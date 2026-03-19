Porque muda a data da Páscoa todos os anos?

Todos os anos, à medida que a Páscoa se aproxima, volta a surgir a mesma questão: por que motivo esta celebração não tem uma data fixa? Ao contrário do Natal, celebrado invariavelmente a 25 de dezembro, a Páscoa pode ocorrer entre março e abril. Esta variação está longe de ser aleatória — resulta de uma combinação de tradição religiosa, herança histórica e cálculos astronómicos. Neste explicador, a Renascença explica como se determina a data da Páscoa e por que razão ela muda todos os anos.

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Porque é que a Páscoa não tem uma data fixa?

A Páscoa não tem uma data fixa porque a sua marcação não depende apenas do calendário civil, mas também de fenómenos naturais. A Igreja definiu, há séculos, que a Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio da primavera, no hemisfério norte. Esta regra faz com que a data varie todos os anos, podendo situar-se entre 22 de março e 25 de abril.

Quem decidiu como se calcula a data da Páscoa?

A forma de calcular a data da Páscoa foi definida no Concílio de Niceia, realizado no ano 325. Nesse encontro, a Igreja procurou pôr fim às divergências existentes entre comunidades cristãs sobre quando celebrar a Ressurreição. Ficou então estabelecido que a Páscoa deveria ser celebrada ao domingo e nunca ao mesmo tempo que a Páscoa judaica, fixando-se a regra base que ainda hoje vigora: o primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera.

O que têm a ver o Sol e a Lua com a data da Páscoa?

A data da Páscoa resulta da conjugação de dois elementos fundamentais: o ciclo solar e o ciclo lunar. Por um lado, considera-se o equinócio da primavera, que marca o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração e simboliza renovação e recomeço. Por outro, entra em jogo a primeira lua cheia após esse equinócio. Só depois destes dois momentos é escolhido o domingo seguinte para a celebração. Esta ligação entre o Sol e a Lua explica por que a data nunca é fixa.

Qual é a ligação entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica?

A Páscoa cristã tem raízes na Páscoa judaica, conhecida como Pessach, que celebra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Segundo a tradição, Jesus celebrou essa festa com os seus discípulos na Última Ceia, pouco antes da sua morte. Como o calendário judaico é lunar, essa influência acabou por marcar também o cálculo da Páscoa cristã, mantendo a ligação entre os dois acontecimentos.