"Estes meninos são maravilhosos." Chega ao fim a 23.ª edição da Missão País

Típico da Missão País são os cafés naturalmente eleitos pelos missionários para as horas de maior descontração entre as tarefas que desempenham com enorme alegria. Pedem-se expressos, alguns mais cheios, sumos, pães, uns bolinhos ou uma cerveja para acompanhar um cigarro fumado nas mesas de plástico estacionadas junto ao vidro dos estabelecimentos prediletos.

"Foi dinâmico aqui numa pequena freguesia, nós temos pouca gente, pessoas mais idosas. Ver um grupo carismático aqui em nossa volta, com a sua missão mais religiosa, a dar mais atenção às pessoas mais velhas foi bastante interessante. Para nós no negócio foi giríssimo", resume com um gigante sorriso João Miguel Feliciano, dono do "Botânico Café" — onde à hora desta conversa muitos jovens desfrutam dos ares da terra de que se fizeram parte durante oito dias.

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É neste café que encontramos Miguel Amaral, líder da comunidade que esteve a animar a escola local, com alunos entre o primeiro e o quarto ano. "Inicialmente, o plano era irmos só para os intervalos, mas no primeiro dia a diretora gostou muito de nós e convidou-nos a ficar também nalgumas aulas. No fundo, estávamos nos intervalos a animar os miúdos, a brincar, a saltar à corda, a jogar futebol e depois nas aulas", descreve o atual estudante de terceiro ano da Clássica. Nas aulas de Cidadania o grupo teve a oportunidade de expôr "dinâmicas morais e dilemas" aos mais novos. "Acho que faz muita diferença eles ouvirem algumas coisas que ouvem dos professores, mas de uma malta mais nova e a que não estão habituados".

Da sede da missão, um pavilhão onde tomam banho e dormem os participantes, pegamos no carro e são nem 10 minutos até chegarmos à Casa do Povo de Palmela. "Aqui fomos inundados, no bom sentido, por estes jovens magníficos. Eles ainda não foram embora e já estamos cheios de saudades deles. Vieram promover realmente muita atividade, muita humanidade e muita boa disposição. Foi aqui uma lufada de ar fresco", respira Mónica Duarte, diretora técnica deste centro social em Lagameças.

Na prática, durante a semana os jovens adstritos a este local ajudam no trabalho do dia-a-dia de uma instituição deste género. "Nem que seja só a simples atenção e conversa com os mais velhos". Entre atividades, jogos e horas de falatório, tratam-se de tarefas simples mas impossíveis de realizar pela falta de tempo no preenchido quotididano dos funcionários que põem em marcha o funcionamento da casa diariamente.

Entro os 40 utentes, a que se juntam outros 10 beneficiários de apoio domiciliário, encontramos Maria Fernanda Vieira. "Saudades vou ter. Muitas vezes estou na cama e já estou a pensar neles. A semana foi ótima, foi muito boa. Estes meninos são maravilhosos. Foi a primeira vez que os vi e adorei logo a simpatia que eles tiveram para com a gente. São muito simpáticos, muito amorosos. Gostei imenso deles. A gente gosta desta juventude linda", diz rodeada de missionários — agora amigos — junto à entrada onde se abrem portas para o salão principal desta casa, a esta hora também ocupado por jovens estudantes de Direito.