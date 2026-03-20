"Espero ainda em vida assistir à ordenação sacerdotal de mulheres"

Mulheres que marcaram a história da Igreja

Na sua perspetiva, o debate não é apenas contemporâneo, mas encontra raízes na própria história do Cristianismo. O sacerdote recorda que a presença feminina esteve desde o início ligada ao percurso de Jesus e à construção das primeiras comunidades. “A própria vida de Jesus Cristo mostra que várias mulheres andaram com Ele”, refere, lembrando que o Evangelho revela uma proximidade constante entre Cristo e muitas figuras femininas. Também ao longo da história da Igreja surgem exemplos de mulheres cuja influência foi determinante em momentos cruciais. O padre Jacob recorda o episódio da conversão do imperador Constantino e o papel desempenhado pela sua mãe, Helena. “Basta olharmos para a conversão do imperador Constantino. Foi uma mulher, Helena, que conseguiu modificar as coisas e, a partir daí, a Igreja deixou de ser perseguida”, observa.

Na sua leitura, estes episódios mostram que o contributo feminino atravessa toda a história eclesial. “Não estou a falar apenas de santas ou de mártires”, esclarece, mas de mulheres que tiveram “um papel extremamente relevante na organização, no desenvolvimento e no funcionamento da Igreja, bem como na própria evangelização”.

“Somos fruto de uma sociedade profundamente machista”

Quando a conversa chega diretamente à questão da ordenação sacerdotal de mulheres, o padre missionário não esconde a sua posição. “Eu não vejo nenhum problema na ordenação sacerdotal de mulheres”, afirma, acrescentando que, “numa época em que tanto se fala de igualdade de género, a Igreja não pode deixar de refletir sobre esse caminho”.

Na sua leitura dos Evangelhos, a atitude de Jesus aponta precisamente para uma lógica de inclusão e de acolhimento. Recorda que Cristo nunca excluiu ninguém, nem mesmo aqueles que eram marginalizados pela sociedade. “Jesus nunca excluiu ninguém, mesmo as pecadoras, por maiores que fossem”, afirma, evocando episódios em que Cristo acolheu mulheres condenadas pelos outros.

Se olharmos bem para quem pratica a religião, são as mulheres. Porque é que elas não devem ser também as líderes?

Também a relação de Jesus com Marta e Maria surge como exemplo dessa proximidade. “Ele gostava de se encontrar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e os episódios importantes que encontramos no Evangelho são com Marta e Maria, não com Lázaro”, recorda. Ainda assim, reconhece que muitas das resistências existentes têm raízes culturais profundas. “Somos fruto de uma sociedade profundamente machista”, afirma, admitindo que é esse contexto que explica o desconforto que certos temas ainda provocam dentro e fora da Igreja.

Apesar disso, considera que a realidade concreta das comunidades revela um dado difícil de ignorar. “Se olharmos bem para quem pratica a religião, são as mulheres. Porque é que elas não devem ser também as líderes?”, questiona.

Na sua própria experiência pastoral, acrescenta, o contributo feminino revelou-se determinante para o funcionamento das paróquias. “Quando hoje se fala tanto em igualdade de género ou emancipação, temos de dar passos de gigante”, afirma, reconhecendo que também os homens beneficiam desse reconhecimento. “Se eu não tivesse mulheres em algumas comissões fabriqueiras, seria muito mais pobre”.

“Estar atentos às realidades contemporâneas”

Questionado sobre a possibilidade de ainda vir a assistir à ordenação sacerdotal de mulheres, o padre Jacob responde com esperança. “Espero que sim”, diz, acrescentando com humor que, tendo a sua mãe 101 anos, talvez ainda tenha tempo para testemunhar mudanças profundas.

“O próprio Concílio Vaticano II já foi uma grande atenção aos sinais dos tempos”, afirma, lembrando que esse momento histórico representou um esforço de diálogo com a realidade contemporânea.

Por isso, defende que também hoje é necessário manter essa capacidade de discernimento. “Nos tempos que correm devemos fazer esse esforço de estar atentos às realidades contemporâneas.”

Apesar do debate existente em vários contextos teológicos e pastorais, a Igreja Católica não permite atualmente que mulheres recebam a ordenação sacerdotal. O Vaticano considera a tentativa de ordenar uma mulher um delito grave, que pode conduzir à pena de excomunhão segundo o direito canónico. Ainda assim, a discussão sobre o lugar das mulheres na Igreja continua presente em diversos setores da reflexão eclesial, num contexto mais amplo de questionamento sobre a participação feminina na vida e na missão das comunidades cristãs.