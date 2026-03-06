LOC: Pacote laboral “é uma afronta aos trabalhadores"

A Liga Operária Católica Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC- MTC) diz que "não se constrói o mundo mais justo e mais solidário, retirando direitos aos trabalhadores. Em entrevista à Renascença, a nova presidente da LOC, Fátima Pinto, garante que, "da forma como está a ser apresentado", não há possibilidade de entendimento ao nível do pacote laboral.

A responsável considera que a proposta do Governo é "uma afronta aos trabalhadores" e critica, em particular, a proposta da criação do banco de horas.

Nesta entrevista à Renascença, em que se analisa a dificuldade das famílias pobres em deixar a pobreza e em que se admite a necessidade de a LOC se rejuvenescer, Fátima Pinto reconhece a capacidade de escuta da Igreja, mas defende também a necessidade de “mais intervenção da hierarquia acerca do mundo do trabalho”.

De acordo com a OCDE, uma família portuguesa com rendimentos mais baixos precisa de 125 anos, cerca de cinco gerações, até que descendentes atinjam um salário médio. Na sua opinião, a que se deve esta demora para sair da pobreza?

De facto, em Portugal, sair da pobreza é muito complicado. Os salários são muito baixos. Em Portugal vive-se uma realidade em termos de salários muito difícil para que uma família possa proporcionar aos seus membros qualidade de vida.

O salário mínimo apesar daquilo que tem crescido, depois não resulta em melhor qualidade de vida, porque o custo de vida aumenta de tal forma que rapidamente o aumento do salário é absorvido pela inflação, pelas rendas que sobem de forma desmedida. E, de facto, os ciclos de pobreza tendem a prolongar-se porque não há como uma família de trabalhadores proporcionar aos seus descendentes melhores condições para eles poderem aceder a melhores trabalhos.

Então, o que é necessário mudar?

É preciso que haja, de facto, uma política de salários justos, de salários dignos, de trabalho digno. O trabalho tem de ser digno e tem que proporcionar às pessoas não só realização como através do trabalho ser proporcionado condições de vida digna, em que os trabalhadores tenham acesso pelo seu trabalho a uma habitação digna, a escolaridade, a poder pôr os filhos na escola, a ter acesso à educação, a se realizar como pessoas de forma plena e não condenar um trabalhador pobre a de ter filhos trabalhadores pobres.

A pobreza não tem de se perpetuar, as pessoas têm que aceder a condições de vida digna e a salários dignos. É uma afronta a todos os trabalhadores. É um ataque direto a todos os direitos dos trabalhadores Os salários têm de ser justos e tem que haver uma justiça social, que tem que ser abrangente, não nos podemos contentar com a possibilidade de acesso à alimentação básica, aos bens essenciais básicos e ficar por aí. As pessoas têm de ter acesso à cultura, ao lazer, a todos os aspetos da vida.

Sinalizou a questão do salário mínimo, mas também é preocupante a cada vez menor diferença entre o salário mínimo e o salário médio?

Se é preocupante a pouca diferença é porque o salário médio não é salário médio, porque o salário médio estar tão próximo do salário mínimo é absurdo. Significa que houve atualizações do salário mínimo, e não houve atualizações no salário médio. Isso é um absurdo.

Eu, por mim, não tenho problema nenhum, que o salário mínimo seja um salário alto, que possa ser em vez de ser de 900, que possa ser de 1.500 euros, eu não tenho problema nenhum. Parece que o salário médio tende a desaparecer. E eu não tenho problemas em que ele desapareça, desde que o mínimo seja de facto digno, seja um salário que dê para as pessoas viverem bem. Tem de haver justiça para todos os trabalhadores.

Mas a justiça tem de ser equitativa entre trabalhadores e também para com quem emprega, não é?

Claro, mas tem de haver de facto uma política de salários que não tem nada a ver com aquilo que nós temos hoje.

Agora, veem como bancos de horas fictícios, para obrigar os trabalhadores a trabalhar horas extras de graça?

Nós temos falado de fatores como a precariedade e os baixos salários, mas a questão é que também não podemos esquecer os índices de produtividade. Está em discussão um novo pacote laboral e um dos argumentos para a sua apresentação está relacionado precisamente com a produtividade e com a necessidade de adaptação da legislação à nova realidade do mundo do trabalho. Haverá espaço para um entendimento ao nível do pacote laboral?

Da forma como ele está apresentado não me parece. É uma afronta a todos os trabalhadores. É um ataque direto a todos os direitos dos trabalhadores. Não me parece que haja desta forma e com a disponibilidade que tem havido para dialogar, dialogar de forma construtiva; não me parece que seja possível um entendimento.

Tem de haver uma maior preocupação com os trabalhadores, porque até aqui aquilo que eu vejo das propostas que são feitas são verdadeiros ataques aos direitos dos trabalhadores. Não se faz legislação desta maneira. Não se constrói o mundo mais justo e mais solidário, retirando direitos aos trabalhadores de uma forma abismal.

Do seu ponto de vista, quais são aqueles que são mais penalizadores para o trabalhador?

Aqueles que permitem maior precariedade, aqueles que prolongam o seu horário de trabalho. A redução para as 40 horas, foram frutos de lutas que custaram muito, muito, muito aos trabalhadores. Ninguém deu nada a ninguém. Foram os trabalhadores que lutaram pela redução do horário de trabalho. E agora, veem como bancos de horas fictícios, para obrigar os trabalhadores a trabalhar horas extras de graça? Isso é absurdo. De fio a pavio, todas as propostas são verdadeiro atentado aos direitos dos trabalhadores.

