As ramificações no Islamismo. O que é o xiismo e o sunismo?

O que é o xiismo?

É necessário que recordemos a sempre tão importante História para entendermos as divisões que governam o mundo. “À semelhança do que aconteceu com outras religiões que têm por base um profeta, o profeta quando está vivo é reconhecido pela comunidade como uma pessoa que não só recebe a mensagem divina, mas que sobretudo consegue e tem a capacidade, reconhecida pelos crentes de a interpretar e de articular essa mensagem divina para as condições de governança, as várias dimensões dos contratos da sociedade, na dimensão da justiça, na dimensão da educação”, começa por referir o diretor-executivo.

“Quando o profeta morre, e isto aconteceu em todas as grandes religiões, incluindo no Islão, a comunidade de crentes pergunta-se quem tem a autoridade para interpretar a mensagem divina e para articulá-la com as condições da sociedade”. Tendo surgido várias respostas e comunidades de interpretação, a divisão mais conhecida, “que contrariamente ao que se pensa não surgiu imediatamente, mas foi evoluindo ao longo dos tempos”, passa por um binómio composto por sunismo e xiismo.

Quando o profeta morre a comunidade pergunta quem tem autoridade para interpretar a mensagem divina



Enquadrando-se no xiismo, Rahim Kassam explica que ainda em vida “o profeta designou o seu genro e primo Ali para ser o primeiro imã da comunidade”. Na perceção xiita da palavra “imã significava uma instituição”. Neste caso uma instituição que cumpre dupla função: “por um lado interpretar a mensagem divina e por outro lado articular essa mensagem divina com as condições da sociedade”.

“As três principais correntes são: os xiitas duodecimanos, que são a grande maioria, contam cerca de 85% da comunidade mundial, estão sobretudo localizados no Irão e em outras regiões próximas; os ismailis, que se encontram espalhados um pouco por todo o mundo, não têm um território em si; e os zaidis, que são ainda menores, e que estão sobretudo localizados no Iémen”, explana o membro da comunidade ismaelita referindo-se a um “grande mosaico de comunidades de interpretação”.

Existindo diferenças acerca de quem seguir na interpretação da mensagem, existem também naturais discrepâncias representadas em “alguns, preceitos, ritos e rituais”. O que os junta? O traço comum de todas as comunidades muçulmanas é “a afirmação da unicidade de Deus, à semelhança de outras religiões de tradição abraâmica e, sobretudo, a ideia de que o profeta Maomé foi o último mensageiro de Deus enviado à Terra”, termina Rahim, que deve o nome da comunidade a que pertence ao quinto imã da linhagem: “Ismaili”.

