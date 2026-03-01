Faith's Night Out. "Só quem não tem nada está disposto a receber tudo"

Com casa cheia no Centro de Congressos de Lisboa, os Iron Brothers foram os primeiros a pisar o palco. 180 km de ciclismo, 42 km de corrida (o equivalente a uma maratona) e mais de 3 km de Natação é o obrigatório para completar a dificílima prova conhecida como “Iron Man”. Mas os números não assustam nem Miguel nem Pedro Pinto. O primeiro ajuda o segundo – ou o segundo ajuda o primeiro. E assim têm desafiado o que poderia parecer impossível a nível desportivo.

“O Iron Man é muito semelhante à vida, começa com sorrisos e antecipação de felicidade, que se pode tornar difícil nalguns momentos, mas acaba sempre em bom quando as pessoas superam as adversidades que têm pelo caminho. A fase desportiva serve para dar megafone à fase social do projeto que é, no fundo, ajudar a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa”, explica, momentos antes de ser aplaudido pelas 1.400 pessoas presentes ao contar a sua história familiar com o irmão ao lado – aqui e ali, também ele, a intervir superando as limitações.

"Uma só coisa é necessária" é o tema geral da edição deste ano, mais uma vez inspirado no Evangelho. Trata-se de uma referência à passagem bíblica em que Jesus está em casa de Marta e em que a alerta de não é necessário estar preocupado com tanto – quando apenas um ponto é fundamental.

“Abanar as pessoas, retirá-las da azáfama com que estão absorvidas, com trabalho, amigos, tarefas e recentrá-las, pô-las a falar das coisas mais importantes”, resume Henrique Moser, responsável pela organização dos conteúdos do evento, que começou pelas 19h e terminou já depois das 22h, apresentado por Tomás Rodrigues e Leonor Cruz.

Se os Iron Brothers foram convidados a falar sobre “Na Perseverança uma só coisa é necessária”, o tema central deu azo a outras sete derivações: na Família, num Mundo Frio, na Responsabilidade, na Fidelidade, no Sofrimento, na Igreja e na Arte.

Rita Alarcão Júdice era a cara mais conhecida que subiria a palco nesta última noite de fevereiro. A atual ministra da Justiça, que mantém há 25 anos uma “Equipa de Casais de Nossa Senhora”, veio falar sobre responsabilidade, debruçando-se sobre o lado mais pessoal que a levou a assumir tal cargo. “Os desafios que senti na minha vida, o percurso que fiz e como a responsabilidade nos interpela e a mim em particular na ação política”, explicou aos jornalistas presentes, sublinhando que acredita “que os cristãos, se calhar, têm mais facilidade ou compreendem melhor o dizer sim em circunstâncias que não são as mais fáceis”.

No púlpito explica que aceitou o convite de Luís Montenegro – tanto para ser deputada como para governante – por procurar “uma vida mais voltada para o serviço, mais voltada para os outros”. Descreve um sim que “não foi nada fácil” e para o qual não se sentia totalmente preparada e reforça que “a responsabilidade é maior na dificuldade”. Depois, faz um apelo a uma vida em “peregrinação”: “conscientes de que todos os passos importam e que nenhum é definitivo (…) quando vamos em peregrinação os nossos olhos contemplam, não se limitam a ver a realidade, tão importante como o destino é o caminho”.

Desafiado a falar sobre a particularidade de procurar o necessário num “mundo frio”, Pedro Viana, criador do projeto digital “Queima-te” – que vai, através de publicações online, propondo “as perguntas que podes fazer” – questiona o porquê de dizermos “muitas vezes que não queremos converter ninguém”. Afastando a ideia de que falar de Cristo é apenas para profissionais do clero, Pedro Viana entende que “falar de Jesus aos outros é tarefa tua com os que trabalham ao teu lado todos os dias”.

“O que muda com Deus? Arrisco dizer que a diferença é a esperança, na maior miséria e na maior fortuna. Um mundo sem esperança é um mundo frio. Há muita gente à nossa volta que não conhece Deus, porque nós não os amamos como Deus os ama. Porquê falar de Deus? Porque não temos nada melhor para falar. Que bem maior podes fazer?, questiona.

Sofia Simões, viúva, foi chamada para falar sobre como encontrar o essencial no sofrimento. Conheceu o marido, Gonçalo, com 14 anos e casou 10 anos depois. Pelo meio algumas desavenças fizeram-na perceber que “não bastava pedir perdão, também tinha de perdoar”. “Foi surpreendente descobrir que se pode amar mais”, conta. O marido faria este ano 55 anos. Antes da morte, devoto de Frei Bernardo de Vasconcelos, “escancarou as portas do seu coração a Deus”. A certeza, relata, é uma: “Na dor há uma amor incondicional e esse amor é Deus”.