Tem que haver, então, uma grande cedência do ponto de vista da LOC para que se possa chegar a um atendimento?

Tem que haver, sim, uma cedência e negociar. E negociar de forma responsável com os representantes dos trabalhadores, os representantes todos. Não é escolher, estes e aqueles. Têm de negociar com todos. Porque isto vai envolver os trabalhadores todos. E não é para uma classe ou para outra, ou para os nossos amigos. Claro que há uma preferência clara da parte da nossa entidade governamental pelos empresários, porque estão todos de acordo com os outros. Mas não podem passar coisas à revelia dos trabalhadores. Uma negociação tripartida é com os três.

Está a dar-me a entender que, de facto, a CGTP não pode ser excluída desta negociação?

Eu entendo que não deve ser ninguém excluído. É a minha opinião. Ninguém deve ser excluído. Podem ser mais exigentes, podem ser mais barulhentos, podem ser o que for. Os trabalhadores devem estar representados na negociação. Todos. a nossa preocupação neste momento é o rejuvenescimento e é investir de facto na iniciação com pessoas mais novas porque necessitamos de facto de um rejuvenescimento.

Continuaremos a defender esta forma de ser Igreja e esta forma de ser Igreja junto dos mais pobres e daqueles que não têm voz

Como é que é LOC que irá fazer ouvir a sua voz, num tempo em que o próprio Papa fala da necessidade da escuta?

Nós temos que nos ouvir uns aos outros, não é? E temos que falar e fazer-nos ouvir dentro daquilo que nos for possível. Claro que vamos procurar fazer sempre chegar a nossa opinião à comunicação social, divulgar junto das entidades responsáveis a nossa opinião e aquilo que pensamos. Tentaremos, sempre dentro do possível, fazer-nos ouvir e, inclusive, fazer-nos ouvir dentro daquela organização de que somos parte. Fazer-nos ouvir dentro da igreja, e que a igreja toda, possa ser eco de uma opinião na defesa dos mais simples, dos mais humildes, e daqueles que precisam mais.

Tem-se tornado mais difícil de fazer ouvir a voz da LOC, mesmo junto da Igreja?

Não. Eu acho que a igreja nos ouve. Às vezes, podem não fazer muito eco do que pensamos. Conhecem a nossa opinião, nós comunicámos e fazemos chegar sempre a nossa opinião. Às vezes, gostaríamos mais de ouvir, e ver mais intervenção da hierarquia acerca do mundo de trabalho, sim, gostaríamos de ver mais.

Mas a LOC também é a Igreja...

Sim, a LOC é a Igreja e faz ouvir a sua voz, como LOC, e como um setor da igreja no mundo do trabalho. Claro que é diferente se há uma posição de uma Conferência Episcopal, não é? Nós fazemos a nossa parte. A nossa hierarquia também tem de fazer a sua, não é?

E a LOC vai tentar continuar a tentar influenciar essa hierarquia?

Sim, sim, continuaremos a defender esta forma de ser Igreja e esta forma de ser Igreja junto dos mais pobres e daqueles que não têm voz. É importante que nós tenhamos consciência de que há uma parte da população que nunca é ouvida, nunca tem a oportunidade de se fazer ouvir. Mas se a hierarquia quiser juntar a sua voz à nossa, seremos muito mais fortes, com certeza.

Até que ponto a escolha do nome do Papa, Leão, muito associado às questões sociais e do trabalho, são um incentivo para a Liga Operária Católica, cuja dimensão e penetração na sociedade foi perdendo o fulgor ao longo dos últimos anos?

É um incentivo. Claro que um Papa que escolhe o nome do Leão, que foi a pessoa que escreveu a encíclica Rerum Novarum é assim um estímulo. Nós acreditamos que não é por acaso que ele escolheu este nome e se mostra muito preocupado com as questões dos pobres e dos mais simples. É uma inspiração para nós, motiva-nos a estar mais atuantes e mais preocupados e também a procurar ser mais interventivos. Claro que nós não esquecemos também o Papa Francisco, que foi um Papa muito próximo, com uma linguagem muito acessível, e que ia ao encontro das periferias. Também nos incentivou muito. Considero que nós temos tido sorte com os nossos representantes máximos em termos de fé. Eu acho que temos sido felizes.

Como é que classificaria neste momento o trabalho da LOC, a sua penetração na sociedade?

A LOC vive as mesmas dificuldades que vivem as outras organizações do nosso tempo. As pessoas estão muito mais viradas para si mesmo, sobretudo a seguir à pandemia. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas, mas, no entanto, nós podemos dizer que os nossos militantes amam mesmo movimento e dão tudo pelo seu movimento.

A verdade é que neste momento estamos muito mais preocupados não é como a redução de militantes, mas com a idade dos nossos militantes. E a nossa preocupação neste momento é o rejuvenescimento e é investir de facto na iniciação com pessoas mais novas porque necessitamos de facto de um rejuvenescimento. Não somos muitos e a idade de alguns começa a ser muito significativa. Portanto, precisamos de facto de investir e uma boa parte das nossas energias estarão viradas para isso mesmo para formar novos grupos, chegar a novas dioceses.

Queremos continuar a chegar aos trabalhadores e chegar a pessoas diferentes no sentido de nos darmos a conhecer e dar a conhecer o movimento a pessoas novas. Nós somos um movimento de pequenos grupos e às vezes as pessoas nem têm conhecimento que nós estamos lá, mas estamos e estamos a agir e estamos a trabalhar, mas precisamos de facto de uma maior visibilidade e de fazer chegar e de fazer sentir a nossa presença e trabalhar de forma diferente.

