual, num contexto profundamente afetado pelo temporal que atingiu a diocese e a região centro do país, provocando perda de vidas humanas, danos materiais e destruição de estruturas essenciais.
Na mensagem quaresmal, o prelado reconhece a gravidade da situação, mas sublinha também os sinais positivos que emergiram da resposta da sociedade. “Nestes dias experimentámos também a solidariedade de muitas pessoas e instituições públicas e privadas, que têm envidado esforços para ajudar a reparar danos e renovar a vida e a esperança”, afirma.
A Renúncia Quaresmal será destinada ao apoio às pessoas e comunidades da Diocese de Leiria-Fátima atingidas pela Tempestade Kristin, num esforço solidário coordenado em articulação com a Cáritas Diocesana, que tem liderado a recolha e distribuição de apoios materiais e financeiros.
D. Pedro Fernandes, bispo de Portalegre-Castelo Branco, convida os fiéis a viverem a Quaresma como tempo de paragem, reencontro com Cristo e reorganização da vida pessoal e comunitária. Inspirado na mensagem do Papa Leão XIV, propõe um caminho de conversão centrado na qualidade da comunicação consigo próprio, com os outros e com Deus.
Perante o clima de incerteza atual, apela a um jejum que vá além da dimensão alimentar, reduzindo o “ruído” da vida quotidiana, com gestos concretos como uso mais moderado das redes sociais, ritmo de vida menos acelerado e jejum de palavras que ferem. Este exercício, sublinha, deve conduzir a maior gratidão e esperança, ajudando a reconhecer o bem presente na vida e a escutar a voz de Deus.
Na dimensão da partilha, alerta para a agressividade, a polarização e os discursos de ódio, defendendo a mansidão como resposta cristã à violência e à exclusão. Neste contexto, anuncia que a renúncia quaresmal da diocese será destinada, em partes iguais, ao fundo social diocesano — para apoio a situações de pobreza e às vítimas das recentes tempestades em Portugal — e às populações afetadas pela pobreza e pela violência na Terra Santa, nomeadamente em Gaza e noutras regiões da Palestina, com a ajuda internacional canalizada através do Patriarcado Latino de Jerusalém.
D. Manuel Linda, bispo do Porto, desafia os fiéis a viverem a Quaresma como um tempo de conversão concreta, alicerçada na fé e no amor, com mudança efetiva de vida e solidariedade ativa. Na mensagem quaresmal “A lógica da fé e do amor”, recorda que a conversão é um núcleo essencial do Evangelho, implicando a reorientação de toda a vida, não apenas interior, mas também nas escolhas, atitudes e comportamentos concretos na sociedade.
O prelado sublinha que a mudança de estilo de vida não é teórica nem apenas intelectual, mas envolve a vida concreta e as opções quotidianas, expressando-se na forma de estar no mundo.
Relativamente à renúncia quaresmal, após escuta dos organismos diocesanos, anuncia a sua repartição em quatro partes iguais: 25% para as vítimas das recentes tempestades em Portugal; 25% para a Missão de Calumbo, em Angola, onde um sacerdote passionista desenvolve o projeto social “Sopas nutritivas”, sobretudo para crianças; 25% para o projeto “Renascer p’ra Esperança”, da Juventude Missionária Vicentina, em Chirrundzo, Moçambique, que apoia atividades de internato e cantina social para crianças; e 25% para responder a pedidos de ajuda motivados por guerras e outras calamidades no estrangeiro.
D. José Traquina, bispo de Santarém, alerta para a gravidade da situação vivida na região centro do país desde 28 de janeiro, marcada por fortes ventos, chuva persistente e cheias significativas em vários concelhos da diocese. O bispo sublinha que todas as comunidades mais próximas do rio Tejo foram atingidas, estando algumas ainda cercadas pelas águas à data do seu testemunho.
O responsável diocesano considera justo reconhecer o enorme esforço das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Proteção Civil e Bombeiros, destacando a resposta dada na proteção das populações. Salienta também o papel da Cáritas Diocesana de Santarém, em cooperação com as Cáritas Paroquiais da Vigararia de Tomar, bem como o envolvimento de padres e leigos na resposta urgente aos espaços comunitários afetados.
Apesar da adversidade, D. José Traquina sublinha a forte onda de solidariedade gerada pela crise, afirmando que esta resposta coletiva “manifestou a melhor atitude e elevação da pessoa humana”.
