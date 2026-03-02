D. Rui Valério sobre conflito no Médio Oriente: "Falta uma voz de ponderação e de apelo à calma"

O Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, receia o escalar do clima de tensão no Médio Oriente, após o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão.

O responsável pela Diocese de Lisboa lamenta que sejam ultrapassadas linhas vermelhas e diz que se abriu uma porta para a incerteza.

“Aquilo que eu verifico é que, dentro da lei internacional e também da história que nós já temos e dos acontecimentos dramáticos que já vivemos no passado e num presente recente, eu estava convencido que havia linhas vermelhas que já estavam bem delineadas, bem firmadas. Afinal de contas, num dia normal de fim de semana, eis que de repente há um ataque. Pode haver razões que os estrategas podem ter, mas o meu receio é civilizacional. Estamos agora a colocar ao arbítrio da incerteza aquilo que vai ser o amanhã, exatamente pela quantidade de países e de nações que já estão implicadas no conflito”, aponta.

O Patriarca de Lisboa acrescenta que mais do que vozes de condenação, são necessárias vozes de ponderação.

“Faz falta uma voz de ponderação e de apelo à calma. Todas as nações do mundo vão padecer consequências disto. E pergunto eu, mas os outros governantes, as outras entidades, a Europa, os responsáveis europeus e de outros países estavam ao corrente? Nós não estávamos preparados para isto”, declara.

Dom Rui Valério manifesta também preocupação com o impacto que este conflito vai ter no preço dos combustíveis, em Portugal.

“Eu como cidadão falo, uma das coisas que nós vamos começar a sentir no imediato é, quando formos agora a atestar o depósito de gasolina ou de gasóleo, os preços já vêm por aí acima. Portanto, é uma voz profética de ponderação que é preciso ter, com muita calma e muita paciência”, sublinha.

Dom Rui Valério falava à Renascença, no dia em que Lisboa assistiu à procissão do Senhor dos Passos da Graça, uma procissão que o Patriarca afirma ter decorrido no “espírito de solidariedade”, com aqueles que sofrem em cenários de guerra e violência.