A Renúncia Quaresmal da Diocese de Santarém será destinada ao apoio aos cristãos no Sudão, através dos Missionários Combonianos, presentes também na diocese.
D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, desafia os fiéis a “desarmar a linguagem”, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, à calúnia e ao falar mal de quem está ausente, para dar lugar a palavras de esperança, reconciliação e paz. Este apelo estende-se à vida familiar, ao trabalho, às redes sociais, aos debates públicos, aos meios de comunicação e às comunidades cristãs, assumindo-se como um jejum que agrada a Deus e transforma o mundo a partir do coração humano.
O bispo sublinha que a partilha quaresmal deve traduzir-se numa resposta concreta de proximidade, solidariedade e compromisso, garantindo uma ajuda justa, próxima e transformadora a quem mais precisa.
Nesse sentido, anuncia que a renúncia quaresmal da Diocese de Setúbal será integralmente destinada ao apoio das pessoas e famílias mais afetadas pela atual situação de calamidade na região, através das estruturas sociocaritativas diocesanas.
D. João Lavrador, bispo de Viana do Castelo, mobiliza os cristãos da diocese a “edificar uma nova humanidade”, convidando-os a viver a Quaresma como um “tempo favorável” de conversão, renovação da vida batismal e compromisso solidário. Partindo da citação paulina “Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação”, sublinha que a Quaresma é um itinerário de preparação para a Páscoa, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo e na transformação pessoal e comunitária.
Na mensagem pastoral, o prelado recorda que este tempo litúrgico interpela a vida concreta dos fiéis, exigindo coerência entre a fé professada e a vida vivida.
Como gesto concreto, D. João Lavrador anuncia que a renúncia quaresmal será destinada à criação de um Fundo de Solidariedade Diocesano, para apoiar situações de maior necessidade, dentro e fora do contexto diocesano, apelando à generosidade de todos os cristãos e pessoas de boa vontade.
D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real, apela a uma Quaresma vivida como verdadeiro caminho de conversão pessoal e comunitária, num mundo marcado pela divisão, violência e desumanidade. Num contexto de aprofundamento do espírito sinodal, sublinha a importância da conversão comunitária, sobretudo ao nível das relações.
O bispo alerta que persistem egoísmos e divisões sem sentido na vida da Igreja, defendendo relações novas e evangélicas com o Senhor, nas famílias, nas comunidades, entre homens e mulheres e com a criação, sublinhando que a qualidade dessas relações é decisiva para o testemunho cristão no mundo.
A mensagem quaresmal aponta ainda para a necessidade de conversão de processos e de vínculos, promovendo a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados.
D. António Augusto Azevedo anuncia que a renúncia quaresmal da Diocese de Vila Real será destinada ao apoio às vítimas das recentes tempestades em várias regiões do país, deixando um apelo à solidariedade concreta com pessoas, famílias e comunidades afetadas.
D. António Luciano, bispo de Viseu, apela a uma vivência intensa da Quaresma como caminho de preparação espiritual para a Páscoa, centrado na conversão, na oração e na caridade, numa mensagem dirigida a toda a diocese.
Na sua reflexão, D. António Luciano evoca também a mensagem do Papa Leão XIV, intitulada “Escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão”, sublinhando o apelo a uma escuta fiel da Palavra de Deus e à docilidade ao Espírito Santo. Segundo o bispo, o Papa chama a atenção para a necessidade de “redimensionar o nosso modo de agir perante o outro”, libertando-se do egoísmo, da indiferença e do individualismo.
Na mensagem, D. António Luciano anuncia também o destino da renúncia quaresmal na Diocese de Viseu, que será destinada a ajudar as vítimas das tempestades que atingiram as dioceses do centro de Portugal e a reforçar o Fundo de Emergência da Diocese.
A Quaresma, que começou com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, a 18 de fevereiro, é um tempo litúrgico da Igreja Católica de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão. O período tem a duração simbólica de 40 dias, que não inclui os domingos, uma vez que estes são sempre dedicados à celebração da ressurreição de Cristo.
Tradicionalmente, a Quaresma é vivida como um tempo de conversão e renovação espiritual, marcado por apelos ao jejum, à penitência e à partilha, convidando os fiéis a uma maior atenção aos outros e a um compromisso mais profundo com a fé. Este caminho culmina na celebração da Páscoa, que este ano ocorre a 5 de abril, assinalando o núcleo central da fé cristã.